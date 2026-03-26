На Ямале расселение аварийного жилфонда завершили в селе Новый Порт

САЛЕХАРД, 26 мар – РИА Новости. Расселение аварийного жилфонда завершили в селе Новый Порт на Ямале, ключи от новых квартир получили 38 семей, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
"Ещё один населённый пункт, где больше нет аварийного жилья, – Новый Порт. В капитальный дом переехали 38 семей, большинство из них – коренные ямальцы. Среди новосёлов многодетная мама Надежда Сэротэтто. С детьми, сестрой и своей мамой жили в деревяшке. Теперь у них комфортные условия в новостройке… Продолжаем строить жильё в Яр-Сале, Панаевске и Мысе Каменном", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.
По информации пресс-службы правительства Ямала, новый четырехэтажный дом оборудован всем необходимым для комфортной жизни. Придомовая территория включает парковки, а для маломобильных граждан предусмотрены удобные пандусы. Также рядом с домом установлена современная детско-спортивная площадка, а для обеспечения безопасности организовано видеонаблюдение.
С 2019 года в Новом Порту из аварийного фонда переехали 153 семьи. Всего в Ямальском районе за этот период построено 15 новых многоквартирных домов, что позволило обеспечить жильем 612 семей.
В настоящее время, уточняют в правительстве округа, по всему Ямалу строится 227 многоквартирных домов общей площадью порядка 750 тысяч квадратных метров, рассчитанных более чем на 14 тысяч квартир. Основное внимание уделяется расселению жителей из аварийного фонда. В этом году планируется расселить не менее 100 тысяч квадратных метров. С начала года уже введено в эксплуатацию девять домов: четыре в Новом Уренгое, два в Губкинском и по одному в селах Мужи, Тазовский и Ноябрьск.