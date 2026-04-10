Строительство самой большой поликлиники на Ямале близится к завершению
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
21:22 10.04.2026
Строительство самой большой поликлиники на Ямале близится к завершению

Артюхов проверил ход строительства крупнейшей на Ямале поликлиники

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
САЛЕХАРД, 10 апр – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов проверил ход строительства крупнейшей в регионе поликлиники, где работы близятся к завершению, и нового корпуса школы на 500 мест в Ноябрьске, сообщает правительство региона.
"Дмитрий Артюхов осмотрел ряд объектов в Ноябрьске. Глава региона оценил, как продвигается строительство самой большой на Ямале поликлиники, посетил стройплощадку корпуса школы №3 и осмотрел новую крытую полосу препятствий", - говорится в сообщении.
По данным правительства округа, строительство поликлиники, рассчитанной на 1400 посещений в смену, находится на завершающей стадии. Новый медицинский объект площадью около 13 тысяч квадратных метров возводится на территории действующего больничного городка. В здании завершаются чистовая отделка, сборка мебели и настройка инженерных систем. После открытия здесь будут работать 110 врачей.
Артюхов также проверил, как строится новый корпус школы №3. Трехэтажное здание площадью девять тысяч квадратных метров будет рассчитано на 500 учеников. Полностью готов контур здания, завершаются работы на кровле, внутри ведётся монтаж перегородок и прокладка инженерных сетей. В ряде помещений уже началась чистовая отделка. Всего в Ноябрьске одновременно возводится три школы.
Кроме того, губернатор осмотрел первый на Ямале Центр военно-тактической подготовки, открытый в феврале. Здесь молодёжь обучают ориентированию на местности, управлению беспилотниками и другим навыкам. Рядом с центром расположен современный крытый полигон.
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Ямало-Ненецкий автономный округСтроительствоЯмалНоябрьскДмитрий Артюхов
 
 
