В Южной Корее предложили соединить Сеул и Пекин железной дорогой

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён в пятницу предложил президенту страны Ли Чжэ Мёну проект создания высокоскоростной железной дороги между Сеулом и Пекином, которая могла бы проходить через КНДР.

В то же время, нынешний президент Республики Корея с момента своего вступления в должность в июне продолжает настаивать на активных действиях, направленных на налаживание отношений с КНДР.