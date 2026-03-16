Новый спортивный комплекс "Факел Арена" открылся на Ямале

САЛЕХАРД, 16 мар – РИА Новости. Новый спортивный комплекс "Факел Арена" площадью более 13 тысяч квадратных метров открылся в Новом Уренгое на Ямале, объект станет первым в регионе специализированным центром для футзала, сообщает правительство региона.

"В Новом Уренгое состоялось торжественное открытие нового спортивного комплекса – "Факел Арена". Идея строительства была озвучена в 2021 году во время прямой линии губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. "Факел Арена" стала первым в регионе специализированным центром для футзала. Новый трехэтажный спортивный комплекс площадью более 13 тысяч квадратных метров станет домашней площадкой футбольного клуба "Факел Ямал", - говорится в сообщении.

Также в новое здание переедут юные футболисты спортивной школы имени К. Еременко. Спорткомплекс спроектирован с разделением на несколько функциональных блоков, включая универсальный спортивный зал с трибунами на 1000 мест, зал хореографии и фитнес-центр, доступными для всех жителей города. В комплексе одновременно смогут заниматься около 150 человек. Для поддержания здоровья игроков предусмотрено отделение спортивной медицины.

"Этот комплекс – наследие большого юбилея, 50-летия Нового Уренгоя. Продолжаем создавать в газовой столице первоклассные объекты. Здесь будет играть наша профессиональная команда "Факел Ямал": мы знаем историю ее успеха и верим, что главные победы – впереди. Но главные посетители спорткомплекса – дети. Уверен, для многих из них этот зал станет местом, где начинается путь к здоровому образу жизни на долгие годы, а лучшие смогут попасть в состав нашей сборной", - приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Артюхова.