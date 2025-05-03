https://ria.ru/20250503/vernik-2014737913.html

Актера Верника могут оштрафовать в двукратном размере

Актера Верника могут оштрафовать в двукратном размере - РИА Новости, 03.05.2025

Актера Верника могут оштрафовать в двукратном размере

Суд в Москве рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении актера Игоря Верника, составленный за неоплату в срок другого штрафа, сообщили РИА... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T06:14:00+03:00

2025-05-03T06:14:00+03:00

2025-05-03T06:14:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Суд в Москве рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении актера Игоря Верника, составленный за неоплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 15 мая 2025 года",- сказали в суде. Вернику вменяется часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. За какое нарушение ранее актеру назначали штраф, не сообщается.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, игорь верник, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса