https://ria.ru/20231027/soboleznovaniya-1905698927.html

Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Ли Кэцяна

Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Ли Кэцяна - РИА Новости, 27.10.2023

Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Ли Кэцяна

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования премьеру Госсовета КНР в связи с кончиной его предшественника Ли Кэцяна, сообщает российский кабмин. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T17:52

2023-10-27T17:52

2023-10-27T17:52

россия

китай

ли кэцян

михаил мишустин

в мире

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования премьеру Госсовета КНР в связи с кончиной его предшественника Ли Кэцяна, сообщает российский кабмин. В телеграмме Мишустин отметил, что Ли Кэцян был видным государственным деятелем современного Китая. "Хотел бы отметить большой личный вклад Ли Кэцяна в укрепление российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Многие годы, возглавляя с китайской стороны механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая, Ли Кэцян способствовал реализации важных совместных проектов в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах", - говорится в телеграмме. Мишустин добавил, что в России Ли Кэцяна будут помнить как большого друга страны.

https://ria.ru/20231027/li_ketsyan-1905540614.html

россия

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Варвара Скокшина

россия, китай, ли кэцян, михаил мишустин, в мире