https://ria.ru/20250114/dobrovolskaja-1993622401.html

В Москве простились с Евгенией Добровольской

В Москве простились с Евгенией Добровольской - РИА Новости, 14.01.2025

В Москве простились с Евгенией Добровольской

Церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской завершилась на основной сцене Московского художественного театра имени Чехова, передает... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T12:23:00+03:00

2025-01-14T12:23:00+03:00

2025-01-14T12:23:00+03:00

россия

евгения добровольская (актриса)

игорь верник

михаил швыдкой

гитис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993604515_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_72d7ac6457e91cc9e27934423f68d907.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской завершилась на основной сцене Московского художественного театра имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости. Добровольская скончалась от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет. Гражданская панихида проходит на основной сцене МХТ им. Чехова. После этого состоится отпевание в храме святителя Николая на Трех горах в 13.00 мск. Тело артистки похоронят на Троекуровском кладбище. "Она стала актрисой, о которой заговорили, как только она появилась. Все студенты, все педагоги знали, что у нее большой дар, выдающийся, это было видно сразу. Она работала с выдающимися актерами, которые сразу признавали в ней свою: Ефремов, Смоктуновский, Евстигнеев, если мы будем перечислять имена великих МХАТовских актеров, каждый из них, все признавали ее большой талант", - сказал актер Игорь Верник на прощании. Проводить артистку в последний путь пришли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, народные артисты России Сергей Гармаш, Юрий Стоянов, Константин Хабенский, Авангард Леонтьев, Виктор Раков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Александр Самойленко, Иван Колесников, Юлия Пересильд и многие другие. Венки на прощание направили Минкультуры РФ, Союз театральных деятелей России, мхатовцы и родственники актрисы. Гроб с ее телом вынесли из театра под аплодисменты ее коллег и поклонников. Добровольская родилась 26 декабря 1964 года. Она окончила ГИТИС в 1987 году. Актриса служила в МХТ им. Чехова с 1991 года. Снималась в сериалах "Королева Марго", "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского", "Участок", "Заколдованный участок", "Охота на изюбря", "Белая гвардия", "Монастырь", "Актрисы" и других.

https://ria.ru/20250110/dobrovolskaya-1993191073.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евгения добровольская (актриса), игорь верник, михаил швыдкой, гитис