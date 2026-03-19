Строительство нового терминала аэропорта стартует в этом году на Ямале

САЛЕХАРД, 19 мар – РИА Новости. Строительство нового терминала аэропорта стартует в этом году в Салехарде на Ямале, в рамках двухэтапной модернизации к 2028 году терминал увеличит свою площадь до 14 тысяч квадратных метров и пропускную способность до 600 пассажиров в час, сообщает правительство региона.

"В Салехарде в этом году стартует строительство нового терминала аэропорта. Об этом сообщил в рамках ежегодного доклада о положении дел в регионе губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Проект модернизации аэропорта окружной столицы реализуется на основе концессионного соглашения, заключенного в декабре 2023 года сроком на 30 лет", - говорится в сообщении.

По информации правительства Ямала, реализация проекта будет осуществляться в два этапа и включает как реконструкцию существующего терминала, так и строительство нового, который увеличит площадь и пропускную способность в три раза. После обновления площадь терминала составит 14 тысяч квадратных метров, а его пропускная способность достигнет 600 пассажиров в час.

Кроме того, в рамках проекта предусмотрены капитальный ремонт и реконструкция объектов аэродромной части. Ожидается, что обновленная воздушная гавань будет введена в эксплуатацию в 2028 году.