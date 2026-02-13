https://ria.ru/20260213/rogov-2074094899.html
Первый канал опроверг сообщения об уходе Рогова из "Модного приговора"
Первый канал опроверг сообщения об уходе Рогова из "Модного приговора" - РИА Новости, 13.02.2026
Первый канал опроверг сообщения об уходе Рогова из "Модного приговора"
Ведущие "Модного приговора" Александр Рогов и Лилия Рах вернутся в эфир после весеннего спецпроекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого канала. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T10:08:00+03:00
2026-02-13T10:08:00+03:00
2026-02-13T10:16:00+03:00
александр рогов (стилист)
игорь верник
дмитрий харатьян
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918998191_0:750:2048:1902_1920x0_80_0_0_a492413d387c1f507a3b92b5f4628d86.jpg
https://ria.ru/20260211/bogomolov-2073745114.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918998191_0:398:2048:1934_1920x0_80_0_0_68c56715622cb1de21205492ca4087a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр рогов (стилист), игорь верник, дмитрий харатьян, общество
Александр Рогов (стилист), Игорь Верник, Дмитрий Харатьян, Общество
Первый канал опроверг сообщения об уходе Рогова из "Модного приговора"
Первый канал: Рогов вернется в "Модный приговор" после весеннего спецпроекта