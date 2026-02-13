Первый канал опроверг сообщения об уходе Рогова из "Модного приговора"

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ведущие "Модного приговора" Александр Рогов и Лилия Рах вернутся в эфир после весеннего спецпроекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого канала.

"Оба постоянных ведущих "Модного приговора" - Александр Рогов и Лилия Рах - вернутся в эфир после весеннего спецпроекта, в рамках которого роль судьи примеряют на себя разные звезды не из мира моды", - говорится в сообщении.