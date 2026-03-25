18:18 25.03.2026
На Ямале обсудили реализацию концепции устойчивого развития народов Севера
На Ямале обсудили реализацию концепции устойчивого развития народов Севера
Итоги реализации концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера за 2017-2025 годы обсудили на заседании правительства Ямала под... РИА Новости, 25.03.2026
САЛЕХАРД, 25 мар – РИА Новости. Итоги реализации концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера за 2017-2025 годы обсудили на заседании правительства Ямала под председательством губернатора Дмитрия Артюхова, за это время были достигнуты хорошие показатели в различных отраслях, сообщает правительство региона.
"Дмитрий Артюхов провел заседание правительства округа. Один из вопросов повестки – итоги реализации регионального плана мероприятий концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России в 2017-2025 годах", - говорится в сообщении.
По данным правительства региона, реализация регионального плана охватывала пять ключевых направлений и включала 55 мероприятий, среди которых повышение качества жизни, создание условий для роста демографии, доступность образования, сохранение культурного наследия и развитие международного сотрудничества. На заседании были озвучены значимые достижения. В частности, Ямал стал инициатором решения на федеральном уровне вопроса реэвакуации пациентов, ведущих традиционный образ жизни, с помощью попутных рейсов к местам их проживания.
Объем финансирования на развитие традиционных сфер хозяйствования увеличился в полтора раза и достиг 3 миллиардов рублей. Также увеличилось количество субсидируемых межмуниципальных авиа и водных маршрутов. Важное внимание было уделено улучшению демографических показателей, включая доступность медицины и профилактику заболеваний. Проводятся различные мероприятия по улучшению доступности образования.
"Важно обеспечить поселковым детям не только доступ к нашим лучшим колледжам в Новом Уренгое – НУРМК и Газпром-техникуму, – но и гарантировать ребятам возможность проживать в новом общежитии, которое откроется уже первого сентября. Поселковым детям в газовой столице негде жить, нужно уже сейчас понимать, как будут распределяться эти 400 мест. Важно охватывать детей тундровиков таким образованием, чтобы они как специалисты были востребованы на рынке труда в регионе", - приводятся в сообщении слова Дмитрия Артюхова.
Поддержка коренных малочисленных народов Севера остается в фокусе внимания региональных властей. В дорожной карте предусмотрено более 40 мер, и губернатор поручил председателю законодательного собрания Ямала Сергею Ямкину провести встречи с кочевниками для обсуждения дальнейших мер поддержки. Также уточняется, что обновленная концепция на следующие десять лет была утверждена правительством РФ в мае 2025 года.
