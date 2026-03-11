https://ria.ru/20260311/khram-2079924228.html
Свято-Васильевский храм восстановят строители Ямала в подшефной Волновахе
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
волноваха
донецкая народная республика
САЛЕХАРД, 11 мар – РИА Новости. Власти Ямала восстановят Свято-Васильевский храм Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское подшефного Волновахского округа, работы планируют завершить до конца 2026 года, сообщает правительство региона.
"Ямал восстанавливает храм в селе Никольское Волновахского округа. Соответствующее решение принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе личного визита в подшефный район в октябре прошлого года. Ямальские строители воссоздадут Свято-Васильевский храм Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в том виде, каким он был задуман век назад", - говорится в сообщении.
По данным правительства Ямала, ямальские строители уже демонтировали поврежденные конструкции и очистили территорию. Восстановление включает работы по кирпичной кладке наружных стен и монтажу новой кровли. Для укрепления здания создается армирующий пояс наружных кирпичных стен.
В ходе восстановительных работ также предусмотрены внутренняя и внешняя отделка, укладка полов, художественная роспись стен. Храм будет оснащен новыми инженерными системами: отоплением, электроснабжением и пожарной сигнализацией. Параллельно будут установлены новые перекрытия, окна и двери, а снаружи – кровля и купола. Завершение всех работ планируется до конца 2026 года.
В правительстве Ямала напоминают, что между регионами было подписано соглашение о сотрудничестве, а Дмитрий Артюхов утвердил комплексную программу восстановления Волновахского муниципального округа до 2030 года. В ближайшие годы планируется завершить ключевые дорожные проекты, продолжить строительство жилья, ремонт социальных объектов и развитие городской инфраструктуры.