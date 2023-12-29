https://ria.ru/20231229/televidenie-1918991698.html

"Модный приговор" вернется в эфир Первого канала в январе

"Модный приговор" вернется в эфир Первого канала в январе - РИА Новости, 29.12.2023

"Модный приговор" вернется в эфир Первого канала в январе

Ток-шоу "Модный приговор" вернётся в телеэфир Первого канала 2 января, интригой остаются фигуры судьи и защитника проекта, сообщили в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:19

2023-12-29T15:19

2023-12-29T16:20

шоубиз

эвелина хромченко

игорь верник

константин михайлов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918998372_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_87cd3f25033d2443eed2d3aa362bb101.jpg

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Ток-шоу "Модный приговор" вернётся в телеэфир Первого канала 2 января, интригой остаются фигуры судьи и защитника проекта, сообщили в пресс-службе телеканала. "Модный приговор" возвращается в формате телевизионного кастинга. Главная интрига – кто же займет вакантные места судьи и защитника? И только кресло обвинителя не обсуждается – с основания программы и по сей день его занимает Эвелина Хромченко", - рассказали в пресс-службе. По данным телеканала, кандидаты на роль судьи: актёр Игорь Верник, стилист Александр Рогов, теле- и радиоведущий Александр Анатольевич, стилист Даниил Грачёв, теле- и радиоведущий Константин Михайлов, дизайнер Александр Арутюнов. Среди кандидатов на роль защитника: телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев, певица Мия Бойка. Ток-шоу "Модный приговор" выходит на Первом канале с 2007 года. Это передача о преображении героини, в результате которого она получает не только новые наряды, стрижку, макияж и профессиональные советы относительно стиля, но и уверенность в себе и своей исключительности.

https://ria.ru/20231226/bolshaya_raznitsa-1918107356.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эвелина хромченко, игорь верник, константин михайлов, общество