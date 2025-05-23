Рейтинг@Mail.ru
Верника оштрафовали за неоплату в срок другого штрафа - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
03:18 23.05.2025 (обновлено: 11:36 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/vernik-2018567628.html
Верника оштрафовали за неоплату в срок другого штрафа
Верника оштрафовали за неоплату в срок другого штрафа - РИА Новости, 23.05.2025
Верника оштрафовали за неоплату в срок другого штрафа
Мировой суд в Москве оштрафовал актера Игоря Верника за неоплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T03:18:00+03:00
2025-05-23T11:36:00+03:00
шоубиз
москва
россия
жкх
игорь верник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151619/81/1516198118_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_363e3e222c8dff60c806dc99d123f0cd.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мировой суд в Москве оштрафовал актера Игоря Верника за неоплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказали в суде. Вернику вменяется часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов. За какое нарушение ранее актеру назначали штраф, не сообщается. Ранее мировой суд Москвы взыскал с Верника задолженность по оплате коммунальных платежей по иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы.
https://ria.ru/20250411/sobchak-2010616717.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151619/81/1516198118_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_453660ee7b5b53f92d25bdd888c4de8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, жкх, игорь верник
Шоубиз, Москва, Россия, ЖКХ, Игорь Верник
Верника оштрафовали за неоплату в срок другого штрафа

Верника оштрафовали в двукратном размере за неоплату в срок другого штрафа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИгорь Верник
Игорь Верник - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Игорь Верник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мировой суд в Москве оштрафовал актера Игоря Верника за неоплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказали в суде.
Вернику вменяется часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.
За какое нарушение ранее актеру назначали штраф, не сообщается.
Ранее мировой суд Москвы взыскал с Верника задолженность по оплате коммунальных платежей по иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Суд оштрафовал Собчак за неоплату другого штрафа
11 апреля, 06:30
 
ШоубизМоскваРоссияЖКХИгорь Верник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала