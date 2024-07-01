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Новые сериалы 2024 года
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 01.07.2024 (обновлено: 13:24 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/serialy-1955061490.html
Новые сериалы: самые интересные премьеры онлайн-кинотеатров
Новые сериалы 2024 года
Новые сериалы: самые интересные премьеры онлайн-кинотеатров
В Иваново на ежегодном фестивале "Пилот" представили более полутора десятков новых сериалов, которые скоро выйдут в онлайн-кинотеатрах. О самых ожидаемых и... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T08:00
2024-07-01T13:24
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Жанна Старицына. В Иваново на ежегодном фестивале "Пилот" представили более полутора десятков новых сериалов, которые скоро выйдут в онлайн-кинотеатрах. О самых ожидаемых и обсуждаемых — в материале РИА Новости."Плевако"Новая роль Сергея Безрукова — легендарный адвокат, юрист и блестящий оратор Федор Плевако. Однажды он якобы на спор оправдал священника за одну минуту, просто попросив присяжных отпустить ему его грехи. Всего Плевако выиграл более 200 дел: одни — благодаря юмору и находчивости, другие — за счет спокойствия и неожиданного анализа улик. Сериал расскажет и о личной жизни, любви адвоката. Режиссер — жена Безрукова Анна Матисон.Сериал выйдет на НТВ, PREMIER."Она такая классная"Роуд-муви, история о друзьях, которые внезапно срываются в Санкт-Петербург. Зачем — не особо важно, куда интереснее сам путь. В ролях: Денис Прытков, сыгравший в недавнем "Онегине" Ленского, и звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Лев Зулькарнаев. Режиссер: Александр Домогаров — младший. Легкая комедия о мире подростковой беззаботности и спонтанных решений.Сериал выйдет на KION."Чистые"Две девушки работают в публичном доме в Санкт-Петербурге, 1903 год. У каждой свой образ и способ обольщения. Сериал уже сравнили с "Ямой" Куприна, ведь речь в проекте не только о проституции, но и о высоких чувствах. К эстетике кадра относились с особым вниманием — для съемок перекрывали целые улицы, а костюмы подбирали под характер героинь. Среди продюсеров — Федор Бондарчук, в главных ролях: Виктория Исакова, Софья Синицына, Диана Милютина и скандальный Никита Кологривый."Зритель любит качественные, классные, интересные и — ключевое — разнообразные сериалы. Если он сейчас посмотрел мелодраму, это не значит, что ему нужны только мелодрамы. Он просто как бы уверился, что кто-то сегодня может делать качественные мелодрамы, поэтому следующая тоже может быть качественной. Но зритель готов к любому формату и любому жанру. Дальше вопрос только продюсеров. Поэтому я за разнообразие", — сказал РИА Новости отборщик фестиваля, сценарист Андрей Золотарев.Сериал выйдет на Wink."Дайте шоу!""Сериал-скандал" — слоган этого проекта с Милошем Биковичем в главной роли. Вместе с Викторией Толстогановой, Анастасией Красовской и Игорем Верником он иронизирует над современным ТВ: на камеру обсуждает некорректное поведение модного певца и его домогательства к девушкам. Вымышленное шоу называется "Правда". Но нужна ли она на самом деле персонажам фильма — большой вопрос.Сериал выйдет на "Иви"."Взрослые"Не все современные девушки спешат выйти замуж и завести детей. Трем подругам по 25 лет, но они продолжают искать себя. Это касается любви, профессии, мечты и планов на жизнь. "Взрослые" — режиссерский дебют дочери Валерия Тодоровского Екатерины. Она же выступила сценаристкой, признавшись, что написала историю про себя, своих подруг, их взросление. Отец — продюсер. В главных ролях: Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская."Я против трендов. Мне кажется, тренды — это разрушающая вещь, то, что мешает продюсерам быть впереди всех, делать что-то оригинальное и новое. Следование трендам — самое вредное, что может случиться с продюсерами. Составляя программу фестиваля, мы ориентировались на собственные вкусы и вообще не думали ни о каких трендах, потому что их не существует. Они есть только в головах продюсеров, которым страшно быть в чем-то первыми", — объяснил РИА Новости Золотарев.Сериал выйдет на Okko."Эль Русо"Мелодрама с экзотическим оттенком: режиссер Сергей Мокрицкий снял фильм о жизни русскоязычной староверческой общины в Аргентине. Скромная героиня Светланы Ивановой неожиданно сталкивается с дерзким полицейским (Семен Серзин). Для их чувств много преград: разные мировоззрения, характеры, жизненные уклады. Режиссер признавался, что работать в Аргентине с местными специалистами было сложно — тем интереснее сегодня посмотреть результат.Сериал выйдет на PREMIER."Хрущевский синдром: пора взрослеть"Представителя золотой молодежи Максима родители отправили в бабушкину квартиру в Балашиху — чтобы не зазнавался. Сперва 23-летний парень хотел ее продать и вложиться в ипотеку в элитном районе Москвы, но неожиданно для себя стал получать удовольствие от проживания в хрущевке. И вот он уже вписывается в проблемы соседей, а заодно влюбляется в Катю. Драмеди о социальном расслоении и ценностях молодого поколения.Сериал выйдет на Okko.
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Мария Селиванова
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353
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сериалы, кино и сериалы, кино, что посмотреть , лучшие фильмы, анна матисон, сергей безруков, виктория исакова, никита кологривый, виктория толстоганова, игорь верник, милош бикович, новости культуры, новости шоу-бизнеса
Культура, сериалы, Кино и сериалы, кино, что посмотреть , лучшие фильмы, Анна Матисон, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Никита Кологривый, Виктория Толстоганова, Игорь Верник, Милош Бикович, Новости культуры, Новости шоу-бизнеса

