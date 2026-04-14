Более 420 тысяч человек обслужили авиакомпании с начала года на Ямале

САЛЕХАРД, 14 апр – РИА Новости. Более 420 тысяч пассажиров с начала года обслужили авиакомпании на Ямале, самый большой пассажиропоток фиксируется в аэропорту Нового Уренгоя, сообщает пресс-служба правительства Ямала.
"Свыше 420 тысяч пассажиров перевезли авиакомпании на Ямале с начала года. Самый большой пассажиропоток был в аэропорту Нового Уренгоя – 230 652 пассажира, на втором и третьем местах Салехард и Ноябрьск – 90 472 и 55 688 пассажиров соответственно", - говорится в сообщении.
По данным правительства региона, самые популярные межрегиональные рейсы – из столицы округа в Тюмень и Москву, а также из Надыма в Москву. Внутри округа чаще всего летают между Салехардом, Новым Уренгоем и Ноябрьском. На вертолётах чаще выбирают маршруты из столицы округа в населённые пункты Ямальского района. Для жителей действуют субсидии на 32 межрегиональных и 28 межмуниципальных маршрутов, а авиакомпания "Ямал" предоставляет льготы для детей из многодетных семей.
Для повышения комфорта и безопасности авиаперевозок на Ямале ведется активное развитие аэропортовой инфраструктуры. Например, в Ноябрьске планируется строительство нового аэровокзала. С такой просьбой жители обратились к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову во время Честного маршрута в 2024 году. Сейчас уже ведутся проектно-изыскательские работы. В Салехарде будет построен новый аэровокзал и реконструировано существующее здание.
Также, уточняют в правительстве округа, в 2024 году в Надыме начались работы по обновлению взлётно‑посадочной полосы, а в аэропорту Ноябрьска реконструировали привокзальную площадь. В Новом Уренгое новый терминал открылся в 2023 году, тогда же в Надыме провели капитальный ремонт и начали строительство привокзальной территории.
 
