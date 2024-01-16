https://ria.ru/20240116/rogov-1921628848.html

Назван новый ведущий "Модного приговора"

Назван новый ведущий "Модного приговора" - РИА Новости, 16.01.2024

Назван новый ведущий "Модного приговора"

Стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу "Модный приговор" на Первом, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:36

2024-01-16T14:36

2024-01-16T14:48

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константин михайлов

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу "Модный приговор" на Первом, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.Отмечается, что по итогам зрительского голосования он набрал 45 % голосов."Для меня ценно и крайне важно знать, что зрители готовы на месте ведущего "Модного приговора" видеть Александра Рогова, простого парня из поселка Рассвет Тульской области. И я благодарен каждому, кто отдал за меня свой голос. Я вас не подведу", — прокомментировал новый ведущий.Пять дней зрители на сайте Первого канала голосовали за одного из пяти кандидатов на роль ведущего, которых перед этим увидели на телеэкранах. Конкуренцию Рогову составили: Игорь Верник (занял второе место с 18 % голосов), Даниил Грачев (третье место — 16 % голосов), а также Александр Анатольевич (11 %) и Константин Михайлов (10 %). Александр Рогов будет вести программу вместе с модным экспертом Эвелиной Хромченко, которая по традиции выступит "обвинителем"."Модный приговор" — телепередача о моде, которая выходила в эфир с 30 июля 2007 года по 3 марта 2022 года. Шоу в разное время вели Вячеслав Зайцев, Александр Васильев, Валентин Юдашкин, Денис Симачев и другие.

https://ria.ru/20231229/televidenie-1918991698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь верник, константин михайлов, александр рогов (стилист), знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, первый канал (телеканал)