Пекин выразил Токио недовольство из-за негативных высказываний о КНР
МИД КНР выразил Токио недовольство из-за заявлений Трампа и Исибы в адрес страны
© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Пекин выразил Токио серьезную озабоченность и сильное недовольство в связи с негативными заявлениями в адрес Китая на встрече лидеров Японии и США, сообщил МИД КНР.
Ранее президент США Дональд Трамп и премьер Японии Сигэру Исиба подтвердили, что их взаимные обязательства, предусмотренные Договором о взаимном сотрудничестве и безопасности между США и Японией и подразумевающие принцип взаимной защиты, распространяются на спорные острова Сенкаку в Восточно-Китайском море. Как следует из заявления, США также подтвердили "непоколебимую приверженность защите Японии, используя весь спектр своих возможностей, включая ядерные силы".
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“(Лю Цзинсун) сделал строгое представление в связи с негативными заявлениями в адрес Китая, высказанных в ходе недавних переговоров между японским и американским лидерами и в совместном заявлении Японии и США. Он выразил серьезную озабоченность и сильное недовольство”, - говорится в заявлении ведомства.
Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву.
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Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран намечалось потепление после визита тогдашнего премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с Си Цзиньпином и тогдашним премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
В сентябре 2024 года Япония заявила Китаю протест в связи с обнаруженным в исключительной экономической зоне Японии в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) исследовательским буем. Китай может использовать исследовательские буи для сбора информации о высоте волн, течениях и других факторах в районе островов. Тема исследовательских буев в исключительной экономической зоне Японии постоянно поднимается в ходе двусторонних переговоров.
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