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Что получит Паулина Андреева после расставания с Бондарчуком - РИА Новости, 25.03.2025
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Шоубиз
 
18:43 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/bondarchuk-2007252560.html
Что получит Паулина Андреева после расставания с Бондарчуком
Что получит Паулина Андреева после расставания с Бондарчуком - РИА Новости, 25.03.2025
Что получит Паулина Андреева после расставания с Бондарчуком
Федор Бондарчук снова свободен. Первая жена режиссера, Светлана, после 25 лет брака получила 300-метровую квартиру на Патриарших и особняк на Рублевке. Сможет... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:43:00+03:00
2025-03-25T18:43:00+03:00
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сочи
санкт-петербург
паулина андреева
федор бондарчук
главкино
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Федор Бондарчук снова свободен. Первая жена режиссера, Светлана, после 25 лет брака получила 300-метровую квартиру на Патриарших и особняк на Рублевке. Сможет ли режиссер повторить такой же щедрый жест для Паулины? И смогут ли они переписать финал ради сына, или их разногласия окажутся непреодолимыми?История с первой женойБондарчук — мастер не только в кинематографе, но и в личной дипломатии. Его первый развод со Светланой Бондарчук в 2016 году стал образцом цивилизованного расставания. Тогда пара спокойно объяснила публике, что давно живет раздельно, а новый роман с Паулиной не стал причиной разрыва."Мы расстались не за месяц до моего нового романа, а за несколько лет. Со Светланой мы остались в хороших отношениях", — признавался режиссер.Первой супруге Светлане достался элитный актив — квартира на Патриарших прудах в 300 квадратных метров. "Прожить 27 лет на Рублевке под защитой и прицелом мощнейшего клана Бондарчуков — и оказаться вдруг совершенно одной в трехстах квадратных метрах", — рассуждала Светлана.Светская львица не стала устраивать истерик, а спокойно перестроила свою жизнь: вышла замуж за бизнесмена Сергея Харченко в 2020 году и родила второго сына. По данным СМИ, помимо квартиры, ей отошел особняк в поселке "Новь" на Рублевке — там теперь правит их сын Сергей с семьей, а Федор перебрался в другой дом.Помимо имущества, бывшая супруга также получает финансовые отчисления после каждого нового проекта бывшего мужа. В 2023-м Светлана подала иск о разделе имущества — режиссер нарушил договоренность о выплатах после очередного проекта. Скандал удалось "замять", иск отозвали в 2024-м.Старшие детиУ Бондарчука есть двое детей от первого брака — каждый со своей историей. Старший сын Сергей, 33-летний мужчина, давно самостоятельный. С Татой Мамиашвили у них родилось двое детей: Маргарита (2012) и Вера (2014).Дочь Варвара — 25-летняя девушка, с рождения имеющая проблемы со здоровьем, требует особого внимания. И Федор активно заботиться о ней. По последним данным из открытых источников, после разрыва с Паулиной, Бондарчук переехал к ней в подмосковный дом.История любвиПаулина Андреева ворвалась в жизнь Федора Бондарчука ярко — ее имя гудело в светских кругах, а его называли безнадежно влюбленным. "Появление Паулины повлияло на всю мою жизнь. Я впервые стал жить для себя", — признавался режиссер.Впервые он заметил ее в спектакле "№13D" — Игорь Верник пригласил его на премьеру, и там Андреева, по словам Федора, "сочетала красоту, комедийность и космическую скорость". Редкая театральная фактура, как он выразился, зацепила его с первого взгляда.