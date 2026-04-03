Комиссия Госсовета предложила уточнить требования к инфраструктуре Арктики - РИА Новости, 03.04.2026
18:30 03.04.2026
Комиссия Госсовета предложила уточнить требования к инфраструктуре Арктики
МУРМАНСК, 3 апр – РИА Новости. Участники комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика" под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заседание которой впервые прошло в Салехарде, предложили скорректировать требования к инфраструктуре в Арктике с учётом региональной специфики, сообщило министерство информационной политики региона.
Чибис проинформировал участников заседания, что в активной стадии находится выполнение поручения президента России Владимира Путина по разработке комплексного проекта "Арктика и Трансарктический транспортный коридор".
"Я хочу обратиться ко всем арктическим субъектам с прямой просьбой: крайне важно сейчас помочь команде разработки адекватно и детально описать приоритеты и задачи, которые реально стоят перед вашими регионами. Комплексный проект создается прежде всего для развития арктических территорий – важно включить в него все потенциально значимые экономические инициативы", - сказал Чибис, уточнив, что в этом году соответствующий проект будет подготовлен и финально представлен президенту.
"Правила, которые эффективны в южных широтах, не работают у нас на Севере, но при этом требуют кратно больших вложений средств. Для развития наших регионов необходимо учитывать их специфику – нужны особые подходы. Важно, чтобы все арктические регионы поддерживали друг друга в вопросах корректировки тех требований законодательства, которые на практике оказываются избыточными или неэффективными для условий Арктики, – и совместно транслировали эту позицию на федеральный центр", – отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
Участники обсудили предложения по снижению избыточной финансовой нагрузки на регионы и повышению практической реализуемости федеральных норм. Одним из ключевых вопросов стала корректировка требований к оснащению мостовых сооружений средствами транспортной безопасности: на территории Арктической зоны 100% таких объектов не обеспечены стабильным интернет-сигналом, а 75% не подключены к электросетям. При этом стоимость подключения может достигать миллиардов рублей. Предложено пересмотреть действующее законодательство в части корректировки параметров мостовых сооружений, требующих обеспечение средствами транспортной безопасности в АЗРФ.
Отдельное внимание уделено вопросам утилизации снега на труднодоступных территориях. Санитарные нормы требуют утилизировать снежные отходы либо с использованием снегоплавильных установок (что крайне дорого на Севере), либо складировать их на специализированных площадках с водонепроницаемым покрытием и обваловкой. Поддержано предложение о допущении складирования снега без специальной инфраструктуры в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям при условии неиспользования противогололедных реагентов.
Также рассмотрены предложения по корректировке строительных норм для Арктики где продолжительность строительного сезона ниже, чем на других территориях. Предлагается разрешить ввод объектов в эксплуатацию с последующим завершением благоустройства в благоприятный для таких работ сезон.
"Рассмотренные инициативы направлены на адаптацию федерального регулирования к условиям Арктической зоны, снижение нагрузки на региональные бюджеты и обеспечение устойчивого развития инфраструктуры в северных территориях", - добавляется в сообщении.
