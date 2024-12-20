https://ria.ru/20241220/putin-1990520857.html
Путин наградил Верника орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Путин наградил Верника орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 20.12.2024
Путин наградил Верника орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении артиста Игоря Верника орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий документ размещен РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:25:00+03:00
2024-12-20T19:25:00+03:00
2024-12-20T19:25:00+03:00
культура
россия
игорь верник
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении артиста Игоря Верника орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Верника Игоря Эмильевича - артиста федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова", - говорится в указе.
https://ria.ru/20241208/putin-1987977224.html
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россия, игорь верник, владимир путин
Культура, Россия, Игорь Верник, Владимир Путин
Путин наградил Верника орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Путин наградил артиста Игоря Верника орденом "За заслуги в культуре и искусстве"