Потом был кинорынок в Сочи — Александр Цекало презентовал "Саранчу", психологический триллер с откровенными сценами, где Паулина играла главную роль рядом с Петром Федоровым. Ее смелость снова впечатлила Бондарчука. А когда Москва зашумела о сериале "Метод", он, хоть и посмотрел его "одним из последних", уже не мог отмахнуться. Встреча стала неизбежной. Три года до свадьбы они были неразлучны — окружающие замечали, как режиссер помолодел, сбросил вес и стал чаще улыбаться.Их союз в 2019 скрепили два города: роспись прошла в Москве, на сцене домашнего театра Юсуповского дворца, а пышную свадьбу сыграли в Санкт-Петербурге. Двести гостей, регистрация от Константина Хабенского, первый танец под "Хлопья летят наверх" FEDUK’а и Игорь Верник в роли тамады — торжество вышло громким. В марте 2021-го родился сын Иван, и до 2023-го пара казалась образцом благополучия.Почему расстались?Официально причины развода не озвучены. Но в светских кулуарах существует несколько версий.Первая — разница в темпераментах. Паулина, по словам близких, — интроверт и домоседка, ей хватает тишины, семьи и сценариев, которые она пишет в одиночестве. Федор же — человек праздника, мастер шумных встреч и широких застолий. Разница в ритмах жизни могла подточить их союз.Театральный режиссер Андрей Житинкин выдвинул свою гипотезу: Андреева стала слишком независимой, и Бондарчуку, привыкшему к другому балансу, это оказалось не по силам.Другая версия связана с именем Софьи Синицыной, актрисы и экс-возлюбленной Павла Табакова. В сентябре 2024-го ее имя замелькало в обсуждениях — кто-то увидел в ней причину разлада. Синицына подогрела интерес, публикуя в блоге двусмысленные фразы, которые публика трактовала как намеки на близость с режиссером. Позже она отрезала: отношения с Бондарчуком были только рабочими — их связывал сериал "Чистые". Сам Федор и Паулина эти домыслы тоже отвергли, оставив версию без опоры.Скорее всего, как это часто бывает, истина — не в одной причине, а в их переплетении. Разные характеры, личные амбиции, невидимые миру обстоятельства — все могло сыграть свою роль. Но в отличие от многих звездных пар, Бондарчук и Андреева выходят из этой истории с достоинством, избегая громких обвинений и сохраняя уважение друг к другу.Снова завидный женихФедор Бондарчук давно закрепил за собой статус человека, чья жизнь — не только кино, но и солидный капитал. По данным СМИ, Бондарчук владеет недвижимостью в центре столицы, стоимостью около 90 миллионов рублей. Также у него есть дом в Подмосковье, где цены на недвижимость начинаются от 100 миллионов рублей. Forbes в 2016-м оценивал состояние режиссера в 1,3 миллиона долларов, но поздние подсчеты доходят до 5 миллионов — и это без учета скрытых активов.Бизнес дополняет картину: "Vaниль", Bistrot, Paparazzi, суши-бар "Оригами", а также доля в киностудии "Главкино", где он работал с Константином Эрнстом и Ильей Бачуриным.После расставания с Паулиной Андреевой светское общество уверено: режиссер не оставит ни ее, ни их сына Ивана без поддержки — ни жильем, ни возможностями. За годы брака Паулина выросла из актрисы в сценариста, и Федор, судя по всему, продолжит подставлять плечо.Мнения о "свободном" статусе режиссера снова разделились: одни верят, что пара еще найдет путь к примирению, другие же видят в Бондарчуке нового героя светских хроник, чье возвращение в холостую жизнь обещает немало интриг.
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москва, сочи, санкт-петербург, паулина андреева, федор бондарчук, главкино, forbes, игорь верник
Шоубиз, Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Главкино, Forbes, Игорь Верник

