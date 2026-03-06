Губернатор Ямала вручил ключи от первых новых квартир в Лабытнанги в 2026 г

САЛЕХАРД, 6 мар – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых квартир 20 семьям, проживающим в Лабытнанги, это стало первым заселением в городе в 2026 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным правительства Ямала, губернатор лично передал ключи, а еще 33 семьи получили их в течение дня. Новый пятиэтажный дом рассчитан на 108 квартир, из которых шесть предназначены для детей-сирот, а 102 – для переселения из аварийного фонда. В рамках программы расселения всего туда переедут 255 горожан. Отмечается, что на придомовой территории расположены детская игровая площадка и парковка, а в шаговой доступности имеется вся необходимая социальная инфраструктура.

"Мы совсем недавно в Лабытнанги отмечали важный рубеж: расселили по округу миллион квадратных метров аварийного жилья. Прошло совсем немного времени, и мы уже работаем в рамках новой программы строительства нового миллиона квадратов, вводим новые дома. Все это направлено на решение главной задачи – чтобы как можно больше ямальцев обрели комфортное, современное жилье", - приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Артюхова.

Работы по строительству жилья активно продолжаются. В прошлом году в Лабытнанги было расселено и снесено более 60 аварийных многоквартирных жилых домов. В 2026 году на территории Приуральского района планируется заселение 15 многоквартирных домов, что позволит переехать более 2200 человек.