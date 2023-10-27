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Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Ли Кэцяна - РИА Новости, 27.10.2023
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17:52 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/soboleznovaniya-1905698927.html
Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Ли Кэцяна
Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Ли Кэцяна - РИА Новости, 27.10.2023
Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Ли Кэцяна
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования премьеру Госсовета КНР в связи с кончиной его предшественника Ли Кэцяна, сообщает российский кабмин. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T17:52
2023-10-27T17:52
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ли кэцян
михаил мишустин
в мире
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования премьеру Госсовета КНР в связи с кончиной его предшественника Ли Кэцяна, сообщает российский кабмин. В телеграмме Мишустин отметил, что Ли Кэцян был видным государственным деятелем современного Китая. "Хотел бы отметить большой личный вклад Ли Кэцяна в укрепление российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Многие годы, возглавляя с китайской стороны механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая, Ли Кэцян способствовал реализации важных совместных проектов в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах", - говорится в телеграмме. Мишустин добавил, что в России Ли Кэцяна будут помнить как большого друга страны.
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россия, китай, ли кэцян, михаил мишустин, в мире
Россия, Китай, Ли Кэцян, Михаил Мишустин, В мире
Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Ли Кэцяна

Мишустин выразил соболезнования премьеру Госсовета КНР из-за смерти Ли Кэцяна

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЛи Кэцян
Ли Кэцян - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Ли Кэцян. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования премьеру Госсовета КНР в связи с кончиной его предшественника Ли Кэцяна, сообщает российский кабмин.
В телеграмме Мишустин отметил, что Ли Кэцян был видным государственным деятелем современного Китая.
"Хотел бы отметить большой личный вклад Ли Кэцяна в укрепление российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Многие годы, возглавляя с китайской стороны механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая, Ли Кэцян способствовал реализации важных совместных проектов в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах", - говорится в телеграмме.
Мишустин добавил, что в России Ли Кэцяна будут помнить как большого друга страны.
Ли Кэцян - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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