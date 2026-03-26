На Ямале расселение аварийного жилфонда завершили в селе Новый Порт

САЛЕХАРД, 26 мар – РИА Новости. Расселение аварийного жилфонда завершили в селе Новый Порт на Ямале, ключи от новых квартир получили 38 семей, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

"Ещё один населённый пункт, где больше нет аварийного жилья, – Новый Порт. В капитальный дом переехали 38 семей, большинство из них – коренные ямальцы. Среди новосёлов многодетная мама Надежда Сэротэтто. С детьми, сестрой и своей мамой жили в деревяшке. Теперь у них комфортные условия в новостройке… Продолжаем строить жильё в Яр-Сале, Панаевске и Мысе Каменном", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.

По информации пресс-службы правительства Ямала, новый четырехэтажный дом оборудован всем необходимым для комфортной жизни. Придомовая территория включает парковки, а для маломобильных граждан предусмотрены удобные пандусы. Также рядом с домом установлена современная детско-спортивная площадка, а для обеспечения безопасности организовано видеонаблюдение.

С 2019 года в Новом Порту из аварийного фонда переехали 153 семьи. Всего в Ямальском районе за этот период построено 15 новых многоквартирных домов, что позволило обеспечить жильем 612 семей.