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"Министерство Всего Хорошего" — когда банальности раздражают - РИА Новости, 19.01.2025
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Культура
 
08:00 19.01.2025 (обновлено: 08:06 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/retsenziya-1994256826.html
"Министерство Всего Хорошего" — когда банальности раздражают
"Министерство Всего Хорошего" — когда банальности раздражают - РИА Новости, 19.01.2025
"Министерство Всего Хорошего" — когда банальности раздражают
Фантастический сериал для поднятия настроения "Министерство Всего Хорошего" уже полностью доступен онлайн. Немного волшебства не помешает не только в новогодние РИА Новости, 19.01.2025
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культура
культура
культура-важное
технологии
николай фоменко
александр фомин
александр цыпкин
игорь верник
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Фантастический сериал для поднятия настроения "Министерство Всего Хорошего" уже полностью доступен онлайн. Немного волшебства не помешает не только в новогодние праздники, но и после них.Год выхода: 2025;Где смотреть: Okko, по подписке доступны уже все восемь серий первого сезона;Жанр: фантастическая комедия;Режиссер: Александр Фомин;Сценарий: Александр Цыпкин, Михаил Зубко, Владимир Васильев, Александр Фомин;Актеры: Николай Фоменко, Влад Прохоров, Маруся Фомина, Алексей Макаров, Елизавета Ищенко, Гоша Куценко, Ян Цапник, Ольга Сутулова, Игорь Верник и другие.Сюжет сериала "Министерство Всего Хорошего"Если вы чего-то очень хотите, то начинаете просить о чуде. Направленную вами мольбу услышат: миром давно управляют Министерство Всего Хорошего и Министерство Всего Плохого. Духи-бюрократы мгновенно создадут череду случайностей, которые покажутся вам совершенно естественными, но точно приведут к требуемой цели. А вы будете думать, что так оно само вышло.Правда, человечество уже давно не оправдывает надежд высших сил: плохие поступки люди все равно совершают чаще, и, кажется, лавочку надо прикрывать. В Министерстве Всего Хорошего этим чрезвычайно озабочены. Поэтому необходимо срочно вмешаться в жизнь человечества и увеличить число положительных поступков и правильных людей. На Землю немедленно отправляется суровый и бывалый начальник Ашсемь (Николай Фоменко) и молодой сотрудник Едва (Владислав Прохоров). Их задача — сделать так, чтобы все хорошее немедленно (ну или в короткие сроки) заполонило собою смысл всей человеческой жизни и все опять стало… ну вы поняли — хорошо!Рецензия на "Министерство Всего Хорошего"Этот милый сериал, состоящий, по сути, из простеньких новелл, в которых герои помогают людям, попавшим в нелепые, забавные, а порой и драматичные ситуации, оставляет явное ощущение дежавю. Да, мы все уже это где-то видели: некие невидимые высшие силы, которые вроде как управляют миром, зависшим на грани смертельной катастрофы… "Министерство" уже сравнили и с "Благими знамениями", и даже с повестями братьев Стругацких про НИИЧАВО. Но, похоже, у этой истории несколько другие идеологические корни.Формат сериала-альманаха — разные истории о хороших людях, которым надо просто немножко помочь. В ролях — Николай Фоменко, Гоша Куценко, Игорь Верник, Ольга Сутулова, Алексей Макаров, Ян Цапник и другие звезды.С точки зрения визуальной все просто замечательно: картинка радует глаз, актеры стараются, попадаются весьма актуальные и злободневные шутки. Хорошие спецэффекты — конечно, не без вторичности: где-то интерьер Министерства почти до степени сличения напоминает магазин мистера Магориума из "Лавки чудес", но это же сказочная история.Так бы хотелось погрузиться в полноценный легендариум, увидеть всю картину взаимоотношений двух иномирных министерств, погрузиться в проработку историй главных героев. Но увы, многое проскакивает мимо зрителя, утопая в поверхностных гэгах и нарочитой простоте рассказов.Когда мы обращаемся к похожим зарубежным сериалам, то, как правило, видим очень стройно прописанную вселенную, в которой все абсолютно логично. В такой системе сериал может существовать чрезвычайно долго — как, например, "Доктор Кто". При этом логика кино не должна противоречить здравому смыслу. В тех же "Благих знамениях" и ангел, и демон равно не заинтересованы в гибели мира и поэтому будут до последнего противостоять надвигающемуся Апокалипсису. Здесь же герои просто поставлены в предлагаемые обстоятельства. Складывается ощущение, что мы следим за артистами, отрабатывающими стандартные ученические этюды.Можно предположить, что всему виной внедрившийся в сценарную группу Александр Цыпкин — главный певец завсегдатаев кафе на Патриках. Штампованный сюжет проводит хорошую задумку по опасной грани, где очень легко скатиться в откровенную банальность.Вместо того чтобы выстроить интересную сюжетную линию с сильными культурными отсылками в мировой легендариум (иногда так и хочется подсказать сценаристам, как можно было бы использовать в "Министерстве" космогонические мифы некоторых реально существующих религий), сериал нивелируется до представлений блондинки с тех же Патриков о глобальном мироустройстве. Запрос в "дорогое Мироздание", нечто, что в тебе "откликается", необходимость быть "в потоке и в ресурсе" — без какой-либо культурной или, прости господи, религиозной онтологии. Не хватает только тренера-коуча по личностному росту, но на его место отлично устроятся все те же сотрудники Министерства Всего Хорошего.То, что в этой епархии работают исключительно добряки-раздолбаи, а в другой — суровые бюрократы-трудяги, уже делает саму придумку неустойчивой. При таком составе работничков Министерство Всего Хорошего не просуществовало бы и года и развалилось бы, так и не доведя ни одну из собственных инициатив до конца. В этом отношении такая же идеологическая дихотомия мира Дозоров из романов Сергея Лукьяненко была куда более логична и устойчива, вот только ее экранизировали в куда более технологически бедные времена.Впрочем, оптимизм и милота, которая буквально сквозит из каждого кадра, позволяют простить создателям сериала сценарные огрехи. Так что в череде безумных историй о маньяках и убийцах, монстрах и страстях человеческих одно простое, но зато очень красивое кино о том, что иногда вследствие банальных мелочей наша жизнь может кардинально поменяться, — уже хороший знак.
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4.7
96
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культура, культура-важное, технологии, николай фоменко, александр фомин, александр цыпкин, игорь верник, гоша куценко, кино и сериалы
Культура, Культура, Культура-Важное, Технологии, Николай Фоменко, Александр Фомин, Александр Цыпкин, Игорь Верник, Гоша Куценко, Кино и сериалы
"Министерство Всего Хорошего" — когда банальности раздражают

