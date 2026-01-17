МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Заслуженного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Золотовицкий скончался в среду в больнице, ему было 64 года. Церемония прощания с ним прошла на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова в субботу утром. В театр пришли десятки друзей, коллег и поклонников артиста, чтобы проститься с ним.
Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище рядом с народным артистом России Борисом Невзоровым.
В субботу проститься с Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова пришли специальный представитель президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, министр культуры РФ Ольга Любимова, художественный руководитель-директор МХТ имени А. П. Чехова, народный артист РФ Константин Хабенский, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, российский драматург, театральный режиссер Евгений Гришковец, ректор ВГИКа Владимир Малышев, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, актеры Борис Щербаков, Игорь Верник, Никита Ефремов, Тимофей Трибунцев, Андрей Смоляков, Виктор Хориняк, Мила Ершова, Станислав Дужников, а также сотни друзей ушедшего артиста, его знакомые и поклонники.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино, в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и другие.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.