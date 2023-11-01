Китай призвал Японию не посылать корабли в акваторию спорных островов
Китай призвал Японию не посылать корабли в акваторию спорных островов Дяоюйдао
© AP Photo / XinhuaОстров Дяоюйдао (Сенкаку) архипелаг в Восточно-Китайском море
© AP Photo / Xinhua
Остров Дяоюйдао (Сенкаку) архипелаг в Восточно-Китайском море. Архивное фото
ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. Морская полиция Китая в среду обвинила японские корабли в "незаконном вхождении" в акваторию спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), и призвала Японию прекратить "незаконную деятельность".
Согласно заявлению управления морской полиции КНР, в среду несколько японских кораблей "незаконно вошли в территориальные воды Китая в районе островов Дяоюйдао". Отмечается, что корабли морской полиции КНР "приняли необходимые меры контроля в соответствии с законом".
"Призываем Японию немедленно прекратить всю незаконную деятельность в данной морской акватории и гарантировать, что подобные инциденты не повторятся", - заявил в среду официальный представитель управления морской полиции КНР Гань Юй.
Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву.
Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран намечалось потепление после визита тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.