Губернатор Ямала встретился с участниками совещания руководителей РСО
Губернатор Ямала встретился с участниками совещания руководителей РСО - РИА Новости, 05.03.2026
Губернатор Ямала встретился с участниками совещания руководителей РСО
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с участниками Всероссийского совещания руководителей региональных отделений Российских студенческих отрядов, которое РИА Новости, 05.03.2026
САЛЕХАРД, 5 мар – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с участниками Всероссийского совещания руководителей региональных отделений Российских студенческих отрядов, которое проходило в регионе впервые, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным правительства Ямала, Всероссийское совещание объединило в Салехарде в очном и онлайн-форматах около 100 руководителей региональных отделений Российских студенческих отрядов из всех регионов страны, а также членов правления и приглашенных экспертов. Такое мероприятие в регионе проходило впервые.
"Студенческие отряды исторически стали для Ямала мощной созидательной силой. Наши города и промыслы несколько десятков лет назад возводились руками молодых специалистов со всей страны, и сегодня мы возвращаемся к тем же масштабам: текущие темпы строительства жилья, дорог и социальной инфраструктуры вполне сопоставимы с периодом активного освоения региона. Сейчас на Ямале развернуты стройки, где каждый боец РСО может себя реализовать", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Совещание включало обсуждение стратегических вопросов: организацию трудовых проектов, проведение патриотических акций, подготовку концепции всероссийского слета, а также открытие мультиформатных пространств "СО.Здание". Отдельное внимание было уделено новым подходам к профессиональному обучению бойцов и методам набора через платформы партнеров движения. Представитель студии Артемия Лебедева презентовал новую концепцию информационного сопровождения и коммуникационную стратегию РСО.
Кроме деловой программы, участники мероприятия познакомились с культурой и традициями региона. Они прошли торжественную церемонию пересечения полярного круга, посетили природно-этнографический комплекс "Горнокнязевск" и стойбище, где увидели северных оленей и прокатились в упряжках, а также совершили обзорную экскурсию по Салехарду.