В Москве завершилось прощание с Игорем Золотовицким

Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким в МХТ имени А. П. Чехова в Москве

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким завершилось в МХТ имени А. П. Чехова, передает корреспондент РИА Новости.

Золотовицкий скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года. Артист длительное время боролся с онкологией.

Гражданская панихида началась в 10.00 мск на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова . С утра десятки людей несли цветы и собирались у входа, чтобы проводить артиста в последний путь.

Прощание проходило на Основной сцене театра: на сцене находился гроб, вокруг которого были установлены театральные кресла для тех, кто пришел простится с Золотовицким. К ногам артиста возлагали цветы, а в глубине сцены разместили венки.

Телеграммы на церемонию прощания прислали премьер-министр России Михаил Мишустин, министр культуры РФ Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Проститься с Золотовицким пришли художественный руководитель-директор МХТ имени А. П. Чехова, народный артист РФ Константин Хабенский, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, российский драматург, театральный режиссер Евгений Гришковец, актеры Игорь Верник, Тимофей Трибунцев, Андрей Смоляков, Виктор Хориняк, Мила Ершова, Станислав Дужников, а также сотни друзей ушедшего артиста, его знакомых и поклонников.

Гроб с телом Золотовицкого вынесли из театра под громкие аплодисменты, которые не заканчивались несколько минут.

Позднее в субботу артиста похоронят Троекуровском кладбище.

Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте . В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Николая Гоголя (агентство "Богис"). В Театре " Et cetera " был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.

Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и других.