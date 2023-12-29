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"Модный приговор" вернется в эфир Первого канала в январе - РИА Новости, 29.12.2023
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Шоубиз
 
15:19 29.12.2023 (обновлено: 16:20 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/televidenie-1918991698.html
"Модный приговор" вернется в эфир Первого канала в январе
"Модный приговор" вернется в эфир Первого канала в январе - РИА Новости, 29.12.2023
"Модный приговор" вернется в эфир Первого канала в январе
Ток-шоу "Модный приговор" вернётся в телеэфир Первого канала 2 января, интригой остаются фигуры судьи и защитника проекта, сообщили в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:19
2023-12-29T16:20
шоубиз
эвелина хромченко
игорь верник
константин михайлов
общество
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Ток-шоу "Модный приговор" вернётся в телеэфир Первого канала 2 января, интригой остаются фигуры судьи и защитника проекта, сообщили в пресс-службе телеканала. "Модный приговор" возвращается в формате телевизионного кастинга. Главная интрига – кто же займет вакантные места судьи и защитника? И только кресло обвинителя не обсуждается – с основания программы и по сей день его занимает Эвелина Хромченко", - рассказали в пресс-службе. По данным телеканала, кандидаты на роль судьи: актёр Игорь Верник, стилист Александр Рогов, теле- и радиоведущий Александр Анатольевич, стилист Даниил Грачёв, теле- и радиоведущий Константин Михайлов, дизайнер Александр Арутюнов. Среди кандидатов на роль защитника: телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев, певица Мия Бойка. Ток-шоу "Модный приговор" выходит на Первом канале с 2007 года. Это передача о преображении героини, в результате которого она получает не только новые наряды, стрижку, макияж и профессиональные советы относительно стиля, но и уверенность в себе и своей исключительности.
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эвелина хромченко, игорь верник, константин михайлов, общество
Шоубиз, Эвелина Хромченко, Игорь Верник, Константин Михайлов, Общество
"Модный приговор" вернется в эфир Первого канала в январе

"Модный приговор" вернется в эфир Первого канала 2 января

© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала Журналист и телеведущая Эвелина Хромченко в студии программы "Модный приговор"
Журналист и телеведущая Эвелина Хромченко в студии программы Модный приговор - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Ток-шоу "Модный приговор" вернётся в телеэфир Первого канала 2 января, интригой остаются фигуры судьи и защитника проекта, сообщили в пресс-службе телеканала.
© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала Стилист Александр Рогов в студии программы "Модный приговор"
Стилист Александр Рогов в студии программы Модный приговор
Стилист Александр Рогов в студии программы "Модный приговор"
© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала
1 из 3
© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала Радиоведущий Константин Михайлов в студии программы "Модный приговор"
Радиоведущий Константин Михайлов в студии программы Модный приговор
Радиоведущий Константин Михайлов в студии программы "Модный приговор"
© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала
2 из 3
© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала Актер Игорь Верник в студии программы "Модный приговор"
Актер Игорь Верник в студии программы Модный приговор
Актер Игорь Верник в студии программы "Модный приговор"
© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала
3 из 3
Стилист Александр Рогов в студии программы "Модный приговор"
© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала
1 из 3
Радиоведущий Константин Михайлов в студии программы "Модный приговор"
© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала
2 из 3
Актер Игорь Верник в студии программы "Модный приговор"
© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала
3 из 3
"Модный приговор" возвращается в формате телевизионного кастинга. Главная интрига – кто же займет вакантные места судьи и защитника? И только кресло обвинителя не обсуждается – с основания программы и по сей день его занимает Эвелина Хромченко", - рассказали в пресс-службе.
По данным телеканала, кандидаты на роль судьи: актёр Игорь Верник, стилист Александр Рогов, теле- и радиоведущий Александр Анатольевич, стилист Даниил Грачёв, теле- и радиоведущий Константин Михайлов, дизайнер Александр Арутюнов. Среди кандидатов на роль защитника: телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев, певица Мия Бойка.
Ток-шоу "Модный приговор" выходит на Первом канале с 2007 года. Это передача о преображении героини, в результате которого она получает не только новые наряды, стрижку, макияж и профессиональные советы относительно стиля, но и уверенность в себе и своей исключительности.
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ШоубизЭвелина ХромченкоИгорь ВерникКонстантин МихайловОбщество
 
 
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