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В Пекине кремировали тело экс-премьера госсовета Ли Кэцяна - РИА Новости, 02.11.2023
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10:45 02.11.2023 (обновлено: 11:25 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/kitay-1906867998.html
В Пекине кремировали тело экс-премьера госсовета Ли Кэцяна
В Пекине кремировали тело экс-премьера госсовета Ли Кэцяна - РИА Новости, 02.11.2023
В Пекине кремировали тело экс-премьера госсовета Ли Кэцяна
Тело бывшего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в четверг было кремировано в китайской столице, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:45
2023-11-02T11:25
в мире
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си цзиньпин
ли кэцян
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ПЕКИН, 2 ноя – РИА Новости. Тело бывшего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в четверг было кремировано в китайской столице, передает Центральное телевидение Китая. "Тело товарища Ли Кэцяна, бывшего премьера госсовета КНР, было кремировано на революционном мемориальном кладбище "Бабаошань" в Пекине 2 ноября", - говорится в сообщении. Отмечается, что в церемонии прощания, которая прошла в Главном госпитале Народно-освободительной армии Китая, и кремации, которая состоялась на революционном мемориальном кладбище "Бабаошань", приняло участие высшее партийное руководство КНР, включая действующего генерального секретаря ЦК КПК и председателя КНР Си Цзиньпина. Экс-председатель КНР Ху Цзиньтао направил венок, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной бывшего премьера. Бывший премьер госсовета КНР Ли Кэцян скончался 27 октября из-за сердечного приступа, ему было 68 лет. В знак траура и в память о Ли Кэцяне 2 ноября государственные флаги были приспущены на площади Тяньаньмэнь и Доме народных собраний в центре Пекина, на здании министерства иностранных дел, правительственных зданиях во всех провинциях Китая, а также на зданиях посольств и консульств Китая за рубежом. Ли Кэцян с 2012 по 2022 год был вторым человеком в иерархии Коммунистической партии Китая, с 2013 по 2023 год руководил правительством в сложный период "торговой войны" с США и пандемии. Во время нахождения на посту премьера госсовета он последовательно продвигал активизацию частного сектора экономики и иностранных инвестиций, упрощал государственные процедуры. Ли Кэцян многим запомнился тем, что довольно непринужденно общался с политиками, журналистами и простыми людьми, остроумно и уместно шутил, был привержен продвижению открытости Китая внешнему миру. На ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте 2023 года Ли Кэцян выступил со своим последним докладом о работе правительства, а по завершении сессии ушел на пенсию, после чего не появлялся в публичном пространстве. Как заявил ранее в интервью РИА Новости директор Института исследований политики США - КНР Университета Ачжу Ким Хын Гю, смерть Ли Кэцяна вызвана естественными причинами, вероятность какого-либо политического заговора низка. Причиной ухудшения здоровья политика, скорее всего, стал "стресс, накопившийся как за время пребывания на посту, так и после ухода".
https://ria.ru/20231028/kitay-1905767573.html
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в мире, китай, пекин, сша, си цзиньпин, ли кэцян, ху цзиньтао, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Пекин, США, Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Ху Цзиньтао, Всекитайское собрание народных представителей
В Пекине кремировали тело экс-премьера госсовета Ли Кэцяна

В Пекине на кладбище "Бабаошань" кремировали тело экс-премьера Ли Кэцяна

© AP Photo / Andy WongПолицейские рядом с приспущенным флагом в связи с трауром по бывшему премьер-министру Ли Кэцяну на площади Тяньаньмэнь в Китае. 2 ноября 2023
Полицейские рядом с приспущенным флагом в связи с трауром по бывшему премьер-министру Ли Кэцяну на площади Тяньаньмэнь в Китае. 2 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Andy Wong
Полицейские рядом с приспущенным флагом в связи с трауром по бывшему премьер-министру Ли Кэцяну на площади Тяньаньмэнь в Китае. 2 ноября 2023
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ПЕКИН, 2 ноя – РИА Новости. Тело бывшего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в четверг было кремировано в китайской столице, передает Центральное телевидение Китая.
"Тело товарища Ли Кэцяна, бывшего премьера госсовета КНР, было кремировано на революционном мемориальном кладбище "Бабаошань" в Пекине 2 ноября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в церемонии прощания, которая прошла в Главном госпитале Народно-освободительной армии Китая, и кремации, которая состоялась на революционном мемориальном кладбище "Бабаошань", приняло участие высшее партийное руководство КНР, включая действующего генерального секретаря ЦК КПК и председателя КНР Си Цзиньпина. Экс-председатель КНР Ху Цзиньтао направил венок, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной бывшего премьера.
Бывший премьер госсовета КНР Ли Кэцян скончался 27 октября из-за сердечного приступа, ему было 68 лет.
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Эксперт объяснил, как смерть Ли Кэцяна повлияет на политику Китая
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В знак траура и в память о Ли Кэцяне 2 ноября государственные флаги были приспущены на площади Тяньаньмэнь и Доме народных собраний в центре Пекина, на здании министерства иностранных дел, правительственных зданиях во всех провинциях Китая, а также на зданиях посольств и консульств Китая за рубежом.
Ли Кэцян с 2012 по 2022 год был вторым человеком в иерархии Коммунистической партии Китая, с 2013 по 2023 год руководил правительством в сложный период "торговой войны" с США и пандемии. Во время нахождения на посту премьера госсовета он последовательно продвигал активизацию частного сектора экономики и иностранных инвестиций, упрощал государственные процедуры.
Ли Кэцян многим запомнился тем, что довольно непринужденно общался с политиками, журналистами и простыми людьми, остроумно и уместно шутил, был привержен продвижению открытости Китая внешнему миру. На ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте 2023 года Ли Кэцян выступил со своим последним докладом о работе правительства, а по завершении сессии ушел на пенсию, после чего не появлялся в публичном пространстве.
Как заявил ранее в интервью РИА Новости директор Института исследований политики США - КНР Университета Ачжу Ким Хын Гю, смерть Ли Кэцяна вызвана естественными причинами, вероятность какого-либо политического заговора низка. Причиной ухудшения здоровья политика, скорее всего, стал "стресс, накопившийся как за время пребывания на посту, так и после ухода".
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В миреКитайПекинСШАСи ЦзиньпинЛи КэцянХу ЦзиньтаоВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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