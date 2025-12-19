Рейтинг@Mail.ru
В Южной Корее предложили соединить Сеул и Пекин железной дорогой - РИА Новости, 19.12.2025
12:11 19.12.2025 (обновлено: 14:21 19.12.2025)
В Южной Корее предложили соединить Сеул и Пекин железной дорогой
В Южной Корее предложили соединить Сеул и Пекин железной дорогой

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён в пятницу предложил президенту страны Ли Чжэ Мёну проект создания высокоскоростной железной дороги между Сеулом и Пекином, которая могла бы проходить через КНДР.
Ли Чжэ Мён в пятницу заслушал доклады о проделанной работе и предстоящих планах от глав министерства объединения и министерства иностранных дел страны. Трансляция велась на официальном YouTube-канале главы государства.
"КНДР во время межкорейского саммита в 2018 году выразила надежду на проект высокоскоростной железной дороги Сеул-Пекин. При активном посредничестве Китая такой крупный проект, как строительство высокоскоростной железной дороги Сеул–Пекин, может быть реализован", - заявил Чон Дон Ён в ходе слушаний.
Министр объединения напомнил, что идею строительства высокоскоростной ж/д через КНДР, которая соединила бы столицы Китая и Южной Кореи, впервые в рамках инициативы "Один пояс и один путь" предложил бывший премьер госсовета КНР Ли Кэцян.
Согласно проекту, представленному министерством объединения, при содействии Китая и международных организаций, линия железной дороги, предположительно, должна будет пройти от южнокорейского Пусана к Сеулу, затем к Пхеньяну и до Пекина. При этом, остановки поезда в Пхеньяне не планируется.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в 2023 году заявил, что больше не считает возможным мирное объединение с Республикой Корея. Он призвал отказаться от политики объединения и определить отношения обеих стран как отношения между "двумя враждебными друг другу государствами". С апреля 2024 года КНДР взорвала автомобильные и железные дороги, соединяющие две Кореи, после чего - в ноябре того же года - возвела на их месте противотанковые районы и земляные валы. Агентство Рёнхап 14 октября этого года передало, что длина противотанковых заграждений на межкорейской границе достигла десяти км.
В то же время, нынешний президент Республики Корея с момента своего вступления в должность в июне продолжает настаивать на активных действиях, направленных на налаживание отношений с КНДР.
Однако действия южнокорейского руководства подвергаются критике со стороны руководства КНДР, поскольку Республика Корея продолжает укреплять трехсторонний альянс с США и Японией и проводить совместные военные учения. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал участие Южной Кореи в военных маневрах прямой угрозой безопасности на Корейском полуострове и в мире, и призвал к радикальному расширению ядерных вооружений своей страны. Сестра Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, также подвергла критике попытки властей Южной Кореи показать отсутствие враждебности в политике по отношению к КНДР, отметив, что под попытками примирения Сеул скрывает "конфронтационное нутро".
