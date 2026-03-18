На Ямале увеличат материнский капитал при рождении третьего ребенка
https://ria.ru/20260306/yamal-2079074724.html
Маткапитал при рождении третьего ребенка увеличат вдвое на Ямале
САЛЕХАРД, 18 мар – РИА Новости. Материнский капитал при рождении третьего ребенка увеличат на Ямале с 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, данное изменение анонсировал губернатор региона Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в округе, сообщает правительство Ямала.
"Большая семья начинается с третьего ребёнка. И это нужно всячески поддерживать. Мы увеличиваем размер регионального маткапитала вдвое, до 1 миллиона рублей. Решение распространим на все семьи с третьими детьми, родившимися с начала этого года", - говорится в тексте доклада Артюхова.
По данным правительства региона, изменения коснутся всех семей, в которых третий ребенок родился с 1 января 2026 года. Средства можно использовать в течение пяти лет со дня рождения малыша. Если семья уже успела воспользоваться сертификатом, ей будет автоматически перечислена доплата в беззаявительном порядке.
Региональный материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий на территории Ямала, включая погашение ипотеки, а также на получение медицинской помощи по всей стране. С 2024 года разрешено использовать средства на любые медицинские услуги по назначению врача, даже если они не покрываются полисом ОМС, уточняют в пресс-службе правительства.
Всего на Ямале действует более 30 различных выплат и льгот для семей с детьми. Их перечень постоянно расширяется, а условия совершенствуются. Треть этих мер поддержки предназначена для многодетных семей. В настоящее время такой статус имеют 17 257 семей.