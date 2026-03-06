https://ria.ru/20260306/yamal-2079074724.html
Губернатор Ямала вручил ключи от первых новых квартир в Лабытнанги в 2026 г
Губернатор Ямала вручил ключи от первых новых квартир в Лабытнанги в 2026 г - РИА Новости, 06.03.2026
Губернатор Ямала вручил ключи от первых новых квартир в Лабытнанги в 2026 г
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых квартир 20 семьям, проживающим в Лабытнанги, это стало первым заселением в городе в 2026 году, сообщает... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T17:06:00+03:00
2026-03-06T17:06:00+03:00
2026-03-06T17:06:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
лабытнанги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894486439_0:202:3000:1889_1920x0_80_0_0_c4b201a8cbe349aa7fa59c48ca30b0db.jpg
https://ria.ru/20260225/natsproekty-2076710791.html
ямал
лабытнанги
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894486439_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_8c83f3ff0e576224eec80ade5e8e8788.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, ямал, лабытнанги
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямал, Лабытнанги
Губернатор Ямала вручил ключи от первых новых квартир в Лабытнанги в 2026 г
Артюхов вручил ключи от первых новых квартир в Лабытнанги в 2026 году
САЛЕХАРД, 6 мар – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых квартир 20 семьям, проживающим в Лабытнанги, это стало первым заселением в городе в 2026 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным правительства Ямала, губернатор лично передал ключи, а еще 33 семьи получили их в течение дня. Новый пятиэтажный дом рассчитан на 108 квартир, из которых шесть предназначены для детей-сирот, а 102 – для переселения из аварийного фонда. В рамках программы расселения всего туда переедут 255 горожан. Отмечается, что на придомовой территории расположены детская игровая площадка и парковка, а в шаговой доступности имеется вся необходимая социальная инфраструктура.
"Мы совсем недавно в Лабытнанги отмечали важный рубеж: расселили по округу миллион квадратных метров аварийного жилья. Прошло совсем немного времени, и мы уже работаем в рамках новой программы строительства нового миллиона квадратов, вводим новые дома. Все это направлено на решение главной задачи – чтобы как можно больше ямальцев обрели комфортное, современное жилье", - приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Артюхова.
Работы по строительству жилья активно продолжаются. В прошлом году в Лабытнанги было расселено и снесено более 60 аварийных многоквартирных жилых домов. В 2026 году на территории Приуральского района планируется заселение 15 многоквартирных домов, что позволит переехать более 2200 человек.
В правительстве ЯНАО отмечают, что жилищный вопрос остается одним из приоритетов работы губернатора Ямала. В настоящее время в регионе строится около 230 многоквартирных домов на 14 тысяч квартир, что составляет 750 тысяч квадратных метров.