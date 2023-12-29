"Модный приговор" вернется в эфир Первого канала в январе
"Модный приговор" вернется в эфир Первого канала 2 января
© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала Журналист и телеведущая Эвелина Хромченко в студии программы "Модный приговор"
© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Ток-шоу "Модный приговор" вернётся в телеэфир Первого канала 2 января, интригой остаются фигуры судьи и защитника проекта, сообщили в пресс-службе телеканала.
© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала Стилист Александр Рогов в студии программы "Модный приговор"
Стилист Александр Рогов в студии программы "Модный приговор"
© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала
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© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала Радиоведущий Константин Михайлов в студии программы "Модный приговор"
Радиоведущий Константин Михайлов в студии программы "Модный приговор"
© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала
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© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала Актер Игорь Верник в студии программы "Модный приговор"
Актер Игорь Верник в студии программы "Модный приговор"
© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала
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Стилист Александр Рогов в студии программы "Модный приговор"
© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала
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Радиоведущий Константин Михайлов в студии программы "Модный приговор"
© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала
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Актер Игорь Верник в студии программы "Модный приговор"
© Фото : предоставлены пресс-службой Первого канала
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"Модный приговор" возвращается в формате телевизионного кастинга. Главная интрига – кто же займет вакантные места судьи и защитника? И только кресло обвинителя не обсуждается – с основания программы и по сей день его занимает Эвелина Хромченко", - рассказали в пресс-службе.
По данным телеканала, кандидаты на роль судьи: актёр Игорь Верник, стилист Александр Рогов, теле- и радиоведущий Александр Анатольевич, стилист Даниил Грачёв, теле- и радиоведущий Константин Михайлов, дизайнер Александр Арутюнов. Среди кандидатов на роль защитника: телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев, певица Мия Бойка.
Ток-шоу "Модный приговор" выходит на Первом канале с 2007 года. Это передача о преображении героини, в результате которого она получает не только новые наряды, стрижку, макияж и профессиональные советы относительно стиля, но и уверенность в себе и своей исключительности.