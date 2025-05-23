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Верника оштрафовали за неоплату в срок другого штрафа
Верника оштрафовали за неоплату в срок другого штрафа - РИА Новости, 23.05.2025
Верника оштрафовали за неоплату в срок другого штрафа
Мировой суд в Москве оштрафовал актера Игоря Верника за неоплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T03:18:00+03:00
2025-05-23T03:18:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мировой суд в Москве оштрафовал актера Игоря Верника за неоплату в срок другого штрафа, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказали в суде. Вернику вменяется часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов. За какое нарушение ранее актеру назначали штраф, не сообщается. Ранее мировой суд Москвы взыскал с Верника задолженность по оплате коммунальных платежей по иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы.
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москва, россия, жкх, игорь верник
Шоубиз, Москва, Россия, ЖКХ, Игорь Верник
Верника оштрафовали за неоплату в срок другого штрафа
Верника оштрафовали в двукратном размере за неоплату в срок другого штрафа