Ямало-Ненецкий автономный округ
 
20:58 06.04.2026
Финал Всероссийской олимпиады школьников по физике стартовал на Ямале
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе, в регион съехались около 500 сильнейших...
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов
Школьница за партой. Архивное фото
САЛЕХАРД, 6 апр – РИА Новости. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе, в регион съехались около 500 сильнейших школьников со всей страны, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.
"Третий раз подряд принимаем заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников на Ямале. Полтысячи талантливых физиков прибыли в регион, где инженерные специальности остро востребованы. Возможностей для будущей карьеры и больших открытий у нас предостаточно", - сообщил Артюхов в Telegram-канале.
По словам губернатора, в перерывах между олимпиадными испытаниями, которые уже начались, участники смогут посетить лекции, научные мероприятия и познакомиться с самобытной культурой Ямала.
Ранее в правительстве региона отмечали, что Всероссийская олимпиада школьников по физике пройдет в Арктическом лицее Нового Уренгоя с 5 по 11 апреля. Сама олимпиада включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призеров действуют четыре года и дают право поступления в вузы на направление по профилю олимпиады без вступительных испытаний. До этого на Ямале проходили финалы Всероссийских олимпиад школьников по химии и истории.
Самолет - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Более 140 тысяч перелетов совершили дети из многодетных семей Ямала
1 апреля, 15:02
 
