https://ria.ru/20240701/serialy-1955061490.html

Новые сериалы: самые интересные премьеры онлайн-кинотеатров

Новые сериалы 2024 года

Новые сериалы: самые интересные премьеры онлайн-кинотеатров

В Иваново на ежегодном фестивале "Пилот" представили более полутора десятков новых сериалов, которые скоро выйдут в онлайн-кинотеатрах. О самых ожидаемых и... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T08:00

2024-07-01T08:00

2024-07-01T13:24

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Жанна Старицына. В Иваново на ежегодном фестивале "Пилот" представили более полутора десятков новых сериалов, которые скоро выйдут в онлайн-кинотеатрах. О самых ожидаемых и обсуждаемых — в материале РИА Новости."Плевако"Новая роль Сергея Безрукова — легендарный адвокат, юрист и блестящий оратор Федор Плевако. Однажды он якобы на спор оправдал священника за одну минуту, просто попросив присяжных отпустить ему его грехи. Всего Плевако выиграл более 200 дел: одни — благодаря юмору и находчивости, другие — за счет спокойствия и неожиданного анализа улик. Сериал расскажет и о личной жизни, любви адвоката. Режиссер — жена Безрукова Анна Матисон.Сериал выйдет на НТВ, PREMIER."Она такая классная"Роуд-муви, история о друзьях, которые внезапно срываются в Санкт-Петербург. Зачем — не особо важно, куда интереснее сам путь. В ролях: Денис Прытков, сыгравший в недавнем "Онегине" Ленского, и звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Лев Зулькарнаев. Режиссер: Александр Домогаров — младший. Легкая комедия о мире подростковой беззаботности и спонтанных решений.Сериал выйдет на KION."Чистые"Две девушки работают в публичном доме в Санкт-Петербурге, 1903 год. У каждой свой образ и способ обольщения. Сериал уже сравнили с "Ямой" Куприна, ведь речь в проекте не только о проституции, но и о высоких чувствах. К эстетике кадра относились с особым вниманием — для съемок перекрывали целые улицы, а костюмы подбирали под характер героинь. Среди продюсеров — Федор Бондарчук, в главных ролях: Виктория Исакова, Софья Синицына, Диана Милютина и скандальный Никита Кологривый."Зритель любит качественные, классные, интересные и — ключевое — разнообразные сериалы. Если он сейчас посмотрел мелодраму, это не значит, что ему нужны только мелодрамы. Он просто как бы уверился, что кто-то сегодня может делать качественные мелодрамы, поэтому следующая тоже может быть качественной. Но зритель готов к любому формату и любому жанру. Дальше вопрос только продюсеров. Поэтому я за разнообразие", — сказал РИА Новости отборщик фестиваля, сценарист Андрей Золотарев.Сериал выйдет на Wink."Дайте шоу!""Сериал-скандал" — слоган этого проекта с Милошем Биковичем в главной роли. Вместе с Викторией Толстогановой, Анастасией Красовской и Игорем Верником он иронизирует над современным ТВ: на камеру обсуждает некорректное поведение модного певца и его домогательства к девушкам. Вымышленное шоу называется "Правда". Но нужна ли она на самом деле персонажам фильма — большой вопрос.Сериал выйдет на "Иви"."Взрослые"Не все современные девушки спешат выйти замуж и завести детей. Трем подругам по 25 лет, но они продолжают искать себя. Это касается любви, профессии, мечты и планов на жизнь. "Взрослые" — режиссерский дебют дочери Валерия Тодоровского Екатерины. Она же выступила сценаристкой, признавшись, что написала историю про себя, своих подруг, их взросление. Отец — продюсер. В главных ролях: Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская."Я против трендов. Мне кажется, тренды — это разрушающая вещь, то, что мешает продюсерам быть впереди всех, делать что-то оригинальное и новое. Следование трендам — самое вредное, что может случиться с продюсерами. Составляя программу фестиваля, мы ориентировались на собственные вкусы и вообще не думали ни о каких трендах, потому что их не существует. Они есть только в головах продюсеров, которым страшно быть в чем-то первыми", — объяснил РИА Новости Золотарев.Сериал выйдет на Okko."Эль Русо"Мелодрама с экзотическим оттенком: режиссер Сергей Мокрицкий снял фильм о жизни русскоязычной староверческой общины в Аргентине. Скромная героиня Светланы Ивановой неожиданно сталкивается с дерзким полицейским (Семен Серзин). Для их чувств много преград: разные мировоззрения, характеры, жизненные уклады. Режиссер признавался, что работать в Аргентине с местными специалистами было сложно — тем интереснее сегодня посмотреть результат.Сериал выйдет на PREMIER."Хрущевский синдром: пора взрослеть"Представителя золотой молодежи Максима родители отправили в бабушкину квартиру в Балашиху — чтобы не зазнавался. Сперва 23-летний парень хотел ее продать и вложиться в ипотеку в элитном районе Москвы, но неожиданно для себя стал получать удовольствие от проживания в хрущевке. И вот он уже вписывается в проблемы соседей, а заодно влюбляется в Катю. Драмеди о социальном расслоении и ценностях молодого поколения.Сериал выйдет на Okko.

https://ria.ru/20240621/emigranty-1954282035.html

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2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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