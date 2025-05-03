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Суд взыскал с актера Верника задолженность по коммунальным платежам - РИА Новости, 03.05.2025
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Шоубиз
 
05:39 03.05.2025 (обновлено: 14:19 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/dolg-2014736510.html
Суд взыскал с актера Верника задолженность по коммунальным платежам
Суд взыскал с актера Верника задолженность по коммунальным платежам - РИА Новости, 03.05.2025
Суд взыскал с актера Верника задолженность по коммунальным платежам
Мировой суд в Москве взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с актера Игоря Верника, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T05:39:00+03:00
2025-05-03T14:19:00+03:00
шоубиз
происшествия
москва
игорь верник
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Мировой суд в Москве взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с актера Игоря Верника, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности", — сказали в суде. Иск к актеру подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Размер взысканной задолженности не уточняется. Из картотеки суда следует, что решение вступило в силу.
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происшествия, москва, игорь верник, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Происшествия, Москва, Игорь Верник, Новости шоу-бизнеса
Суд взыскал с актера Верника задолженность по коммунальным платежам

Суд взыскал с актера Игоря Верника задолженность по оплате коммунальных платежей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАктер Игорь Верник
Актер Игорь Верник - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Актер Игорь Верник. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Мировой суд в Москве взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с актера Игоря Верника, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности", — сказали в суде.
Рэпер Тимур Юнусов - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Суд взыскал долг по коммунальным платежам с рэпера Тимати
30 апреля, 22:52
Иск к актеру подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Размер взысканной задолженности не уточняется.
Из картотеки суда следует, что решение вступило в силу.
Рената Литвинова - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Суд обязал Ренату Литвинову погасить долги по коммунальным платежам
12 апреля, 05:21
 
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