Новые сериалы: самые интересные премьеры онлайн-кинотеатров

© Компания "Новые люди" (2023)Кадр из сериала "Эль Русо"
Кадр из сериала Эль Русо
© Компания "Новые люди" (2023)
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Оглавление
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Жанна Старицына. В Иваново на ежегодном фестивале "Пилот" представили более полутора десятков новых сериалов, которые скоро выйдут в онлайн-кинотеатрах. О самых ожидаемых и обсуждаемых — в материале РИА Новости.

"Плевако"

© Телекомпания НТВ (2022-...)Кадр из сериала "Плевако"
Кадр из сериала Плевако
Кадр из сериала "Плевако"
© Телекомпания НТВ (2022-...)
1 из 3
© Телекомпания НТВ (2022-...)

Фрагмент сериала "Плевако"

Фрагмент из серивла Плевако

Фрагмент сериала "Плевако"

© Телекомпания НТВ (2022-...)
2 из 3
© Телекомпания НТВ (2022-...)

Эпизод из сериала "Плевако"

Эпизод из серивла Плевако

Эпизод из сериала "Плевако"

© Телекомпания НТВ (2022-...)
3 из 3
Кадр из сериала "Плевако"
© Телекомпания НТВ (2022-...)
1 из 3

Фрагмент сериала "Плевако"

© Телекомпания НТВ (2022-...)
2 из 3

Эпизод из сериала "Плевако"

© Телекомпания НТВ (2022-...)
3 из 3
Новая роль Сергея Безрукова — легендарный адвокат, юрист и блестящий оратор Федор Плевако. Однажды он якобы на спор оправдал священника за одну минуту, просто попросив присяжных отпустить ему его грехи. Всего Плевако выиграл более 200 дел: одни — благодаря юмору и находчивости, другие — за счет спокойствия и неожиданного анализа улик. Сериал расскажет и о личной жизни, любви адвоката. Режиссер — жена Безрукова Анна Матисон.
Сериал выйдет на НТВ, PREMIER.

"Она такая классная"

© KION

Фрагмент сериала "Она такая классная"

Фрагмент из сериала Она такая классная

Фрагмент сериала "Она такая классная"

© KION
1 из 3
© KIONЭпизод из сериала "Она такая классная"
Эпизод из сериала Она такая классная
Эпизод из сериала "Она такая классная"
© KION
2 из 3
© KIONКадр из сериала "Она такая классная"
Кадр из сериала Она такая классная
Кадр из сериала "Она такая классная"
© KION
3 из 3

Фрагмент сериала "Она такая классная"

© KION
1 из 3
Эпизод из сериала "Она такая классная"
© KION
2 из 3
Кадр из сериала "Она такая классная"
© KION
3 из 3
Роуд-муви, история о друзьях, которые внезапно срываются в Санкт-Петербург. Зачем — не особо важно, куда интереснее сам путь. В ролях: Денис Прытков, сыгравший в недавнем "Онегине" Ленского, и звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Лев Зулькарнаев. Режиссер: Александр Домогаров — младший. Легкая комедия о мире подростковой беззаботности и спонтанных решений.
Сериал выйдет на KION.

