https://ria.ru/20240116/rogov-1921628848.html
Назван новый ведущий "Модного приговора"
Назван новый ведущий "Модного приговора" - РИА Новости, 16.01.2024
Назван новый ведущий "Модного приговора"
Стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу "Модный приговор" на Первом, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:36
2024-01-16T14:36
2024-01-16T14:48
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу "Модный приговор" на Первом, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.Отмечается, что по итогам зрительского голосования он набрал 45 % голосов."Для меня ценно и крайне важно знать, что зрители готовы на месте ведущего "Модного приговора" видеть Александра Рогова, простого парня из поселка Рассвет Тульской области. И я благодарен каждому, кто отдал за меня свой голос. Я вас не подведу", — прокомментировал новый ведущий.Пять дней зрители на сайте Первого канала голосовали за одного из пяти кандидатов на роль ведущего, которых перед этим увидели на телеэкранах. Конкуренцию Рогову составили: Игорь Верник (занял второе место с 18 % голосов), Даниил Грачев (третье место — 16 % голосов), а также Александр Анатольевич (11 %) и Константин Михайлов (10 %). Александр Рогов будет вести программу вместе с модным экспертом Эвелиной Хромченко, которая по традиции выступит "обвинителем"."Модный приговор" — телепередача о моде, которая выходила в эфир с 30 июля 2007 года по 3 марта 2022 года. Шоу в разное время вели Вячеслав Зайцев, Александр Васильев, Валентин Юдашкин, Денис Симачев и другие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь верник, константин михайлов, александр рогов (стилист), знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, первый канал (телеканал)
Шоубиз, Игорь Верник, Константин Михайлов, Александр Рогов (стилист), Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Первый канал (телеканал)
Назван новый ведущий "Модного приговора"
Стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу "Модный приговор" на Первом
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу "Модный приговор" на Первом, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Отмечается, что по итогам зрительского голосования он набрал 45 % голосов.
«
"Для меня ценно и крайне важно знать, что зрители готовы на месте ведущего "Модного приговора" видеть Александра Рогова, простого парня из поселка Рассвет Тульской области. И я благодарен каждому, кто отдал за меня свой голос. Я вас не подведу", — прокомментировал новый ведущий.
Пять дней зрители на сайте Первого канала голосовали за одного из пяти кандидатов на роль ведущего, которых перед этим увидели на телеэкранах.
Конкуренцию Рогову составили: Игорь Верник (занял второе место с 18 % голосов), Даниил Грачев (третье место — 16 % голосов), а также Александр Анатольевич (11 %) и Константин Михайлов (10 %).
Александр Рогов будет вести программу вместе с модным экспертом Эвелиной Хромченко, которая по традиции выступит "обвинителем".
"Модный приговор" — телепередача о моде, которая выходила в эфир с 30 июля 2007 года по 3 марта 2022 года. Шоу в разное время вели Вячеслав Зайцев
, Александр Васильев
, Валентин Юдашкин
, Денис Симачев
и другие.
"Модный приговор" вернется в эфир Первого канала в январе