Рейтинг@Mail.ru
На Ямале увеличат материнский капитал при рождении третьего ребенка - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
14:40 18.03.2026
На Ямале увеличат материнский капитал при рождении третьего ребенка
Материнский капитал при рождении третьего ребенка увеличат на Ямале с 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, данное изменение анонсировал губернатор региона... РИА Новости, 18.03.2026
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
материнский капитал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027604997_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_86790415adef46799f33708a50839dca.jpg
https://ria.ru/20260306/yamal-2079074724.html
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027604997_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43366d408b4542848e080d55a412bf04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, Материнский капитал
Маткапитал при рождении третьего ребенка увеличат вдвое на Ямале

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Новорожденный ребенок
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САЛЕХАРД, 18 мар – РИА Новости. Материнский капитал при рождении третьего ребенка увеличат на Ямале с 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, данное изменение анонсировал губернатор региона Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в округе, сообщает правительство Ямала.
"Большая семья начинается с третьего ребёнка. И это нужно всячески поддерживать. Мы увеличиваем размер регионального маткапитала вдвое, до 1 миллиона рублей. Решение распространим на все семьи с третьими детьми, родившимися с начала этого года", - говорится в тексте доклада Артюхова.
По данным правительства региона, изменения коснутся всех семей, в которых третий ребенок родился с 1 января 2026 года. Средства можно использовать в течение пяти лет со дня рождения малыша. Если семья уже успела воспользоваться сертификатом, ей будет автоматически перечислена доплата в беззаявительном порядке.
Региональный материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий на территории Ямала, включая погашение ипотеки, а также на получение медицинской помощи по всей стране. С 2024 года разрешено использовать средства на любые медицинские услуги по назначению врача, даже если они не покрываются полисом ОМС, уточняют в пресс-службе правительства.
Всего на Ямале действует более 30 различных выплат и льгот для семей с детьми. Их перечень постоянно расширяется, а условия совершенствуются. Треть этих мер поддержки предназначена для многодетных семей. В настоящее время такой статус имеют 17 257 семей.
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий АртюховМатеринский капитал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала