https://ria.ru/20231011/vernik-1901537541.html

Биография Игоря Верника

Биография Игоря Верника - РИА Новости, 11.10.2023

Биография Игоря Верника

Актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Игорь Эмильевич Верник родился 11 октября 1963 года в Москве. Его отец народный артист Российской... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T00:30

2023-10-11T00:30

2023-10-11T00:30

справки

игорь верник

москва

ссср

театр наций

мxt имени чехова

культура

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Актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Игорь Эмильевич Верник родился 11 октября 1963 года в Москве. Его отец народный артист Российской Федерации Эмиль Верник (1924-2021) более 30 лет был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, мать преподавала в музыкальной школе имени С.С. Прокофьева. Брат Вадим Верник – известный журналист и телеведущий. Игорь Верник окончил музыкальную школу имени С.С. Прокофьева по классу фортепиано. В 1984 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Ивана Тарханова). С 1986 года является артистом МХАТ СССР имени Максима Горького, после разделения театра в 1987 году – артист МХАТ имени А.П. Чехова (сейчас МХТ имени А.П. Чехова).На сцене данного театра актер исполнил такие роли, как Дамис ("Тартюф" Жана Батиста Мольера), Психиатр ("Портрет" Славомира Мрожека), Дробязгин ("Варвары" Максима Горького), Боркин ("Иванов" Антона Чехова), Камергер ("Ундина" Жана Жироду), Лихонин ("Яма" Александра Куприна), Баскин ("Новый американец" Александра Марьямова по произведениям Сергея Довлатова), Режиссер ("Самое главное" Николая Евреинова), Фрэнк ("Профессия миссис Уоррен" Бернарда Шоу), Джек Хантер ("Татуированная роза" Теннесси Уильямса), маркиз де Лессак ("Кабала святош" Михаила Булгакова), Леонид ("Ретро" Александра Галина), Гонерилья ("Король Лир" Уильяма Шекспира), Люнгстран ("Женщина с моря" Генрика Ибсена), адвокат Додсон ("Пиквикский клуб" Чарльза Диккенса), Ревшин ("Событие" Владимира Набокова), Арамис ("Мушкетеры. Сага. Часть первая" Константина Богомолова), Дракон ("Дракон" Евгения Шварца), Вождь ("Светлый путь. 19.17" Александра Молочникова), Борис Алексеевич Тригорин ("Чайка" Антона Чехова), Леонард Воул ("Свидетель обвинения" Агаты Кристи), Дункан ("Примадонны" Кена Людвига). В настоящее время в репертуаре актера роли в спектаклях "№ 13D" Рэя Куни, "350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025" и "Мужья и жены" Вуди Аллена, "Бег" Михаила Булгакова, "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" Венедикта Ерофеева, "Маскарад с закрытыми глазами" Семена Саксеева по мотивам пьесы "Маскарад" Михаила Лермонтова и повести "Новелла о снах" Артура Шницлера, "Новая оптимистическая" Константина Богомолова. Кроме того, принимает участие в литературно-музыкальном вечере "История любви" в сопровождении камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета.Игорь Верник был задействован в постановках других театров. В Московском театре-студии под руководством Олега Табакова (сейчас Московский театр Олега Табакова) в спектакле "Процесс" Франца Кафки он исполнил две роли – инспектора полиции и художника Титорелли. В Театре наций актер играл отца Августина в постановке "Иранская конференция" Ивана Вырыпаева, в Большом театре – несколько драматических ролей (друга Нуреева, аукциониста, доносчика, фотографа Ричарда Аведона) в балете "Нуреев". https://bolshoi.ru/performances/ballet/nureevВ Театре на Малой Бронной Верник выходит на сцену в роли Константина Ромина в спектакле "Дядя Лева (Покровские ворота)" по пьесе Леонида Зорина "Покровские ворота". С середины 1980-х годов Игорь Верник начал сниматься в кино. В настоящее время в копилке актера уже более 100 ролей. Наиболее заметными являются работы Верника в таких фильмах и сериалах, как "Горячев и другие" (1993-1994), "Мастер и Маргарита" (1994), "Время жестоких" (2004), "Жизнь – поле для охоты" (2005), "Цветы для Снежной королевы" (2006), "Агония страха" (2007), "Вилла раздора, или Новый год в Акапулько" (2007), "Вся такая внезапная" (2007), "Женская дружба" (2007), "Мужская интуиция" (2007), "Бумеранг из прошлого" (2009), "А счастье где-то рядом" (2011), "Мама поневоле" (2012), "Процесс" (2012), "Пенсильвания" (2015), "Все о мужчинах" (2016), "Игра на выживание" (2020-2022) и др. В январе 2024 года в прокат выйдет фильм Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова. В съемках картины принимал участие Игорь Верник. Игорь Верник работает как актер дубляжа и озвучки. Его голосом говорят герои в таких анимационных фильмах, как "Бочка" (1990), "Почему куры денег не клюют?" (1990), "Капитан Пронин – внук майора Пронина" (1992), "Лягушка Пипа" (1992), "Туман из Лондона" (1992), "Капитан Пронин в Америке" (1993), "Капитан Пронин в космосе" (1993), "Капитан Пронин в опере" (1995), "Савва. Сердце воина" (2015), "Суперсемейка 2" (США, 2018).Игорь Верник работал на радио. В 1998-1999 годах он участвовал в постановке 15-серийного моноспектакля "Капитанская дочка" Александра Пушкина. На "Радио Культура" вместе с братом вел еженедельную программу "Театральная среда братьев Верников". Позже передачу стал вести Вадим Верник. Большую популярность Верник обрел на телевидении. Он дебютировал в передаче "Проще простого". После этого был ряд других успешных телепроектов. В разные годы вел передачи "Рек-тайм", "Субботний вечер со звездой", "Мужской клуб", "Ночная жизнь городов мира", "Седьмое чувство", "Доброе утро на Первом", "Золотая фишка" и др. С братом Вадимом Верником ведет авторскую телепрограмму "2 Верник 2", которая выходит на канале "Культура". Братья приглашают на эфир выдающихся деятелей искусства и общаются с ними о творчестве и жизни.Игорь Верник пишет песни, некоторые из которых звучали в картинах с его участием – "Цветы для Снежной королевы" (2006) и "Женская дружба" (2007). За музыку к последнему актер был удостоен приза имени М. Глинки на кинофестивале в Смоленске.В 2021 году выпустил книгу "Брошенные тексты", в которую вошли стихотворения и дневниковые записи разных лет. Соучредитель благотворительного фонда поддержки деятелей искусства "Артист". Народный артист Российской Федерации (2016). Лауреат ряда театральных премий, в том числе премии имени Олега Янковского "Творческое открытие" (фестиваль "Черешневый лес", 2017), премии Олега Табакова в составе творческой группы спектакля "№ 13D" (2014). Игорь Верник женат третьим браком, от второго брака у актера есть сын – актер Григорий Верник. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, игорь верник, москва, ссср, театр наций, мxt имени чехова, культура