Строительство самой большой поликлиники на Ямале близится к завершению

САЛЕХАРД, 10 апр – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов проверил ход строительства крупнейшей в регионе поликлиники, где работы близятся к завершению, и нового корпуса школы на 500 мест в Ноябрьске, сообщает правительство региона.

"Дмитрий Артюхов осмотрел ряд объектов в Ноябрьске. Глава региона оценил, как продвигается строительство самой большой на Ямале поликлиники, посетил стройплощадку корпуса школы №3 и осмотрел новую крытую полосу препятствий", - говорится в сообщении.

По данным правительства округа, строительство поликлиники, рассчитанной на 1400 посещений в смену, находится на завершающей стадии. Новый медицинский объект площадью около 13 тысяч квадратных метров возводится на территории действующего больничного городка. В здании завершаются чистовая отделка, сборка мебели и настройка инженерных систем. После открытия здесь будут работать 110 врачей.

Артюхов также проверил, как строится новый корпус школы №3. Трехэтажное здание площадью девять тысяч квадратных метров будет рассчитано на 500 учеников. Полностью готов контур здания, завершаются работы на кровле, внутри ведётся монтаж перегородок и прокладка инженерных сетей. В ряде помещений уже началась чистовая отделка. Всего в Ноябрьске одновременно возводится три школы.