Ямал подписал дополнительные соглашения с "Новатэком"

САЛЕХАРД, 2 мар – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон подписали дополнительные соглашения о сотрудничестве, предусматривающие развитие социальной сферы, образование, медицину, молодежные инициативы и экологию в различных районах округа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Новатэк" для Ямала – это промышленный партнер и надежный друг, с которым нас связывают три десятилетия плодотворного сотрудничества. Сегодняшнее соглашение открывает новую главу нашей совместной работы, где каждый проект – это вклад в благополучие жителей. От строительства школ и детских садов до поддержки коренных народов Севера, от развития образования до сохранения хрупкой арктической природы – мы вместе создаем условия для достойной жизни на Ямале", – приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Артюхова.

По информации правительства региона, поддержка компании распространится практически на весь округ: поддержку окажут Пуровскому, Надымскому, Ямальскому, Тазовскому, Красноселькупскому районам, а также городам Салехард и Новый Уренгой. Ключевые инициативы включают содействие в проведении традиционных праздников, таких как День оленевода и День рыбака, а также реализацию инфраструктурных проектов. В Надымском районе средства будут направлены на модернизацию образовательных учреждений, в Пуровском – на развитие молодежной политики и поддержку семей, детей и пожилых людей.