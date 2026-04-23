Губернатор Ямала принял участие в заседании комиссии Госсовета по культуре

САЛЕХАРД, 23 апр – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", которое состоялось в Москве, сообщает правительство региона.

По информации правительства Ямала, в мероприятии участвовали помощник президента РФ Алексей Дюмин, председатель комиссии, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, министр культуры Ольга Любимова, а также представители федеральных органов власти, Совета Федерации, Государственной думы, учреждений культуры и науки.

В ходе заседания Артюхов подчеркнул уникальность культурного пространства России, которое формируется из традиций и исторического наследия каждого региона. Он отметил, что на Ямале особое внимание уделяется сохранению нематериального наследия коренных малочисленных народов Севера – ненцев, ханты и селькупов. Артюхов подчеркнул, что сохранение этих традиций является общим вкладом в культурный суверенитет и национальную идентичность страны.

"Когда на севере ненецкая семья передает ребенку искусство управления нартами, а на юге страны хранят казачьи обряды – это не противопоставление, а единая, многогранная культура великой державы. И наша общая задача – не унифицировать это богатство, а сохранить каждую грань", - приводятся в сообщении слова Артюхова.