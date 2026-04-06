Финал Всероссийской олимпиады школьников по физике стартовал на Ямале

САЛЕХАРД, 6 апр – РИА Новости. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе, в регион съехались около 500 сильнейших школьников со всей страны, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

"Третий раз подряд принимаем заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников на Ямале. Полтысячи талантливых физиков прибыли в регион, где инженерные специальности остро востребованы. Возможностей для будущей карьеры и больших открытий у нас предостаточно", - сообщил Артюхов в Telegram-канале.

По словам губернатора, в перерывах между олимпиадными испытаниями, которые уже начались, участники смогут посетить лекции, научные мероприятия и познакомиться с самобытной культурой Ямала.