На киноплатформе Okko появились все восемь серий "Министерства Всего Хорошего"

© Okko (2024)Кадр из сериала "Министерство Всего Хорошего"
Кадр из сериала Министерство Всего Хорошего - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Okko (2024)
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Фантастический сериал для поднятия настроения "Министерство Всего Хорошего" уже полностью доступен онлайн. Немного волшебства не помешает не только в новогодние праздники, но и после них.
Год выхода: 2025;
Где смотреть: Okko, по подписке доступны уже все восемь серий первого сезона;
Жанр: фантастическая комедия;
Режиссер: Александр Фомин;
Сценарий: Александр Цыпкин, Михаил Зубко, Владимир Васильев, Александр Фомин;
Актеры: Николай Фоменко, Влад Прохоров, Маруся Фомина, Алексей Макаров, Елизавета Ищенко, Гоша Куценко, Ян Цапник, Ольга Сутулова, Игорь Верник и другие.

Сюжет сериала "Министерство Всего Хорошего"

© Okko (2024)Кадр из сериала "Министерство Всего Хорошего"
Кадр из сериала Министерство Всего Хорошего - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Okko (2024)
Кадр из сериала "Министерство Всего Хорошего"
Если вы чего-то очень хотите, то начинаете просить о чуде. Направленную вами мольбу услышат: миром давно управляют Министерство Всего Хорошего и Министерство Всего Плохого. Духи-бюрократы мгновенно создадут череду случайностей, которые покажутся вам совершенно естественными, но точно приведут к требуемой цели. А вы будете думать, что так оно само вышло.
Правда, человечество уже давно не оправдывает надежд высших сил: плохие поступки люди все равно совершают чаще, и, кажется, лавочку надо прикрывать. В Министерстве Всего Хорошего этим чрезвычайно озабочены. Поэтому необходимо срочно вмешаться в жизнь человечества и увеличить число положительных поступков и правильных людей.
На Землю немедленно отправляется суровый и бывалый начальник Ашсемь (Николай Фоменко) и молодой сотрудник Едва (Владислав Прохоров). Их задача — сделать так, чтобы все хорошее немедленно (ну или в короткие сроки) заполонило собою смысл всей человеческой жизни и все опять стало… ну вы поняли — хорошо!

