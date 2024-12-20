Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил Верника орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:25 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/putin-1990520857.html
Путин наградил Верника орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Путин наградил Верника орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 20.12.2024
Путин наградил Верника орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении артиста Игоря Верника орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий документ размещен РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:25:00+03:00
2024-12-20T19:25:00+03:00
культура
россия
игорь верник
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901536763_0:162:2916:1802_1920x0_80_0_0_e35e8510f3b168059ecda1e23e5a3e02.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении артиста Игоря Верника орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Верника Игоря Эмильевича - артиста федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова", - говорится в указе.
https://ria.ru/20241208/putin-1987977224.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901536763_0:16:2709:2048_1920x0_80_0_0_596c27c34c47298a70eb5280e46e0bf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь верник, владимир путин
Культура, Россия, Игорь Верник, Владимир Путин
Путин наградил Верника орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Путин наградил артиста Игоря Верника орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкАктер Игорь Верник
Актер Игорь Верник - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Актер Игорь Верник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении артиста Игоря Верника орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Верника Игоря Эмильевича - артиста федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова", - говорится в указе.
Актер Сергей Маковецкий - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Путин наградил Сергея Маковецкого орденом
8 декабря, 10:19
 
КультураРоссияИгорь ВерникВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала