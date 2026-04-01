Рейтинг@Mail.ru
Более 140 тысяч перелетов совершили дети из многодетных семей Ямала - РИА Новости, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:02 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/deti-2084282533.html
Более 140 тысяч перелетов совершили дети из многодетных семей Ямала
Более 140 тысяч перелетов совершили дети из многодетных семей Ямала - РИА Новости, 01.04.2026
Более 140 тысяч перелетов совершили дети из многодетных семей Ямала
Свыше 140 тысяч перелетов совершили дети из многодетных семей Ямала с момента запуска льготной программы, которая начала действовать 7 лет назад, сообщает... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T15:02:00+03:00
2026-04-01T15:02:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
сочи
москва
дмитрий артюхов
дети
льготы
многодетные семьи
ямал
сочи
москва
РИА Новости
ямал, сочи, москва, дмитрий артюхов, дети, льготы, многодетные семьи
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Сочи, Москва, Дмитрий Артюхов, Дети, Льготы, Многодетные семьи
Более 140 тысяч перелетов совершили дети из многодетных семей Ямала

Свыше 140 тысяч перелетов совершили дети Ямала за семь лет по льготной программе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САЛЕХАРД, 1 апр – РИА Новости. Свыше 140 тысяч перелетов совершили дети из многодетных семей Ямала с момента запуска льготной программы, которая начала действовать 7 лет назад, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Поддержка многодетных семей – наш безусловный приоритет. Одна из наиболее востребованных мер – льготные перелеты для детей. За семь лет ими воспользовались более 140 тысяч раз. Хотя стоимость перелетов растет, принципиально держим льготный тариф неизменным – 2500 рублей на ребенка. Учитывая, что северяне всегда много летают, цены на билеты должны оставаться доступными для наших больших семей", - приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Артюхова.
По данным правительства Ямала, программа льготных авиаперелетов для детей из многодетных семей была запущена в регионе 1 апреля 2019 года. В первый год льготой воспользовались 8139 раз, а по итогам прошлого года этот показатель достиг 30 215 перелетов. Самыми популярными направлениями остаются маршруты из окружной столицы в Тюмень, Сочи и Москву, а также из Нового Уренгоя в Москву и Сочи.
Льгота доступна детям из многодетных семей до 23 лет, обучающимся на очной форме в средних специальных или высших учебных заведениях России. Исключение составляют только те, кто состоит в браке.
В правительстве округа уточняют, что для реализации программы был разработан онлайн-сервис, который избавляет от необходимости предоставления подтверждающих документов. Воспользоваться льготным тарифом можно один раз в год. Для максимальной экономии путешественники могут комбинировать разные льготные программы.
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалСочиМоскваДмитрий АртюховДетиЛьготыМногодетные семьи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала