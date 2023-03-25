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СМИ: послу КНР в Японии перед отъездом домой отказали во встрече с Кисидой - РИА Новости, 25.03.2023
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05:31 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/yaponiya-1860546687.html
СМИ: послу КНР в Японии перед отъездом домой отказали во встрече с Кисидой
СМИ: послу КНР в Японии перед отъездом домой отказали во встрече с Кисидой - РИА Новости, 25.03.2023
СМИ: послу КНР в Японии перед отъездом домой отказали во встрече с Кисидой
Глава японского правительства Фумио Кисида отказал во встрече бывшему послу КНР в Японии Кун Сюанью перед его возвращением в Китай, сославшись на "несовпадение... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T05:31
2023-03-25T05:31
япония
китай
пекин
фумио кисида
си цзиньпин
синдзо абэ
в мире
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ТОКИО, 25 мар - РИА Новости. Глава японского правительства Фумио Кисида отказал во встрече бывшему послу КНР в Японии Кун Сюанью перед его возвращением в Китай, сославшись на "несовпадение графиков", что является чрезвычайно необычным прецедентом, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. Отмечается, что китайская сторона в январе этого направила японским властям запрос на встречу посла и премьера Японии. Подобные встречи перед возвращением руководителей диппредставительств не являются чем-либо исключительным, хотя и не обязательны с точки зрения дипломатического протокола. Уточняется, что японская сторона отказала китайскому дипломату во встрече с Кисидой, сославшись на несовпадение графиков. Бывший посол КНР покинул Японию в феврале. Собеседники агентства не исключили, что официальный Токио принял решение о "зеркальных мерах" после того, как бывший посол Японии в Китае Ютака Ёкои не смог провести "прощальную" встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. В середине ноября Фумио Кисида провел первую за три года личную встречу с Си Цзиньпином, которая должна была заложить основу для диалога двух стран по ряду спорных вопросов. Япония выражала надежду на построение конструктивных и стабильных отношений. Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву. Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран наметилось потепление после визита на тот момент премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
https://ria.ru/20230222/knr-1853598716.html
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япония, китай, пекин, фумио кисида, си цзиньпин, синдзо абэ, в мире
Япония, Китай, Пекин, Фумио Кисида, Си Цзиньпин, Синдзо Абэ, В мире
СМИ: послу КНР в Японии перед отъездом домой отказали во встрече с Кисидой

Kyodo: послу КНР в Японии перед возвращением домой отказали во встрече с премьером Кисидой

© AP Photo / Gonzalo FuentesПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 мар - РИА Новости. Глава японского правительства Фумио Кисида отказал во встрече бывшему послу КНР в Японии Кун Сюанью перед его возвращением в Китай, сославшись на "несовпадение графиков", что является чрезвычайно необычным прецедентом, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.
Отмечается, что китайская сторона в январе этого направила японским властям запрос на встречу посла и премьера Японии. Подобные встречи перед возвращением руководителей диппредставительств не являются чем-либо исключительным, хотя и не обязательны с точки зрения дипломатического протокола.
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Уточняется, что японская сторона отказала китайскому дипломату во встрече с Кисидой, сославшись на несовпадение графиков. Бывший посол КНР покинул Японию в феврале.
Собеседники агентства не исключили, что официальный Токио принял решение о "зеркальных мерах" после того, как бывший посол Японии в Китае Ютака Ёкои не смог провести "прощальную" встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
В середине ноября Фумио Кисида провел первую за три года личную встречу с Си Цзиньпином, которая должна была заложить основу для диалога двух стран по ряду спорных вопросов. Япония выражала надежду на построение конструктивных и стабильных отношений.
Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву.
Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран наметилось потепление после визита на тот момент премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
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