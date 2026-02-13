Рейтинг@Mail.ru
Первый канал опроверг сообщения об уходе Рогова из "Модного приговора" - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 13.02.2026 (обновлено: 10:16 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/rogov-2074094899.html
Первый канал опроверг сообщения об уходе Рогова из "Модного приговора"
Первый канал опроверг сообщения об уходе Рогова из "Модного приговора" - РИА Новости, 13.02.2026
Первый канал опроверг сообщения об уходе Рогова из "Модного приговора"
Ведущие "Модного приговора" Александр Рогов и Лилия Рах вернутся в эфир после весеннего спецпроекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого канала. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T10:08:00+03:00
2026-02-13T10:16:00+03:00
александр рогов (стилист)
игорь верник
дмитрий харатьян
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918998191_0:750:2048:1902_1920x0_80_0_0_a492413d387c1f507a3b92b5f4628d86.jpg
https://ria.ru/20260211/bogomolov-2073745114.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918998191_0:398:2048:1934_1920x0_80_0_0_68c56715622cb1de21205492ca4087a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр рогов (стилист), игорь верник, дмитрий харатьян, общество
Александр Рогов (стилист), Игорь Верник, Дмитрий Харатьян, Общество
Первый канал опроверг сообщения об уходе Рогова из "Модного приговора"

Первый канал: Рогов вернется в "Модный приговор" после весеннего спецпроекта

© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала Стилист Александр Рогов в студии программы "Модный приговор"
Стилист Александр Рогов в студии программы Модный приговор - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала
Стилист Александр Рогов в студии программы "Модный приговор". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ведущие "Модного приговора" Александр Рогов и Лилия Рах вернутся в эфир после весеннего спецпроекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого канала.
Ранее в СМИ появилась информация о якобы отстранении Рогова от эфиров.
"Оба постоянных ведущих "Модного приговора" - Александр Рогов и Лилия Рах - вернутся в эфир после весеннего спецпроекта, в рамках которого роль судьи примеряют на себя разные звезды не из мира моды", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, спецпроект с приглашенными звездами не впервые проходит в рамках "Модного приговора".
"Это неотъемлемая часть проекта. В разное время приглашенными судьями были Игорь Верник, Дмитрий Харатьян, Николай Цискаридзе и другие", - заключили в пресс-службе.
Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
11 февраля, 18:53
 
Александр Рогов (стилист)Игорь ВерникДмитрий ХаратьянОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала