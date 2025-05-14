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В Москве состоялась премьера спектакля "Жил. Был. Дом"

В Москве состоялась премьера спектакля "Жил. Был. Дом" - РИА Новости, 14.05.2025

В Москве состоялась премьера спектакля "Жил. Был. Дом"

Премьера в кино спектакля художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского и писателя Александра Цыпкина "Жил. Был. Дом" состоялась в... РИА Новости, 14.05.2025

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьера в кино спектакля художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского и писателя Александра Цыпкина "Жил. Был. Дом" состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня впервые мы увидим на экране спектакль, премьера которого еще только состоится - завтра на сцене Московского художественного театра. Съемки и монтаж были осуществлены в рекордные сроки. Киноспектакль "Жил.Был.Дом" можно увидеть только сегодня. И в каждом кинозале единственный киносеанс. А это 119 городов, 266 кинотеатров, 369 киносеансов. А уже завтра театральная премьера в Московском Художественном театре", - сказал перед показом заместитель худрука по связям с общественностью МХТ имени Чехова Вадим Верник. "Жил. Был. Дом" – первый спектакль, который покажут в кино до официальной премьеры на театральной сцене. В среду показ состоится в кинотеатрах более чем ста городов России, а также в Беларуси и Казахстане. Киноверсия выйдет в рамках проекта "Театр в кино". Театральные показы состоятся на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова 15 и 16 мая. Сюжет спектакля объединяет десять новелл с одним финалом. В постановке участвуют 22 героя с неповторимой судьбой: 14 человек, два ангела, две крысы, два попугая, кот и пёс – все они живут в одном доме, и каждый из них расскажет свою историю. "Жанр спектакля – "народная сказка для взрослых", ведь в сказке о многих вещах можно говорить открыто, не стесняясь. В проекте "Жил. Был. Дом" мы пытаемся объединить взрослых людей, заставить их на секундочку остановиться, прислушаться к себе, прислушаться к близким, найти правильные слова для близких и выразить те чувства, которые к ним испытываешь, не откладывая на завтра", - рассказал Хабенский. В спектакле "Жил. Был. Дом" участвуют артисты МХТ: Константин Хабенский, Игорь Верник, Ирина Пегова, Павел Чинарёв, Кристина Бабушкина, Павел Ворожцов, Мария Фомина, Игорь Хрипунов, Анатолий Кот, Виктор Хориняк, Сергей Беляев, Владислав Ветров, Светлана Колпакова, Ольга Литвинова, Артём Волобуев, Кузьма Котрелёв, Вероника Васант, Алексей Агапов, Алексей Варущенко, Алексей Краснёнков, Валерий Трошин, Данил Стеклов, Александр Усов, Денис Парамонов, Сергей Волков, Дарья Трухина, Маргарита Якимова, Полина Романова, Владислава Сухорукова, Кирилл Власов, Арсентий Журид, Мухтар-Али Мурзин, Александр Поршин.

https://ria.ru/20250507/moskva-2015569088.html

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