Что получит Паулина Андреева после расставания с Бондарчуком

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПродюсер, режиссер, актер, председатель совета директоров Киностудии "Ленфильм" Федор Бондарчук и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов (слева направо) во время выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Продюсер, режиссер, актер, председатель совета директоров Киностудии Ленфильм Федор Бондарчук и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов (слева направо) во время выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Федор Бондарчук снова свободен. Первая жена режиссера, Светлана, после 25 лет брака получила 300-метровую квартиру на Патриарших и особняк на Рублевке. Сможет ли режиссер повторить такой же щедрый жест для Паулины? И смогут ли они переписать финал ради сына, или их разногласия окажутся непреодолимыми?

История с первой женой

Бондарчук — мастер не только в кинематографе, но и в личной дипломатии. Его первый развод со Светланой Бондарчук в 2016 году стал образцом цивилизованного расставания. Тогда пара спокойно объяснила публике, что давно живет раздельно, а новый роман с Паулиной не стал причиной разрыва.
"Мы расстались не за месяц до моего нового романа, а за несколько лет. Со Светланой мы остались в хороших отношениях", — признавался режиссер.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСветлана Бондарчук
Светлана Бондарчук - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Светлана Бондарчук
Первой супруге Светлане достался элитный актив — квартира на Патриарших прудах в 300 квадратных метров. "Прожить 27 лет на Рублевке под защитой и прицелом мощнейшего клана Бондарчуков — и оказаться вдруг совершенно одной в трехстах квадратных метрах", — рассуждала Светлана.
Светская львица не стала устраивать истерик, а спокойно перестроила свою жизнь: вышла замуж за бизнесмена Сергея Харченко в 2020 году и родила второго сына. По данным СМИ, помимо квартиры, ей отошел особняк в поселке "Новь" на Рублевке — там теперь правит их сын Сергей с семьей, а Федор перебрался в другой дом.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкИсполнитель главной роли, продюсер фильма "Повелитель ветра" Федор Бондарчук во время творческой встречи в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Исполнитель главной роли, продюсер фильма Повелитель ветра Федор Бондарчук во время творческой встречи в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Исполнитель главной роли, продюсер фильма "Повелитель ветра" Федор Бондарчук во время творческой встречи в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Помимо имущества, бывшая супруга также получает финансовые отчисления после каждого нового проекта бывшего мужа. В 2023-м Светлана подала иск о разделе имущества — режиссер нарушил договоренность о выплатах после очередного проекта. Скандал удалось "замять", иск отозвали в 2024-м.

Старшие дети

У Бондарчука есть двое детей от первого брака — каждый со своей историей. Старший сын Сергей, 33-летний мужчина, давно самостоятельный. С Татой Мамиашвили у них родилось двое детей: Маргарита (2012) и Вера (2014).
Дочь Варвара — 25-летняя девушка, с рождения имеющая проблемы со здоровьем, требует особого внимания. И Федор активно заботиться о ней. По последним данным из открытых источников, после разрыва с Паулиной, Бондарчук переехал к ней в подмосковный дом.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Федор Бондарчук
Режиссер Федор Бондарчук - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Федор Бондарчук

История любви

Паулина Андреева ворвалась в жизнь Федора Бондарчука ярко — ее имя гудело в светских кругах, а его называли безнадежно влюбленным. "Появление Паулины повлияло на всю мою жизнь. Я впервые стал жить для себя", — признавался режиссер.
Впервые он заметил ее в спектакле "№13D" — Игорь Верник пригласил его на премьеру, и там Андреева, по словам Федора, "сочетала красоту, комедийность и космическую скорость". Редкая театральная фактура, как он выразился, зацепила его с первого взгляда.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Паулина Андреева на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Паулина Андреева на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Паулина Андреева на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Потом был кинорынок в Сочи — Александр Цекало презентовал "Саранчу", психологический триллер с откровенными сценами, где Паулина играла главную роль рядом с Петром Федоровым. Ее смелость снова впечатлила Бондарчука. А когда Москва зашумела о сериале "Метод", он, хоть и посмотрел его "одним из последних", уже не мог отмахнуться. Встреча стала неизбежной. Три года до свадьбы они были неразлучны — окружающие замечали, как режиссер помолодел, сбросил вес и стал чаще улыбаться.
Их союз в 2019 скрепили два города: роспись прошла в Москве, на сцене домашнего театра Юсуповского дворца, а пышную свадьбу сыграли в Санкт-Петербурге. Двести гостей, регистрация от Константина Хабенского, первый танец под "Хлопья летят наверх" FEDUK’а и Игорь Верник в роли тамады — торжество вышло громким. В марте 2021-го родился сын Иван, и до 2023-го пара казалась образцом благополучия.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер, режиссер, продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Актер, режиссер, продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер, режиссер, продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 28-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи

Почему расстались?