"Чистые"

© Видеосервис Wink (2024)

Фрагмент сериала "Чистые"

Фрагмент из сериала Чистые

Фрагмент сериала "Чистые"

© Видеосервис Wink (2024)
1 из 3
© Видеосервис Wink (2024)Кадр из сериала "Чистые"
Кадр из сериала Чистые
Кадр из сериала "Чистые"
© Видеосервис Wink (2024)
2 из 3
© Видеосервис Wink (2024)Один из героев сериала "Чистые"
Один из героев сериала Чистые
Один из героев сериала "Чистые"
© Видеосервис Wink (2024)
3 из 3

Фрагмент сериала "Чистые"

© Видеосервис Wink (2024)
1 из 3
Кадр из сериала "Чистые"
© Видеосервис Wink (2024)
2 из 3
Один из героев сериала "Чистые"
© Видеосервис Wink (2024)
3 из 3
Две девушки работают в публичном доме в Санкт-Петербурге, 1903 год. У каждой свой образ и способ обольщения. Сериал уже сравнили с "Ямой" Куприна, ведь речь в проекте не только о проституции, но и о высоких чувствах. К эстетике кадра относились с особым вниманием — для съемок перекрывали целые улицы, а костюмы подбирали под характер героинь. Среди продюсеров — Федор Бондарчук, в главных ролях: Виктория Исакова, Софья Синицына, Диана Милютина и скандальный Никита Кологривый.
"Зритель любит качественные, классные, интересные и — ключевое — разнообразные сериалы. Если он сейчас посмотрел мелодраму, это не значит, что ему нужны только мелодрамы. Он просто как бы уверился, что кто-то сегодня может делать качественные мелодрамы, поэтому следующая тоже может быть качественной. Но зритель готов к любому формату и любому жанру. Дальше вопрос только продюсеров. Поэтому я за разнообразие", — сказал РИА Новости отборщик фестиваля, сценарист Андрей Золотарев.
Сериал выйдет на Wink.

"Дайте шоу!"

© INEY Production (2024)Эпизод из сериала "Дайте шоу!"
Эпизод из сериала Дайте шоу!
Эпизод из сериала "Дайте шоу!"
© INEY Production (2024)
1 из 3
© INEY Production (2024)Кадр из сериала "Дайте шоу!"
Кадр из сериала Дайте шоу!
Кадр из сериала "Дайте шоу!"
© INEY Production (2024)
2 из 3
© INEY Production (2024)

Фрагмент сериала "Дайте шоу!"

Фрагмент из сериала Дайте шоу!

Фрагмент сериала "Дайте шоу!"

© INEY Production (2024)
3 из 3
Эпизод из сериала "Дайте шоу!"
© INEY Production (2024)
1 из 3
Кадр из сериала "Дайте шоу!"
© INEY Production (2024)
2 из 3

Фрагмент сериала "Дайте шоу!"

© INEY Production (2024)
3 из 3
"Сериал-скандал" — слоган этого проекта с Милошем Биковичем в главной роли. Вместе с Викторией Толстогановой, Анастасией Красовской и Игорем Верником он иронизирует над современным ТВ: на камеру обсуждает некорректное поведение модного певца и его домогательства к девушкам. Вымышленное шоу называется "Правда". Но нужна ли она на самом деле персонажам фильма — большой вопрос.
Сериал выйдет на "Иви".

"Взрослые"

© OkkoЭпизод из сериала "Взрослые"
Эпизод из сериала Взрослые
Эпизод из сериала "Взрослые"
© Okko
1 из 3
© Okko

Фрагмент сериала "Взрослые"

Фрагмент из сериала Взрослые

Фрагмент сериала "Взрослые"

© Okko
2 из 3
© OkkoКадр из сериала "Взрослые"
Кадр из сериала Взрослые
Кадр из сериала "Взрослые"
© Okko
3 из 3
Эпизод из сериала "Взрослые"
© Okko
1 из 3

Фрагмент сериала "Взрослые"

