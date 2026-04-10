Артюхов открыл первенство России по самбо среди юношей и девушек на Ямале

САЛЕХАРД, 10 апр – РИА Новости. Первенство России по самбо среди девушек и юношей 14-16 лет стартовало в Ноябрьске на Ямале, открыл соревнования губернатор округа Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Для нас большая честь принимать на ямальской земле соревнования столь высокого уровня – сотни спортсменов со всей России прибыли в Ноябрьск, нефтяную столицу округа, чтобы продемонстрировать свое мастерство и побороться за звание сильнейшего. Самбо – особенный спорт для нашей страны, спорт нашего национального лидера. Это наука побеждать, это философия, которая воспитывает характер и волю, уважение к сопернику", - приводятся в сообщении слова Дмитрия Артюхова.

По данным правительства округа, турнир такого уровня на Ямале проходит впервые. На первенство съехалось свыше 600 спортсменов от 14 до 16 лет из 73 регионов страны. Сами состязания являются отборочными к первенству мира 2026 года. За Ямал выступают 15 спортсменов из Нового Уренгоя, Надыма, Муравленко и Ноябрьска.

В правительстве округа также отмечают, что на Ямале самбо активно развивается: им занимаются 2285 спортсменов, из которых около тысячи обучаются в 11 спортшколах. Подготовку спортивного резерва обеспечивают 18 тренеров-преподавателей. С 2010 года Региональная федерация самбо координирует его развитие, а с июня 2022 года Ямал участвует в всероссийском проекте "Самбо – в школу", который за три года увеличил количество образовательных организаций-участников с 6 до 74 и число детей, занимающихся самбо, с 3615 до около 8 тысяч.