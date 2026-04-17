Губернатор Ямала представил опыт строительства зимних дорог в Арктике - РИА Новости, 17.04.2026
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
20:16 17.04.2026
Губернатор Ямала представил опыт строительства зимних дорог в Арктике

Губернатор Ямала Артюхов представил опыт строительства зимних дорог в Арктике

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
САЛЕХАРД, 17 апр – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики, где представил опыт по разработке и созданию новых технологий строительства зимних дорог в округе, сообщает правительство ЯНАО.
По данным правительства Ямала, в регионе была протестирована модификация ледового покрытия с использованием экологически безопасных и биоразлагаемых компонентов, а также армирование ледовых переправ с помощью волоконных материалов природного происхождения. Апробация технологии проходила на участках автозимника Лабытнанги – Мужи, на съезде на ледовую переправу притока реки Обь и на переправе через проток Вырчик. В планах – применить эти решения для укрепления съездов ледовой переправы через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги. Это совместный опыт ЯНАО и МГТУ имени Н.Э. Баумана.
"Зимники для арктических и субарктических территорий, включая Ямал, выступают критически важной логистической инфраструктурой. По сути, это сезонные транспортные артерии, которые обеспечивают снабжение удаленных поселков и промышленных объектов на протяжении большей части года – от поздней осени до весеннего паводка", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Стабильность связи с такими территориями и безопасность всех участников движения, по мнению губернатора, напрямую зависят от прочности зимних автодорог. Они должны быть крепкими и предсказуемо надежными в широком диапазоне температур и нагрузок.
В правительстве Ямала также сообщили, что на заседании обсуждались и другие вопросы развития Арктической зоны РФ, включая строительство грузового и дноуглубительного флота высокого ледового класса для Северного морского пути, создание спутниковой группировки для дистанционного зондирования Земли и ликвидацию накопленного экологического ущерба.
Просветительский марафон Знание.Первые пройдет на Ямале в конце апреля - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Просветительский марафон Знание.Первые пройдет на Ямале в конце апреля
15 апреля, 15:03
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалЛабытнангиОбьДмитрий АртюховАрктика
 
 
