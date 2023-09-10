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Биография Дмитрия Артюхова - РИА Новости, 10.09.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
11:50 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/artyukhov-1894617554.html
Биография Дмитрия Артюхова
Биография Дмитрия Артюхова - РИА Новости, 10.09.2023
Биография Дмитрия Артюхова
Дмитрий Андреевич Артюхов родился 17 февраля 1988 года в Тюмени. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T11:50
2023-09-10T11:50
ямало-ненецкий автономный округ
политика
справки
россия
тюмень
тюменская область
дмитрий артюхов
единая россия
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Дмитрий Андреевич Артюхов родился 17 февраля 1988 года в Тюмени.В 2009 году получил диплом бакалавра Тюменского государственного университета (ТюмГУ) по специальности "экономика", в 2011 году окончил магистратуру ТюмГУ по специальности "экономика". В 2012 году получил диплом магистра юриспруденции ТюмГУ, в 2013 году – степень MBA (магистр делового администрирования) в Сингапурском университете управления. В 2006-2010 годах работал экономистом в Западно-Сибирском коммерческом банке.В 2007 году принимал участие в телепроекте "Путевка в бизнес", организатором которого был Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Целью проекта было развитие предпринимательских инициатив учащихся вузов. Дмитрий Артюхов оказался победителем конкурса в составе команды "Мастер-стоун", представившей бизнес-план по организации производства искусственного камня. После завершения телепроекта участники команды основали тюменскую компанию ООО "Мастер-стоун" (существовала до 2012 года). Дмитрий Артюхов был ее гендиректором и совладельцем. С 2010 по 2011 год занимал должность помощника первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.В 2011-2016 годах – помощник губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.В 2016-2018 годах – заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам развития экономики и привлечения инвестиций.29 мая 2018 года президент РФ назначил Артюхова временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. 9 сентября 2018 года Дмитрий Артюхов был избран главой региона большинством голосов депутатов окружного законодательного собрания. В тот же день вступил в должность. 29 июня 2023 года Дмитрий Артюхов был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на пост главы Ямало-Ненецкого автономного округа. 10 сентября 2023 года депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа переизбрали губернатора Дмитрия Артюхова на второй срок.Член президиума Государственного Совета РФ, председатель комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика".Член Генерального совета партии "Единая Россия", член президиума политсовета Ямало-Ненецкого регионального отделения партии "Единая Россия". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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политика, справки, россия, тюмень, тюменская область, дмитрий артюхов, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Политика, Справки, Россия, Тюмень, Тюменская область, Дмитрий Артюхов, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)

Биография Дмитрия Артюхова

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Дмитрий Андреевич Артюхов родился 17 февраля 1988 года в Тюмени.
В 2009 году получил диплом бакалавра Тюменского государственного университета (ТюмГУ) по специальности "экономика", в 2011 году окончил магистратуру ТюмГУ по специальности "экономика". В 2012 году получил диплом магистра юриспруденции ТюмГУ, в 2013 году – степень MBA (магистр делового администрирования) в Сингапурском университете управления.
В 2006-2010 годах работал экономистом в Западно-Сибирском коммерческом банке.
В 2007 году принимал участие в телепроекте "Путевка в бизнес", организатором которого был Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Целью проекта было развитие предпринимательских инициатив учащихся вузов. Дмитрий Артюхов оказался победителем конкурса в составе команды "Мастер-стоун", представившей бизнес-план по организации производства искусственного камня.
После завершения телепроекта участники команды основали тюменскую компанию ООО "Мастер-стоун" (существовала до 2012 года). Дмитрий Артюхов был ее гендиректором и совладельцем.
С 2010 по 2011 год занимал должность помощника первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
В 2011-2016 годах – помощник губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
В 2016-2018 годах – заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам развития экономики и привлечения инвестиций.
29 мая 2018 года президент РФ назначил Артюхова временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
9 сентября 2018 года Дмитрий Артюхов был избран главой региона большинством голосов депутатов окружного законодательного собрания. В тот же день вступил в должность.
29 июня 2023 года Дмитрий Артюхов был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на пост главы Ямало-Ненецкого автономного округа.
10 сентября 2023 года депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа переизбрали губернатора Дмитрия Артюхова на второй срок.
Член президиума Государственного Совета РФ, председатель комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика".
Член Генерального совета партии "Единая Россия", член президиума политсовета Ямало-Ненецкого регионального отделения партии "Единая Россия".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Ямало-Ненецкий автономный округПолитикаСправкиРоссияТюменьТюменская областьДмитрий АртюховЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России — 2023ЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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