Строительство нового терминала аэропорта стартует в этом году на Ямале
Строительство нового терминала аэропорта стартует в этом году на Ямале - РИА Новости, 19.03.2026
Строительство нового терминала аэропорта стартует в этом году на Ямале
Строительство нового терминала аэропорта стартует в этом году в Салехарде на Ямале, в рамках двухэтапной модернизации к 2028 году терминал увеличит свою площадь РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T15:07:00+03:00
2026-03-19T15:07:00+03:00
2026-03-19T15:07:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
салехард
ямал
салехард
ямал
дмитрий артюхов, салехард, ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Салехард, Ямал
Строительство нового терминала аэропорта стартует в этом году на Ямале
Строительство нового терминала аэропорта стартует в этом году в Салехарде
САЛЕХАРД, 19 мар – РИА Новости. Строительство нового терминала аэропорта стартует в этом году в Салехарде на Ямале, в рамках двухэтапной модернизации к 2028 году терминал увеличит свою площадь до 14 тысяч квадратных метров и пропускную способность до 600 пассажиров в час, сообщает правительство региона.
"В Салехарде в этом году стартует строительство нового терминала аэропорта. Об этом сообщил в рамках ежегодного доклада о положении дел в регионе губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Проект модернизации аэропорта окружной столицы реализуется на основе концессионного соглашения, заключенного в декабре 2023 года сроком на 30 лет", - говорится в сообщении.
По информации правительства Ямала, реализация проекта будет осуществляться в два этапа и включает как реконструкцию существующего терминала, так и строительство нового, который увеличит площадь и пропускную способность в три раза. После обновления площадь терминала составит 14 тысяч квадратных метров, а его пропускная способность достигнет 600 пассажиров в час.
Кроме того, в рамках проекта предусмотрены капитальный ремонт и реконструкция объектов аэродромной части. Ожидается, что обновленная воздушная гавань будет введена в эксплуатацию в 2028 году.
В правительстве региона отмечают, что модернизация аэропорта Салехарда – один из ключевых элементов мастер-плана развития опорных городов Арктической зоны, так как агломерация Салехард – Лабытнанги в ближайшие годы станет центром логистики и туризма, также проект позволит расширить географию полетов.