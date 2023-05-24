https://ria.ru/20230524/kitay-1873820199.html

Китай провел патрулирование в районе спорных островов Дяоюйдао

Китай провел патрулирование в районе спорных островов Дяоюйдао - РИА Новости, 24.05.2023

Китай провел патрулирование в районе спорных островов Дяоюйдао

Китай провел морское патрулирование в районе спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), говорится в сообщении, опубликованном в среду управлением... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:45

2023-05-24T11:45

2023-05-24T11:45

в мире

китай

япония

сенкаку

синдзо абэ

си цзиньпин

ли кэцян

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ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Китай провел морское патрулирование в районе спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), говорится в сообщении, опубликованном в среду управлением морской полиции КНР. "Подразделение 1302 морской полиции Китая 24 мая провело патрулирование в территориальных водах наших островов Дяоюйдао. Это законное патрулирование по защите прав", - говорится в сообщении на сайте управления. Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву. Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран наметилось потепление после визита на тот момент премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

https://ria.ru/20230521/bayden-1873229307.html

китай

япония

сенкаку

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, япония, сенкаку, синдзо абэ, си цзиньпин, ли кэцян