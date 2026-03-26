Рейтинг@Mail.ru
На Ямале расселение аварийного жилфонда завершили в селе Новый Порт - РИА Новости, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
14:44 26.03.2026
На Ямале расселение аварийного жилфонда завершили в селе Новый Порт
Расселение аварийного жилфонда завершили в селе Новый Порт на Ямале, ключи от новых квартир получили 38 семей, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 26.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/16/1560151617_407:188:2585:1822_1920x0_80_0_0_04a7529214fca6a3f84e7ee44eda6a5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
На Ямале расселение аварийного жилфонда завершили в селе Новый Порт

Расселение аварийного жилфонда завершили в Новом Порту на Ямале

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Новая квартира
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САЛЕХАРД, 26 мар – РИА Новости. Расселение аварийного жилфонда завершили в селе Новый Порт на Ямале, ключи от новых квартир получили 38 семей, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
"Ещё один населённый пункт, где больше нет аварийного жилья, – Новый Порт. В капитальный дом переехали 38 семей, большинство из них – коренные ямальцы. Среди новосёлов многодетная мама Надежда Сэротэтто. С детьми, сестрой и своей мамой жили в деревяшке. Теперь у них комфортные условия в новостройке… Продолжаем строить жильё в Яр-Сале, Панаевске и Мысе Каменном", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.
По информации пресс-службы правительства Ямала, новый четырехэтажный дом оборудован всем необходимым для комфортной жизни. Придомовая территория включает парковки, а для маломобильных граждан предусмотрены удобные пандусы. Также рядом с домом установлена современная детско-спортивная площадка, а для обеспечения безопасности организовано видеонаблюдение.
С 2019 года в Новом Порту из аварийного фонда переехали 153 семьи. Всего в Ямальском районе за этот период построено 15 новых многоквартирных домов, что позволило обеспечить жильем 612 семей.
В настоящее время, уточняют в правительстве округа, по всему Ямалу строится 227 многоквартирных домов общей площадью порядка 750 тысяч квадратных метров, рассчитанных более чем на 14 тысяч квартир. Основное внимание уделяется расселению жителей из аварийного фонда. В этом году планируется расселить не менее 100 тысяч квадратных метров. С начала года уже введено в эксплуатацию девять домов: четыре в Новом Уренгое, два в Губкинском и по одному в селах Мужи, Тазовский и Ноябрьск.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала