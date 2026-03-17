"Факел Арена" в Новом Уренгое может принять матчи сборной России по футзалу

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский футбольный союз (РФС) будет рассматривать новую "Факел Арену" в Новом Уренгое как площадку для проведения матчей сборной России по футзалу, сказал президент РФС Александр Дюков.

"Сегодня в Новом Уренгое была введена в эксплуатацию "Факел Арена". Это прекрасный и современный спортивный объект, который вмещает больше тысячи болельщиков. Объект уникален. Такой построить в условиях Крайнего Севера не просто. Ещё сложнее - построить качественный объект", - сказал Митрофанов.