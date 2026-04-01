Более 140 тысяч перелетов совершили дети из многодетных семей Ямала
Свыше 140 тысяч перелетов совершили дети из многодетных семей Ямала с момента запуска льготной программы, которая начала действовать 7 лет назад, сообщает... РИА Новости, 01.04.2026
Свыше 140 тысяч перелетов совершили дети Ямала за семь лет по льготной программе
САЛЕХАРД, 1 апр – РИА Новости. Свыше 140 тысяч перелетов совершили дети из многодетных семей Ямала с момента запуска льготной программы, которая начала действовать 7 лет назад, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Поддержка многодетных семей – наш безусловный приоритет. Одна из наиболее востребованных мер – льготные перелеты для детей. За семь лет ими воспользовались более 140 тысяч раз. Хотя стоимость перелетов растет, принципиально держим льготный тариф неизменным – 2500 рублей на ребенка. Учитывая, что северяне всегда много летают, цены на билеты должны оставаться доступными для наших больших семей", - приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Артюхова.
По данным правительства Ямала, программа льготных авиаперелетов для детей из многодетных семей была запущена в регионе 1 апреля 2019 года. В первый год льготой воспользовались 8139 раз, а по итогам прошлого года этот показатель достиг 30 215 перелетов. Самыми популярными направлениями остаются маршруты из окружной столицы в Тюмень, Сочи и Москву, а также из Нового Уренгоя в Москву и Сочи.
Льгота доступна детям из многодетных семей до 23 лет, обучающимся на очной форме в средних специальных или высших учебных заведениях России. Исключение составляют только те, кто состоит в браке.
В правительстве округа уточняют, что для реализации программы был разработан онлайн-сервис, который избавляет от необходимости предоставления подтверждающих документов. Воспользоваться льготным тарифом можно один раз в год. Для максимальной экономии путешественники могут комбинировать разные льготные программы.