Рецензия на "Министерство Всего Хорошего"

© Okko (2024)Кадр из сериала "Министерство Всего Хорошего"
Кадр из сериала Министерство Всего Хорошего - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Okko (2024)
Кадр из сериала "Министерство Всего Хорошего"
Этот милый сериал, состоящий, по сути, из простеньких новелл, в которых герои помогают людям, попавшим в нелепые, забавные, а порой и драматичные ситуации, оставляет явное ощущение дежавю. Да, мы все уже это где-то видели: некие невидимые высшие силы, которые вроде как управляют миром, зависшим на грани смертельной катастрофы… "Министерство" уже сравнили и с "Благими знамениями", и даже с повестями братьев Стругацких про НИИЧАВО. Но, похоже, у этой истории несколько другие идеологические корни.
Формат сериала-альманаха — разные истории о хороших людях, которым надо просто немножко помочь. В ролях — Николай Фоменко, Гоша Куценко, Игорь Верник, Ольга Сутулова, Алексей Макаров, Ян Цапник и другие звезды.
С точки зрения визуальной все просто замечательно: картинка радует глаз, актеры стараются, попадаются весьма актуальные и злободневные шутки. Хорошие спецэффекты — конечно, не без вторичности: где-то интерьер Министерства почти до степени сличения напоминает магазин мистера Магориума из "Лавки чудес", но это же сказочная история.
Так бы хотелось погрузиться в полноценный легендариум, увидеть всю картину взаимоотношений двух иномирных министерств, погрузиться в проработку историй главных героев. Но увы, многое проскакивает мимо зрителя, утопая в поверхностных гэгах и нарочитой простоте рассказов.
© Okko (2024)Кадр из сериала "Министерство Всего Хорошего"
Кадр из сериала Министерство Всего Хорошего - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Okko (2024)
Кадр из сериала "Министерство Всего Хорошего"
Когда мы обращаемся к похожим зарубежным сериалам, то, как правило, видим очень стройно прописанную вселенную, в которой все абсолютно логично. В такой системе сериал может существовать чрезвычайно долго — как, например, "Доктор Кто". При этом логика кино не должна противоречить здравому смыслу. В тех же "Благих знамениях" и ангел, и демон равно не заинтересованы в гибели мира и поэтому будут до последнего противостоять надвигающемуся Апокалипсису. Здесь же герои просто поставлены в предлагаемые обстоятельства. Складывается ощущение, что мы следим за артистами, отрабатывающими стандартные ученические этюды.
Можно предположить, что всему виной внедрившийся в сценарную группу Александр Цыпкин — главный певец завсегдатаев кафе на Патриках. Штампованный сюжет проводит хорошую задумку по опасной грани, где очень легко скатиться в откровенную банальность.
Вместо того чтобы выстроить интересную сюжетную линию с сильными культурными отсылками в мировой легендариум (иногда так и хочется подсказать сценаристам, как можно было бы использовать в "Министерстве" космогонические мифы некоторых реально существующих религий), сериал нивелируется до представлений блондинки с тех же Патриков о глобальном мироустройстве. Запрос в "дорогое Мироздание", нечто, что в тебе "откликается", необходимость быть "в потоке и в ресурсе" — без какой-либо культурной или, прости господи, религиозной онтологии. Не хватает только тренера-коуча по личностному росту, но на его место отлично устроятся все те же сотрудники Министерства Всего Хорошего.
© Okko (2024)Кадр из сериала "Министерство Всего Хорошего"
Кадр из сериала Министерство Всего Хорошего - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Okko (2024)
Кадр из сериала "Министерство Всего Хорошего"
То, что в этой епархии работают исключительно добряки-раздолбаи, а в другой — суровые бюрократы-трудяги, уже делает саму придумку неустойчивой. При таком составе работничков Министерство Всего Хорошего не просуществовало бы и года и развалилось бы, так и не доведя ни одну из собственных инициатив до конца. В этом отношении такая же идеологическая дихотомия мира Дозоров из романов Сергея Лукьяненко была куда более логична и устойчива, вот только ее экранизировали в куда более технологически бедные времена.
Впрочем, оптимизм и милота, которая буквально сквозит из каждого кадра, позволяют простить создателям сериала сценарные огрехи. Так что в череде безумных историй о маньяках и убийцах, монстрах и страстях человеческих одно простое, но зато очень красивое кино о том, что иногда вследствие банальных мелочей наша жизнь может кардинально поменяться, — уже хороший знак.
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