Просветительский марафон Знание.Первые пройдет на Ямале в конце апреля

САЛЕХАРД, 15 апр – РИА Новости. Просветительский марафон Знание.Первые пройдет в Новом Уренгое на Ямале 28 апреля, он соберет молодежь и выдающихся лекторов для обсуждения единства народов и актуальных тем в различных сферах, сообщает правительство региона.

"В Новом Уренгое состоится просветительский марафон Знание.Первые. 28 апреля, в преддверии Дня коренных малочисленных народов Российской Федерации, в арт-резиденции "Сова" мероприятие соберет школьников, студентов и работающую молодежь. Ребята услышат выступления выдающихся лекторов, смогут задать им вопросы и получить импульс для реализации своих талантов", - говорится в сообщении.

По данным правительства округа, в первый день программы мероприятия развернутся не только в Новом Уренгое, но и в Москве, Твери, Махачкале, Нижнем Новгороде, Барнауле, Якутске, Нарьян-Маре и Донецкой Народной Республике. 30 апреля к марафону присоединится Астрахань, а основная программа состоится в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. В рамках марафона пройдут лекции и открытые диалоги о единстве народов России и их достижениях в различных сферах.

"Мы гордимся тем, что Новый Уренгой станет одной из площадок весеннего марафона Знание.Первые. Это город, который по праву носит звание газовой столицы России. Возникнув полвека назад, он стал живым воплощением созидательного единства народов большого Советского Союза… Ямал остается территорией согласия, где представители 150 народов живут и трудятся вместе на благо региона. Но есть то, чем мы гордимся особенно, – это наши коренные народы Севера", - приводятся в сообщении слова губернатора округа Дмитрия Артюхова.