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Что получит Паулина Андреева после расставания с Бондарчуком

Что получит Паулина Андреева после расставания с Бондарчуком - РИА Новости, 25.03.2025

Что получит Паулина Андреева после расставания с Бондарчуком

Федор Бондарчук снова свободен. Первая жена режиссера, Светлана, после 25 лет брака получила 300-метровую квартиру на Патриарших и особняк на Рублевке. Сможет... РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Федор Бондарчук снова свободен. Первая жена режиссера, Светлана, после 25 лет брака получила 300-метровую квартиру на Патриарших и особняк на Рублевке. Сможет ли режиссер повторить такой же щедрый жест для Паулины? И смогут ли они переписать финал ради сына, или их разногласия окажутся непреодолимыми?История с первой женойБондарчук — мастер не только в кинематографе, но и в личной дипломатии. Его первый развод со Светланой Бондарчук в 2016 году стал образцом цивилизованного расставания. Тогда пара спокойно объяснила публике, что давно живет раздельно, а новый роман с Паулиной не стал причиной разрыва."Мы расстались не за месяц до моего нового романа, а за несколько лет. Со Светланой мы остались в хороших отношениях", — признавался режиссер.Первой супруге Светлане достался элитный актив — квартира на Патриарших прудах в 300 квадратных метров. "Прожить 27 лет на Рублевке под защитой и прицелом мощнейшего клана Бондарчуков — и оказаться вдруг совершенно одной в трехстах квадратных метрах", — рассуждала Светлана.Светская львица не стала устраивать истерик, а спокойно перестроила свою жизнь: вышла замуж за бизнесмена Сергея Харченко в 2020 году и родила второго сына. По данным СМИ, помимо квартиры, ей отошел особняк в поселке "Новь" на Рублевке — там теперь правит их сын Сергей с семьей, а Федор перебрался в другой дом.Помимо имущества, бывшая супруга также получает финансовые отчисления после каждого нового проекта бывшего мужа. В 2023-м Светлана подала иск о разделе имущества — режиссер нарушил договоренность о выплатах после очередного проекта. Скандал удалось "замять", иск отозвали в 2024-м.Старшие детиУ Бондарчука есть двое детей от первого брака — каждый со своей историей. Старший сын Сергей, 33-летний мужчина, давно самостоятельный. С Татой Мамиашвили у них родилось двое детей: Маргарита (2012) и Вера (2014).Дочь Варвара — 25-летняя девушка, с рождения имеющая проблемы со здоровьем, требует особого внимания. И Федор активно заботиться о ней. По последним данным из открытых источников, после разрыва с Паулиной, Бондарчук переехал к ней в подмосковный дом.История любвиПаулина Андреева ворвалась в жизнь Федора Бондарчука ярко — ее имя гудело в светских кругах, а его называли безнадежно влюбленным. "Появление Паулины повлияло на всю мою жизнь. Я впервые стал жить для себя", — признавался режиссер.Впервые он заметил ее в спектакле "№13D" — Игорь Верник пригласил его на премьеру, и там Андреева, по словам Федора, "сочетала красоту, комедийность и космическую скорость". Редкая театральная фактура, как он выразился, зацепила его с первого взгляда.Потом был кинорынок в Сочи — Александр Цекало презентовал "Саранчу", психологический триллер с откровенными сценами, где Паулина играла главную роль рядом с Петром Федоровым. Ее смелость снова впечатлила Бондарчука. А когда Москва зашумела о сериале "Метод", он, хоть и посмотрел его "одним из последних", уже не мог отмахнуться. Встреча стала неизбежной. Три года до свадьбы они были неразлучны — окружающие замечали, как режиссер помолодел, сбросил вес и стал чаще улыбаться.Их союз в 2019 скрепили два города: роспись прошла в Москве, на сцене домашнего театра Юсуповского дворца, а пышную свадьбу сыграли в Санкт-Петербурге. Двести гостей, регистрация от Константина Хабенского, первый танец под "Хлопья летят наверх" FEDUK’а и Игорь Верник в роли тамады — торжество вышло громким. В марте 2021-го родился сын Иван, и до 2023-го пара казалась образцом благополучия.Почему расстались?Официально причины развода не озвучены. Но в светских кулуарах существует несколько версий.Первая — разница в темпераментах. Паулина, по словам близких, — интроверт и домоседка, ей хватает тишины, семьи и сценариев, которые она пишет в одиночестве. Федор же — человек праздника, мастер шумных встреч и широких застолий. Разница в ритмах жизни могла подточить их союз.Театральный режиссер Андрей Житинкин выдвинул свою гипотезу: Андреева стала слишком независимой, и Бондарчуку, привыкшему к другому балансу, это оказалось не по силам.Другая версия связана с именем Софьи Синицыной, актрисы и экс-возлюбленной Павла Табакова. В сентябре 2024-го ее имя замелькало в обсуждениях — кто-то увидел в ней причину разлада. Синицына подогрела интерес, публикуя в блоге двусмысленные фразы, которые публика трактовала как намеки на близость с режиссером. Позже она отрезала: отношения с Бондарчуком были только рабочими — их связывал сериал "Чистые". Сам Федор и Паулина эти домыслы тоже отвергли, оставив версию без опоры.Скорее всего, как это часто бывает, истина — не в одной причине, а в их переплетении. Разные характеры, личные амбиции, невидимые миру обстоятельства — все могло сыграть свою роль. Но в отличие от многих звездных пар, Бондарчук и Андреева выходят из этой истории с достоинством, избегая громких обвинений и сохраняя уважение друг к другу.Снова завидный женихФедор Бондарчук давно закрепил за собой статус человека, чья жизнь — не только кино, но и солидный капитал. По данным СМИ, Бондарчук владеет недвижимостью в центре столицы, стоимостью около 90 миллионов рублей. Также у него есть дом в Подмосковье, где цены на недвижимость начинаются от 100 миллионов рублей. Forbes в 2016-м оценивал состояние режиссера в 1,3 миллиона долларов, но поздние подсчеты доходят до 5 миллионов — и это без учета скрытых активов.Бизнес дополняет картину: "Vaниль", Bistrot, Paparazzi, суши-бар "Оригами", а также доля в киностудии "Главкино", где он работал с Константином Эрнстом и Ильей Бачуриным.После расставания с Паулиной Андреевой светское общество уверено: режиссер не оставит ни ее, ни их сына Ивана без поддержки — ни жильем, ни возможностями. За годы брака Паулина выросла из актрисы в сценариста, и Федор, судя по всему, продолжит подставлять плечо.Мнения о "свободном" статусе режиссера снова разделились: одни верят, что пара еще найдет путь к примирению, другие же видят в Бондарчуке нового героя светских хроник, чье возвращение в холостую жизнь обещает немало интриг.

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