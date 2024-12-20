https://ria.ru/20241220/putin-1990520857.html

Путин наградил Верника орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Путин наградил Верника орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 20.12.2024

Путин наградил Верника орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении артиста Игоря Верника орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий документ размещен РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T19:25:00+03:00

2024-12-20T19:25:00+03:00

2024-12-20T19:25:00+03:00

культура

россия

игорь верник

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901536763_0:162:2916:1802_1920x0_80_0_0_e35e8510f3b168059ecda1e23e5a3e02.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении артиста Игоря Верника орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Верника Игоря Эмильевича - артиста федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова", - говорится в указе.

https://ria.ru/20241208/putin-1987977224.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, игорь верник, владимир путин