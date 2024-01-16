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Назван новый ведущий "Модного приговора" - РИА Новости, 16.01.2024
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Шоубиз
 
14:36 16.01.2024 (обновлено: 14:48 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/rogov-1921628848.html
Назван новый ведущий "Модного приговора"
Назван новый ведущий "Модного приговора" - РИА Новости, 16.01.2024
Назван новый ведущий "Модного приговора"
Стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу "Модный приговор" на Первом, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:36
2024-01-16T14:48
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу "Модный приговор" на Первом, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.Отмечается, что по итогам зрительского голосования он набрал 45 % голосов.&quot;Для меня ценно и крайне важно знать, что зрители готовы на месте ведущего &quot;Модного приговора&quot; видеть Александра Рогова, простого парня из поселка Рассвет Тульской области. И я благодарен каждому, кто отдал за меня свой голос. Я вас не подведу&quot;, — прокомментировал новый ведущий.Пять дней зрители на сайте Первого канала голосовали за одного из пяти кандидатов на роль ведущего, которых перед этим увидели на телеэкранах. Конкуренцию Рогову составили: Игорь Верник (занял второе место с 18 % голосов), Даниил Грачев (третье место — 16 % голосов), а также Александр Анатольевич (11 %) и Константин Михайлов (10 %). Александр Рогов будет вести программу вместе с модным экспертом Эвелиной Хромченко, которая по традиции выступит "обвинителем"."Модный приговор" — телепередача о моде, которая выходила в эфир с 30 июля 2007 года по 3 марта 2022 года. Шоу в разное время вели Вячеслав Зайцев, Александр Васильев, Валентин Юдашкин, Денис Симачев и другие.
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игорь верник, константин михайлов, александр рогов (стилист), знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, первый канал (телеканал)
Шоубиз, Игорь Верник, Константин Михайлов, Александр Рогов (стилист), Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Первый канал (телеканал)
Назван новый ведущий "Модного приговора"

Стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу "Модный приговор" на Первом

© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала Стилист Александр Рогов в студии программы "Модный приговор"
Стилист Александр Рогов в студии программы Модный приговор - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу "Модный приговор" на Первом, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Отмечается, что по итогам зрительского голосования он набрал 45 % голосов.
«

"Для меня ценно и крайне важно знать, что зрители готовы на месте ведущего "Модного приговора" видеть Александра Рогова, простого парня из поселка Рассвет Тульской области. И я благодарен каждому, кто отдал за меня свой голос. Я вас не подведу", — прокомментировал новый ведущий.

Пять дней зрители на сайте Первого канала голосовали за одного из пяти кандидатов на роль ведущего, которых перед этим увидели на телеэкранах.
Конкуренцию Рогову составили: Игорь Верник (занял второе место с 18 % голосов), Даниил Грачев (третье место — 16 % голосов), а также Александр Анатольевич (11 %) и Константин Михайлов (10 %).
Александр Рогов будет вести программу вместе с модным экспертом Эвелиной Хромченко, которая по традиции выступит "обвинителем".
"Модный приговор" — телепередача о моде, которая выходила в эфир с 30 июля 2007 года по 3 марта 2022 года. Шоу в разное время вели Вячеслав Зайцев, Александр Васильев, Валентин Юдашкин, Денис Симачев и другие.
Журналист и телеведущая Эвелина Хромченко в студии программы Модный приговор - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
"Модный приговор" вернется в эфир Первого канала в январе
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ШоубизИгорь ВерникКонстантин МихайловАлександр Рогов (стилист)ЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнесПервый канал (телеканал)
 
 
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