https://ria.ru/20260406/yamal-2085543816.html
Финал Всероссийской олимпиады школьников по физике стартовал на Ямале
Финал Всероссийской олимпиады школьников по физике стартовал на Ямале - РИА Новости, 06.04.2026
Финал Всероссийской олимпиады школьников по физике стартовал на Ямале
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе, в регион съехались около 500 сильнейших... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T20:58:00+03:00
2026-04-06T20:58:00+03:00
2026-04-06T20:58:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2084967921_0:163:3059:1884_1920x0_80_0_0_b05f07d917a511751af6a8ad1f8e1f40.jpg
https://ria.ru/20260401/deti-2084282533.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2084967921_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_08e364251a0aac29302fad66e00de452.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов
Финал Всероссийской олимпиады школьников по физике стартовал на Ямале
Артюхов: финал Всероссийской олимпиады школьников по физике стартовал на Ямале
САЛЕХАРД, 6 апр – РИА Новости. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе, в регион съехались около 500 сильнейших школьников со всей страны, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.
"Третий раз подряд принимаем заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников на Ямале. Полтысячи талантливых физиков прибыли в регион, где инженерные специальности остро востребованы. Возможностей для будущей карьеры и больших открытий у нас предостаточно", - сообщил Артюхов в Telegram-канале.
По словам губернатора, в перерывах между олимпиадными испытаниями, которые уже начались, участники смогут посетить лекции, научные мероприятия и познакомиться с самобытной культурой Ямала.
Ранее в правительстве региона отмечали, что Всероссийская олимпиада школьников по физике пройдет в Арктическом лицее Нового Уренгоя с 5 по 11 апреля. Сама олимпиада включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призеров действуют четыре года и дают право поступления в вузы на направление по профилю олимпиады без вступительных испытаний. До этого на Ямале проходили финалы Всероссийских олимпиад школьников по химии и истории.