Ямал подписал дополнительные соглашения с "Новатэком" - РИА Новости, 02.03.2026
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:18 02.03.2026
Ямал подписал дополнительные соглашения с "Новатэком"
Ямал подписал дополнительные соглашения с "Новатэком" - РИА Новости, 02.03.2026
Ямал подписал дополнительные соглашения с "Новатэком"
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон подписали дополнительные соглашения о сотрудничестве, предусматривающие...
ямало-ненецкий автономный округ
новатэк
дмитрий артюхов
леонид михельсон
Новости
новатэк, дмитрий артюхов, леонид михельсон
Ямало-Ненецкий автономный округ, Новатэк, Дмитрий Артюхов, Леонид Михельсон
Ямал подписал дополнительные соглашения с "Новатэком"

Артюхов и Михельсон подписали дополнительные соглашения о сотрудничестве

Дмитрий Артюхов
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Дмитрий Артюхов. Архивное фото
САЛЕХАРД, 2 мар – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон подписали дополнительные соглашения о сотрудничестве, предусматривающие развитие социальной сферы, образование, медицину, молодежные инициативы и экологию в различных районах округа, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Новатэк" для Ямала – это промышленный партнер и надежный друг, с которым нас связывают три десятилетия плодотворного сотрудничества. Сегодняшнее соглашение открывает новую главу нашей совместной работы, где каждый проект – это вклад в благополучие жителей. От строительства школ и детских садов до поддержки коренных народов Севера, от развития образования до сохранения хрупкой арктической природы – мы вместе создаем условия для достойной жизни на Ямале", – приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Артюхова.
По информации правительства региона, поддержка компании распространится практически на весь округ: поддержку окажут Пуровскому, Надымскому, Ямальскому, Тазовскому, Красноселькупскому районам, а также городам Салехард и Новый Уренгой. Ключевые инициативы включают содействие в проведении традиционных праздников, таких как День оленевода и День рыбака, а также реализацию инфраструктурных проектов. В Надымском районе средства будут направлены на модернизацию образовательных учреждений, в Пуровском – на развитие молодежной политики и поддержку семей, детей и пожилых людей.
В Салехарде и Новом Уренгое программа поддержки будет сосредоточена на молодежной политике, спорте и образовании, а также важных социальных и культурных проектах. В Ямальском районе компания организует авиарейсы для кочевников в труднодоступные посёлки и реализует экологические и социальные проекты. В Тазовском районе поддержка будет направлена на социальную защиту коренных народов, экстренную медицинскую помощь и финансирование национальных праздников.
 
Ямало-Ненецкий автономный округНоватэкДмитрий АртюховЛеонид Михельсон
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
© 2026 МИА «Россия сегодня»
