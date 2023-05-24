https://ria.ru/20230524/kitay-1873820199.html
Китай провел патрулирование в районе спорных островов Дяоюйдао
Китай провел патрулирование в районе спорных островов Дяоюйдао - РИА Новости, 24.05.2023
Китай провел патрулирование в районе спорных островов Дяоюйдао
Китай провел морское патрулирование в районе спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), говорится в сообщении, опубликованном в среду управлением... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:45
2023-05-24T11:45
2023-05-24T11:45
в мире
китай
япония
сенкаку
синдзо абэ
си цзиньпин
ли кэцян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155682/66/1556826616_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_5392c64f5a970b5d7066e789439f2e39.jpg
ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Китай провел морское патрулирование в районе спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), говорится в сообщении, опубликованном в среду управлением морской полиции КНР. "Подразделение 1302 морской полиции Китая 24 мая провело патрулирование в территориальных водах наших островов Дяоюйдао. Это законное патрулирование по защите прав", - говорится в сообщении на сайте управления. Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву. Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран наметилось потепление после визита на тот момент премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
https://ria.ru/20230521/bayden-1873229307.html
китай
япония
сенкаку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155682/66/1556826616_168:0:2831:1997_1920x0_80_0_0_51f0553da4c0899cf33d651038563a45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, япония, сенкаку, синдзо абэ, си цзиньпин, ли кэцян
В мире, Китай, Япония, Сенкаку, Синдзо Абэ, Си Цзиньпин, Ли Кэцян
Китай провел патрулирование в районе спорных островов Дяоюйдао
Китай в среду провел морское патрулирование в районе спорных островов Дяоюйдао