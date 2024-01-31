https://ria.ru/20240131/film-1923266769.html

"Мастер и Маргарита": чего ждать от нового фильма по роману Булгакова

"Мастер и Маргарита": чего ждать от нового фильма по роману Булгакова - РИА Новости, 01.02.2024

"Мастер и Маргарита": чего ждать от нового фильма по роману Булгакова

Миф о проклятии булгаковского романа "Мастер и Маргарита" не испугал режиссера Михаила Локшина, и в прокат выходит новая экранизация. Как многоплановое... РИА Новости, 01.02.2024

2024-01-31T07:00

2024-01-31T07:00

2024-02-01T09:03

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Анастасия Силкина. Миф о проклятии булгаковского романа "Мастер и Маргарита" не испугал режиссера Михаила Локшина, и в прокат выходит новая экранизация. Как многоплановое произведение уместили в кино для широкого зрителя и поверили ли артисты в мистику — в материале РИА Новости.Фильм "в мире" БулгаковаНовый "Мастер и Маргарита" — не построчная экранизация литературного произведения. Многое в книге — на уровне ассоциаций, символов и метафор, а это невозможно буквально перенести на экран. По словам режиссера, концепция была в том, чтобы "выстроить фильм "в мире" романа Булгакова"."Нам хотелось, чтобы условно человек, который никогда не читал книгу, смог бы проникнуться драмой героев и понять, как они между собой связаны", — пояснил Михаил Локшин.При работе над сценарием изучили разные редакции романа."Возникла идея, что у нас есть некий автор — создатель всей реальности, в которой он живет в 30-е годы. Это некая смесь Мастера и самого Булгакова. А дальше само произведение, которое он создает: в книге он пишет только про Пилата, а у нас в фильме — и роман про Пилата, и затем это становится частью метаромана "Мастер и Маргарита", — рассказал сценарист Роман Кантор.Воланд-иностранец и реальная пара в заглавной ролиВ том, что Воланда должен играть иностранец, не было никаких сомнений. На роль утвердили немца Аугуста Диля, известного по фильмам "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино и "Союзники" Роберта Земекиса."Почему-то устоялось в сознании многих, что Воланд — пожилой мужчина, идеально говорящий на русском. На самом же деле Булгаков описывает Воланда лет сорока пяти, элегантным иностранцем, явно отличающимся от советских граждан. Он изъясняется с заметным немецким акцентом", — напомнил Михаил Локшин.В нескольких сценах Аугуст Диль даже произносил свой текст на русском. Но там, где в приоритете была тонкость игры, — на родном языке, а потом переозвучивал в студии. Также помогал искусственный интеллект, который научился говорить голосом актера.На Мастера и Маргариту было огромное количество проб, Юлию Снигирь и Евгения Цыганова утвердили не сразу."Перевесила их несомненная химия, и самое важное — попадание в булгаковских героев", — отметил режиссер.То, что актеры в реальной жизни — супруги, съемкам не мешало."Это непросто, но обнимать незнакомого человека тоже не всегда просто, — прокомментировал Евгений Цыганов. — Это было особенное приключение. Я знаю, что это Юлин любимый роман".Эксцентричного Коровьева-Фагота воплотил Юрий Колокольников, мизантропа Азазелло — Алексей Розин, вампиршу Геллу — Полина Ауг.Референсом кота Бегемота стал черный мейн-кун, а озвучил его Юрий Борисов."Бегемота мы изначально задумывали на грани реалистичного. Да, он говорит и может ходить на задних лапах, пьет водку и закусывает грибом, но делает это насколько возможно реалистично для большого мейн-куна", — подчеркнул режиссер.В фильме также снялись Леонид Ярмольник (доктор Стравинский), Евгений Князев (председатель МАССОЛИТа Берлиоз), Данил Стеклов (поэт Бездомный), Александр Яценко (доносчик Алоизий), Алексей Гуськов (барон Майгель), Дмитрий Лысенков (критик Латунский), Марат Башаров (директор Варьете Лиходеев), Игорь Верник (конферансье Бенгальский) и другие. В роли Понтия Пилата зрители увидят датчанина Класа Банга, в роли Иешуа Га-Ноцри — израильского актера Аарона Водовоза.Скрестить Москву, Петербург и технологииОт задумки до премьеры прошло пять лет. В работе участвовало порядка тысячи человек: гигантская съемочная группа и многочисленный постпродакшен — компьютерная графика есть практически в каждом кадре фильма, который идет два с половиной часа."Даже если вы ее не видите, она там есть", — предупредила продюсер Наталия Клибанова.Дело не только в коте Бегемоте, но и в том, что надо было показать Москву 1930-х, которой не существует. Например, в сцене полета Маргариты можно видеть столицу такой, какой она была в генплане.Образ "нехорошей квартиры" собирался по частям, рассказал художник-постановщик Денис Лищенко."Известен всем дом на Маяковке, но там невозможно снимать. И Садовое кольцо в то время выглядит иначе: там было много деревьев. А сейчас — салоны, магазины", — объяснил он.Подходящее здание нашли в Санкт-Петербурге, но без подъезда — его снимали в другом доме. А интерьер "нехорошей квартиры" создавали в павильоне.Место встречи Воланда с Берлиозом и Бездомным также нашли в Петербурге, на Московской площади: современные Патриаршие пруды в Москве показались создателям картины слишком уютными, что не соответствовало духу картины.В основу образа Варьете легли главный корпус МГУ и Минский театр, в интерьере можно заметить сходство с фойе Театра Российской армии. Здание МАССОЛИТа — Российская государственная библиотека, ресторан Союза писателей — высотка на Баррикадной в столице. Бал снимали в Этнографическом музее.Сцена стала самой запоминающейся для Юлии Снигирь. Ей пришлось сниматься на холоде в прозрачном наряде, неудобных туфлях, да еще и с металлическим головным убором, который впивался в кожу."Я испытала весь спектр эмоций, которые прошла Маргарита на балу у Воланда, — рассказала актриса. — В памяти осталось ощущение, что я действительно там побывала: полное погружение".Мистика на съемках"Я иногда могу быть суеверным человеком, но не в области мистического проклятия романа "Мастер и Маргарита", — признался Михаил Локшин. — Во время подготовки и проб регулярно приходилось отвечать на вопрос: "А вы не боитесь делать экранизацию? Проклятие же". Бывало даже, что некоторые артисты отказывались участвовать, ссылаясь на страх этого "проклятия".Никто из команды фильма мистику на площадке не заметил. Несмотря на то что съемочный период, занявший 70 дней, совпал с пандемией коронавируса, все прошло без эксцессов.

https://ria.ru/20240124/premera-1923164639.html

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Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

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