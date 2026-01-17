Рейтинг@Mail.ru
Игоря Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище
17.01.2026
Игоря Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище
Игоря Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 17.01.2026
Игоря Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище
Заслуженного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.01.2026
Игоря Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище

Заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище

Цветы у портрета заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова в Москве
Цветы у портрета заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова в Москве
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Заслуженного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Золотовицкий скончался в среду в больнице, ему было 64 года. Церемония прощания с ним прошла на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова в субботу утром. В театр пришли десятки друзей, коллег и поклонников артиста, чтобы проститься с ним.
Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище рядом с народным артистом России Борисом Невзоровым.
В субботу проститься с Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова пришли специальный представитель президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, министр культуры РФ Ольга Любимова, художественный руководитель-директор МХТ имени А. П. Чехова, народный артист РФ Константин Хабенский, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, российский драматург, театральный режиссер Евгений Гришковец, ректор ВГИКа Владимир Малышев, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, актеры Борис Щербаков, Игорь Верник, Никита Ефремов, Тимофей Трибунцев, Андрей Смоляков, Виктор Хориняк, Мила Ершова, Станислав Дужников, а также сотни друзей ушедшего артиста, его знакомые и поклонники.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино, в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и другие.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.
Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Москве завершилось прощание с Игорем Золотовицким
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
