Более 420 тысяч человек обслужили авиакомпании с начала года на Ямале

САЛЕХАРД, 14 апр – РИА Новости. Более 420 тысяч пассажиров с начала года обслужили авиакомпании на Ямале, самый большой пассажиропоток фиксируется в аэропорту Нового Уренгоя, сообщает пресс-служба правительства Ямала.

"Свыше 420 тысяч пассажиров перевезли авиакомпании на Ямале с начала года. Самый большой пассажиропоток был в аэропорту Нового Уренгоя – 230 652 пассажира, на втором и третьем местах Салехард и Ноябрьск – 90 472 и 55 688 пассажиров соответственно", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, самые популярные межрегиональные рейсы – из столицы округа в Тюмень и Москву, а также из Надыма в Москву. Внутри округа чаще всего летают между Салехардом, Новым Уренгоем и Ноябрьском. На вертолётах чаще выбирают маршруты из столицы округа в населённые пункты Ямальского района. Для жителей действуют субсидии на 32 межрегиональных и 28 межмуниципальных маршрутов, а авиакомпания "Ямал" предоставляет льготы для детей из многодетных семей.

Для повышения комфорта и безопасности авиаперевозок на Ямале ведется активное развитие аэропортовой инфраструктуры. Например, в Ноябрьске планируется строительство нового аэровокзала. С такой просьбой жители обратились к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову во время Честного маршрута в 2024 году. Сейчас уже ведутся проектно-изыскательские работы. В Салехарде будет построен новый аэровокзал и реконструировано существующее здание.