© Okko
2 из 3
Кадр из сериала "Взрослые"
© Okko
3 из 3
Не все современные девушки спешат выйти замуж и завести детей. Трем подругам по 25 лет, но они продолжают искать себя. Это касается любви, профессии, мечты и планов на жизнь. "Взрослые" — режиссерский дебют дочери Валерия Тодоровского Екатерины. Она же выступила сценаристкой, признавшись, что написала историю про себя, своих подруг, их взросление. Отец — продюсер. В главных ролях: Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская.
"Я против трендов. Мне кажется, тренды — это разрушающая вещь, то, что мешает продюсерам быть впереди всех, делать что-то оригинальное и новое. Следование трендам — самое вредное, что может случиться с продюсерами. Составляя программу фестиваля, мы ориентировались на собственные вкусы и вообще не думали ни о каких трендах, потому что их не существует. Они есть только в головах продюсеров, которым страшно быть в чем-то первыми", — объяснил РИА Новости Золотарев.
Сериал выйдет на Okko.

"Эль Русо"

© Компания "Новые люди" (2023)Эпизод из сериала "Эль Русо"
Эпизод из сериала Эль Русо
Эпизод из сериала "Эль Русо"
© Компания "Новые люди" (2023)
1 из 2
© Компания "Новые люди" (2023)Кадр из сериала "Эль Русо"
Кадр из сериала Эль Русо
Кадр из сериала "Эль Русо"
© Компания "Новые люди" (2023)
2 из 2
Эпизод из сериала "Эль Русо"
© Компания "Новые люди" (2023)
1 из 2
Кадр из сериала "Эль Русо"
© Компания "Новые люди" (2023)
2 из 2
Мелодрама с экзотическим оттенком: режиссер Сергей Мокрицкий снял фильм о жизни русскоязычной староверческой общины в Аргентине. Скромная героиня Светланы Ивановой неожиданно сталкивается с дерзким полицейским (Семен Серзин). Для их чувств много преград: разные мировоззрения, характеры, жизненные уклады. Режиссер признавался, что работать в Аргентине с местными специалистами было сложно — тем интереснее сегодня посмотреть результат.
Сериал выйдет на PREMIER.

"Хрущевский синдром: пора взрослеть"

© Okko (2024)

Фрагмент сериала "Хрущевский синдром: пора взрослеть"

Фрагмент из сериала Хрущёвский синдром: Пора взрослеть

Фрагмент сериала "Хрущевский синдром: пора взрослеть"

© Okko (2024)
1 из 3
© Okko (2024)

Кадр из сериала "Хрущевский синдром: пора взрослеть"

Кадр из сериала Хрущёвский синдром: Пора взрослеть

Кадр из сериала "Хрущевский синдром: пора взрослеть"

© Okko (2024)
2 из 3
© Okko (2024)

Эпизод из сериала "Хрущевский синдром: пора взрослеть"

Эпизод из сериала Хрущёвский синдром: Пора взрослеть

Эпизод из сериала "Хрущевский синдром: пора взрослеть"

© Okko (2024)
3 из 3

Фрагмент сериала "Хрущевский синдром: пора взрослеть"

© Okko (2024)
1 из 3

Кадр из сериала "Хрущевский синдром: пора взрослеть"

© Okko (2024)
2 из 3

Эпизод из сериала "Хрущевский синдром: пора взрослеть"

© Okko (2024)
3 из 3
Представителя золотой молодежи Максима родители отправили в бабушкину квартиру в Балашиху — чтобы не зазнавался. Сперва 23-летний парень хотел ее продать и вложиться в ипотеку в элитном районе Москвы, но неожиданно для себя стал получать удовольствие от проживания в хрущевке. И вот он уже вписывается в проблемы соседей, а заодно влюбляется в Катю. Драмеди о социальном расслоении и ценностях молодого поколения.
Сериал выйдет на Okko.
Актриса Яна Троянова*, актриса Чулпан Хаматова, телеведущая Татьяна Лазарева**, актер Анатолий Белый*, а также актер театра и кино, народный артист России Александр Филиппенко - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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КультурасериалыКино и сериалыкиночто посмотретьлучшие фильмыАнна МатисонСергей БезруковВиктория ИсаковаНикита КологривыйВиктория ТолстогановаИгорь ВерникМилош БиковичНовости культурыНовости шоу-бизнеса
 
 
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