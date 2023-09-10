https://ria.ru/20230910/artyukhov-1894617554.html

Биография Дмитрия Артюхова

Биография Дмитрия Артюхова - РИА Новости, 10.09.2023

Биография Дмитрия Артюхова

Дмитрий Андреевич Артюхов родился 17 февраля 1988 года в Тюмени. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T11:50

2023-09-10T11:50

2023-09-10T11:50

ямало-ненецкий автономный округ

политика

справки

россия

тюмень

тюменская область

дмитрий артюхов

единая россия

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Дмитрий Андреевич Артюхов родился 17 февраля 1988 года в Тюмени.В 2009 году получил диплом бакалавра Тюменского государственного университета (ТюмГУ) по специальности "экономика", в 2011 году окончил магистратуру ТюмГУ по специальности "экономика". В 2012 году получил диплом магистра юриспруденции ТюмГУ, в 2013 году – степень MBA (магистр делового администрирования) в Сингапурском университете управления. В 2006-2010 годах работал экономистом в Западно-Сибирском коммерческом банке.В 2007 году принимал участие в телепроекте "Путевка в бизнес", организатором которого был Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Целью проекта было развитие предпринимательских инициатив учащихся вузов. Дмитрий Артюхов оказался победителем конкурса в составе команды "Мастер-стоун", представившей бизнес-план по организации производства искусственного камня. После завершения телепроекта участники команды основали тюменскую компанию ООО "Мастер-стоун" (существовала до 2012 года). Дмитрий Артюхов был ее гендиректором и совладельцем. С 2010 по 2011 год занимал должность помощника первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.В 2011-2016 годах – помощник губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.В 2016-2018 годах – заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам развития экономики и привлечения инвестиций.29 мая 2018 года президент РФ назначил Артюхова временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. 9 сентября 2018 года Дмитрий Артюхов был избран главой региона большинством голосов депутатов окружного законодательного собрания. В тот же день вступил в должность. 29 июня 2023 года Дмитрий Артюхов был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на пост главы Ямало-Ненецкого автономного округа. 10 сентября 2023 года депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа переизбрали губернатора Дмитрия Артюхова на второй срок.Член президиума Государственного Совета РФ, председатель комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика".Член Генерального совета партии "Единая Россия", член президиума политсовета Ямало-Ненецкого регионального отделения партии "Единая Россия". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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тюменская область

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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