Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:05 23.04.2026
Губернатор Ямала принял участие в заседании комиссии Госсовета по культуре

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САЛЕХАРД, 23 апр – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", которое состоялось в Москве, сообщает правительство региона.
По информации правительства Ямала, в мероприятии участвовали помощник президента РФ Алексей Дюмин, председатель комиссии, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, министр культуры Ольга Любимова, а также представители федеральных органов власти, Совета Федерации, Государственной думы, учреждений культуры и науки.
В ходе заседания Артюхов подчеркнул уникальность культурного пространства России, которое формируется из традиций и исторического наследия каждого региона. Он отметил, что на Ямале особое внимание уделяется сохранению нематериального наследия коренных малочисленных народов Севера – ненцев, ханты и селькупов. Артюхов подчеркнул, что сохранение этих традиций является общим вкладом в культурный суверенитет и национальную идентичность страны.
"Когда на севере ненецкая семья передает ребенку искусство управления нартами, а на юге страны хранят казачьи обряды – это не противопоставление, а единая, многогранная культура великой державы. И наша общая задача – не унифицировать это богатство, а сохранить каждую грань", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
В правительстве региона также сообщили, что на заседании был дан старт подготовке к Госсовету, который пройдёт в 2026 году в объявленный президентом Год единства народов России. Основной темой станет сохранение историко-культурного наследия страны во всем его многообразии.
Ямало-Ненецкий автономный округРоссияЯмалМоскваДмитрий АртюховАлексей ДюминМихаил РазвожаевСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала