На Ямале обсудили реализацию концепции устойчивого развития народов Севера

САЛЕХАРД, 25 мар – РИА Новости. Итоги реализации концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера за 2017-2025 годы обсудили на заседании правительства Ямала под председательством губернатора Дмитрия Артюхова, за это время были достигнуты хорошие показатели в различных отраслях, сообщает правительство региона.

"Дмитрий Артюхов провел заседание правительства округа. Один из вопросов повестки – итоги реализации регионального плана мероприятий концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России в 2017-2025 годах", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, реализация регионального плана охватывала пять ключевых направлений и включала 55 мероприятий, среди которых повышение качества жизни, создание условий для роста демографии, доступность образования, сохранение культурного наследия и развитие международного сотрудничества. На заседании были озвучены значимые достижения. В частности, Ямал стал инициатором решения на федеральном уровне вопроса реэвакуации пациентов, ведущих традиционный образ жизни, с помощью попутных рейсов к местам их проживания.

Объем финансирования на развитие традиционных сфер хозяйствования увеличился в полтора раза и достиг 3 миллиардов рублей. Также увеличилось количество субсидируемых межмуниципальных авиа и водных маршрутов. Важное внимание было уделено улучшению демографических показателей, включая доступность медицины и профилактику заболеваний. Проводятся различные мероприятия по улучшению доступности образования.

"Важно обеспечить поселковым детям не только доступ к нашим лучшим колледжам в Новом Уренгое – НУРМК и Газпром-техникуму, – но и гарантировать ребятам возможность проживать в новом общежитии, которое откроется уже первого сентября. Поселковым детям в газовой столице негде жить, нужно уже сейчас понимать, как будут распределяться эти 400 мест. Важно охватывать детей тундровиков таким образованием, чтобы они как специалисты были востребованы на рынке труда в регионе", - приводятся в сообщении слова Дмитрия Артюхова.