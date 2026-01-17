Рейтинг@Mail.ru
В Москве завершилось прощание с Игорем Золотовицким
Культура
 
12:59 17.01.2026 (обновлено: 13:05 17.01.2026)
В Москве завершилось прощание с Игорем Золотовицким
В Москве завершилось прощание с Игорем Золотовицким - РИА Новости, 17.01.2026
В Москве завершилось прощание с Игорем Золотовицким
Прощание с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким завершилось в МХТ имени А. П. Чехова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.01.2026
https://ria.ru/20260114/zolotovitskiy-2067851605.html
https://ria.ru/20260117/zolotovitskij-2068479590.html
https://ria.ru/20260117/zolotovitskiy-2068476518.html
В Москве завершилось прощание с Игорем Золотовицким

В МХТ имени Чехова завершилось прощание с Игорем Золотовицким

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким завершилось в МХТ имени А. П. Чехова, передает корреспондент РИА Новости.
Золотовицкий скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года. Артист длительное время боролся с онкологией.
Гражданская панихида началась в 10.00 мск на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. С утра десятки людей несли цветы и собирались у входа, чтобы проводить артиста в последний путь.
Прощание проходило на Основной сцене театра: на сцене находился гроб, вокруг которого были установлены театральные кресла для тех, кто пришел простится с Золотовицким. К ногам артиста возлагали цветы, а в глубине сцены разместили венки.
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Тернистый путь Игоря Золотовицкого к величию
14 января, 16:17
Телеграммы на церемонию прощания прислали премьер-министр России Михаил Мишустин, министр культуры РФ Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин.
Проститься с Золотовицким пришли художественный руководитель-директор МХТ имени А. П. Чехова, народный артист РФ Константин Хабенский, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, российский драматург, театральный режиссер Евгений Гришковец, актеры Игорь Верник, Тимофей Трибунцев, Андрей Смоляков, Виктор Хориняк, Мила Ершова, Станислав Дужников, а также сотни друзей ушедшего артиста, его знакомых и поклонников.
Гроб с телом Золотовицкого вынесли из театра под громкие аплодисменты, которые не заканчивались несколько минут.
Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст и художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Золотовицкий создавал вокруг себя ощущение дома, заявил Эрнст
11:57
Позднее в субботу артиста похоронят Троекуровском кладбище.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Николая Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и других.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.
Игорь Золотовицкий - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого
11:22
 
Культура
 
 