Официально причины развода не озвучены. Но в светских кулуарах существует несколько версий.
Первая — разница в темпераментах. Паулина, по словам близких, — интроверт и домоседка, ей хватает тишины, семьи и сценариев, которые она пишет в одиночестве. Федор же — человек праздника, мастер шумных встреч и широких застолий. Разница в ритмах жизни могла подточить их союз.
Театральный режиссер Андрей Житинкин выдвинул свою гипотезу: Андреева стала слишком независимой, и Бондарчуку, привыкшему к другому балансу, это оказалось не по силам.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСопредседатель попечительского совета фестиваля "Кинотавр", режиссер, продюсер Федор Бондарчук и его супруга, актриса Паулина Андреева
Сопредседатель попечительского совета фестиваля Кинотавр, режиссер, продюсер Федор Бондарчук и его супруга, актриса Паулина Андреева - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сопредседатель попечительского совета фестиваля "Кинотавр", режиссер, продюсер Федор Бондарчук и его супруга, актриса Паулина Андреева
Другая версия связана с именем Софьи Синицыной, актрисы и экс-возлюбленной Павла Табакова. В сентябре 2024-го ее имя замелькало в обсуждениях — кто-то увидел в ней причину разлада. Синицына подогрела интерес, публикуя в блоге двусмысленные фразы, которые публика трактовала как намеки на близость с режиссером. Позже она отрезала: отношения с Бондарчуком были только рабочими — их связывал сериал "Чистые". Сам Федор и Паулина эти домыслы тоже отвергли, оставив версию без опоры.
Скорее всего, как это часто бывает, истина — не в одной причине, а в их переплетении. Разные характеры, личные амбиции, невидимые миру обстоятельства — все могло сыграть свою роль. Но в отличие от многих звездных пар, Бондарчук и Андреева выходят из этой истории с достоинством, избегая громких обвинений и сохраняя уважение друг к другу.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОткрытый российский кинофестиваль "Кинотавр". День седьмой
Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День седьмой - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр". День седьмой

Снова завидный жених

Федор Бондарчук давно закрепил за собой статус человека, чья жизнь — не только кино, но и солидный капитал. По данным СМИ, Бондарчук владеет недвижимостью в центре столицы, стоимостью около 90 миллионов рублей. Также у него есть дом в Подмосковье, где цены на недвижимость начинаются от 100 миллионов рублей. Forbes в 2016-м оценивал состояние режиссера в 1,3 миллиона долларов, но поздние подсчеты доходят до 5 миллионов — и это без учета скрытых активов.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева
Бизнес дополняет картину: "Vaниль", Bistrot, Paparazzi, суши-бар "Оригами", а также доля в киностудии "Главкино", где он работал с Константином Эрнстом и Ильей Бачуриным.
После расставания с Паулиной Андреевой светское общество уверено: режиссер не оставит ни ее, ни их сына Ивана без поддержки — ни жильем, ни возможностями. За годы брака Паулина выросла из актрисы в сценариста, и Федор, судя по всему, продолжит подставлять плечо.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПродюсер Федор Бондарчук и его супруга актриса Паулина Андреева на премьере фильма "Лёд 2"
Продюсер Федор Бондарчук и его супруга актриса Паулина Андреева на премьере фильма Лёд 2 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Продюсер Федор Бондарчук и его супруга актриса Паулина Андреева на премьере фильма "Лёд 2"
Мнения о "свободном" статусе режиссера снова разделились: одни верят, что пара еще найдет путь к примирению, другие же видят в Бондарчуке нового героя светских хроник, чье возвращение в холостую жизнь обещает немало интриг.
 
ШоубизМоскваСочиСанкт-ПетербургПаулина АндрееваФедор БондарчукГлавкиноForbesИгорь Верник
 
 
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