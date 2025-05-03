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Суд взыскал с актера Верника задолженность по коммунальным платежам

Суд взыскал с актера Верника задолженность по коммунальным платежам - РИА Новости, 03.05.2025

Суд взыскал с актера Верника задолженность по коммунальным платежам

Мировой суд в Москве взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с актера Игоря Верника, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T05:39:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Мировой суд в Москве взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с актера Игоря Верника, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности", — сказали в суде. Иск к актеру подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Размер взысканной задолженности не уточняется. Из картотеки суда следует, что решение вступило в силу.

https://ria.ru/20250430/timati-2014511088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, игорь верник, новости шоу-бизнеса