https://ria.ru/20250503/dolg-2014736510.html
Суд взыскал с актера Верника задолженность по коммунальным платежам
Суд взыскал с актера Верника задолженность по коммунальным платежам - РИА Новости, 03.05.2025
Суд взыскал с актера Верника задолженность по коммунальным платежам
Мировой суд в Москве взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с актера Игоря Верника, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T05:39:00+03:00
2025-05-03T05:39:00+03:00
2025-05-03T14:19:00+03:00
шоубиз
происшествия
москва
игорь верник
новости шоу-бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151619/81/1516198118_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_363e3e222c8dff60c806dc99d123f0cd.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Мировой суд в Москве взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с актера Игоря Верника, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности", — сказали в суде. Иск к актеру подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Размер взысканной задолженности не уточняется. Из картотеки суда следует, что решение вступило в силу.
https://ria.ru/20250430/timati-2014511088.html
https://ria.ru/20250412/litvinova-2010841044.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151619/81/1516198118_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_453660ee7b5b53f92d25bdd888c4de8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, игорь верник, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Происшествия, Москва, Игорь Верник, Новости шоу-бизнеса
Суд взыскал с актера Верника задолженность по коммунальным платежам
Суд взыскал с актера Игоря Верника задолженность по оплате коммунальных платежей