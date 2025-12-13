Рейтинг@Mail.ru
"Мосводоканал" пытается через суд взыскать долг с актера Верника - РИА Новости, 13.12.2025
07:22 13.12.2025
"Мосводоканал" пытается через суд взыскать долг с актера Верника
"Мосводоканал" пытается через суд взыскать долг с актера Верника - РИА Новости, 13.12.2025
"Мосводоканал" пытается через суд взыскать долг с актера Верника
2025-12-13T07:22:00+03:00
2025-12-13T07:22:00+03:00
Дарья Буймова
Дарья Буймова
"Мосводоканал" пытается через суд взыскать долг с актера Верника

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мировой суд Москвы вернул "Мосводоканалу" иск с требованием взыскать долг по коммуналке с актера Игоря Верника, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Судом вынесено определение о возвращении заявления. Истец: "Мосводоканал" (АО), ответчик: Верник Игорь Эмильевич", - сказано в материалах.
Павел Деревянко - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Суд взыскал с актера Деревянко более 13 миллионов рублей долга
18 ноября, 18:31
Такое решение может быть связано с неточностями в исковом заявлении, после устранения которых истец может снова обратиться в суд.
Иск о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию был зарегистрирован в суде 4 сентября. Сумма задолженности не уточняется.
Константин Хабенский - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ
8 июня, 06:30
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
