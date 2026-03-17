"Факел Арена" в Новом Уренгое может принять матчи сборной России по футзалу - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
11:38 17.03.2026 (обновлено: 11:44 17.03.2026)
"Факел Арена" в Новом Уренгое может принять матчи сборной России по футзалу
Футбол, Новый Уренгой, Россия, Ямал, Александр Дюков, Максим Митрофанов, Дмитрий Артюхов, Российский футбольный союз (РФС), Факел
"Факел Арена" в Новом Уренгое может принять матчи сборной России по футзалу

Дюков: будем рассматривать "Факел Арену" для матчей сборной России по футзалу

© Фото : пресс-служба губернатора ЯмалаГубернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и президент РФС Александр Дюков во время открытия спортивного комплекса "Факел Арена" в Новом Уренгое
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и президент РФС Александр Дюков во время открытия спортивного комплекса "Факел Арена" в Новом Уренгое
© Фото : пресс-служба губернатора Ямала
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и президент РФС Александр Дюков во время открытия спортивного комплекса "Факел Арена" в Новом Уренгое
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский футбольный союз (РФС) будет рассматривать новую "Факел Арену" в Новом Уренгое как площадку для проведения матчей сборной России по футзалу, сказал президент РФС Александр Дюков.
В понедельник Дюков вместе с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым официально открыли в Новом Уренгое новый многофункциональный спортивный комплекс "Факел Арена". "Факел Арена" станет домашним стадионом для местного клуба "Факел-Ямал", выступающего в Высшей лиге российского футзала, и воспитанников Спортивной школы имени Константина Еременко.
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Колосков рассказал, как РФС накажет Талалаева за провоцирование драки
14 марта, 23:13
"Факел Арена" – современный и очень комфортный спорткомплекс, открытие которого даст новый импульс для развития футзала в Новом Уренгое и в целом на Ямале. Здесь будет выступать не только профессиональная команда "Факел-Ямал", но и тренироваться воспитанники спортшколы, которая носит имя одного из лучших игроков в истории мирового футзала – Константина Еременко. Эта арена также станет домом для команд до 16 и до 18 лет, которые, как мы ожидаем, присоединятся к системе соревнований ЮФЛ Футзал. Российский футбольный союз со своей стороны обязательно будет рассматривать "Факел Арену" как потенциальную площадку для проведения решающих матчей Кубка страны по футзалу, для матчей сборной России", - сказал Дюков, слова которого РИА Новости предоставила пресс-служба организации.
Также в открытие новой арены принял участие генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
"Сегодня в Новом Уренгое была введена в эксплуатацию "Факел Арена". Это прекрасный и современный спортивный объект, который вмещает больше тысячи болельщиков. Объект уникален. Такой построить в условиях Крайнего Севера не просто. Ещё сложнее - построить качественный объект", - сказал Митрофанов.
"Сборная России по футзалу сможет сыграть на "Факел Арене", это вполне реально. Также мы совместно с администрацией Нового Уренгоя рассмотрим вопрос о проведении крупных мероприятий, таких как "Финал четырех", Кубок Суперлиги по футзалу. Было бы здорово, чтобы футзал развивался в регионе по аналогии с Юношеской футбольной лигой. Два года назад мы начали реализовывать подобные проекты в футзале. Мы были бы рады, если бы регион выступил с инициативой, и школы Нового Уренгоя приняли участие в ЮФЛ Футзал", - добавил генсек.
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
РПЛ обнародовала официальные причины удаления Талалаева и Челестини
15 марта, 00:06
 
