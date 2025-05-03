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Актера Верника могут оштрафовать в двукратном размере - РИА Новости, 03.05.2025
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Шоубиз
 
06:14 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/vernik-2014737913.html
Актера Верника могут оштрафовать в двукратном размере
Актера Верника могут оштрафовать в двукратном размере - РИА Новости, 03.05.2025
Актера Верника могут оштрафовать в двукратном размере
Суд в Москве рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении актера Игоря Верника, составленный за неоплату в срок другого штрафа, сообщили РИА... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T06:14:00+03:00
2025-05-03T06:14:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Суд в Москве рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении актера Игоря Верника, составленный за неоплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 15 мая 2025 года",- сказали в суде. Вернику вменяется часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. За какое нарушение ранее актеру назначали штраф, не сообщается.
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Шоубиз, Москва, Россия, Игорь Верник, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Актера Верника могут оштрафовать в двукратном размере

Актера Верника могут оштрафовать в двукратном размере за неоплату другого штрафа

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИгорь Верник
Игорь Верник - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Суд в Москве рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении актера Игоря Верника, составленный за неоплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 15 мая 2025 года",- сказали в суде.
Актер Игорь Верник - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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Вчера, 05:39
Вернику вменяется часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
За какое нарушение ранее актеру назначали штраф, не сообщается.
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Актрисе Андреевой-Бондарчук грозит двойной штраф
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