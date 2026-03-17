"Факел Арена" в Новом Уренгое может принять матчи сборной России по футзалу

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский футбольный союз (РФС) будет рассматривать новую "Факел Арену" в Новом Уренгое как площадку для проведения матчей сборной России по футзалу, сказал президент РФС Александр Дюков.
В понедельник Дюков вместе с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым официально открыли в Новом Уренгое новый многофункциональный спортивный комплекс "Факел Арена". "Факел Арена" станет домашним стадионом для местного клуба "Факел-Ямал", выступающего в Высшей лиге российского футзала, и воспитанников Спортивной школы имени Константина Еременко.
"Факел Арена" – современный и очень комфортный спорткомплекс, открытие которого даст новый импульс для развития футзала в Новом Уренгое и в целом на Ямале. Здесь будет выступать не только профессиональная команда "Факел-Ямал", но и тренироваться воспитанники спортшколы, которая носит имя одного из лучших игроков в истории мирового футзала – Константина Еременко. Эта арена также станет домом для команд до 16 и до 18 лет, которые, как мы ожидаем, присоединятся к системе соревнований ЮФЛ Футзал. Российский футбольный союз со своей стороны обязательно будет рассматривать "Факел Арену" как потенциальную площадку для проведения решающих матчей Кубка страны по футзалу, для матчей сборной России", - сказал Дюков, слова которого РИА Новости предоставила пресс-служба организации.
Также в открытие новой арены принял участие генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
"Сегодня в Новом Уренгое была введена в эксплуатацию "Факел Арена". Это прекрасный и современный спортивный объект, который вмещает больше тысячи болельщиков. Объект уникален. Такой построить в условиях Крайнего Севера не просто. Ещё сложнее - построить качественный объект", - сказал Митрофанов.
"Сборная России по футзалу сможет сыграть на "Факел Арене", это вполне реально. Также мы совместно с администрацией Нового Уренгоя рассмотрим вопрос о проведении крупных мероприятий, таких как "Финал четырех", Кубок Суперлиги по футзалу. Было бы здорово, чтобы футзал развивался в регионе по аналогии с Юношеской футбольной лигой. Два года назад мы начали реализовывать подобные проекты в футзале. Мы были бы рады, если бы регион выступил с инициативой, и школы Нового Уренгоя приняли участие в ЮФЛ Футзал", - добавил генсек.