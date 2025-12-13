"Мосводоканал" пытается через суд взыскать долг с актера Верника

https://ria.ru/20251213/sud-2061798269.html
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мировой суд Москвы вернул "Мосводоканалу" иск с требованием взыскать долг по коммуналке с актера Игоря Верника, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Судом вынесено определение о возвращении заявления. Истец: "Мосводоканал
" (АО), ответчик: Верник Игорь Эмильевич", - сказано в материалах.
Такое решение может быть связано с неточностями в исковом заявлении, после устранения которых истец может снова обратиться в суд.
Иск о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию был зарегистрирован в суде 4 сентября. Сумма задолженности не уточняется.