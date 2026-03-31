Ямал и МФТИ усилят сотрудничество в образовании и науке в регионе

САЛЕХАРД, 31 мар – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел встречу с ректором МФТИ Дмитрием Ливановым, на которой они обсудили развитие сотрудничества в сфере образования, подготовку школьников к олимпиадам по физике и реализацию проекта международной научной станции "Снежинка" на Полярном Урале, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Экономика страны сегодня остро нуждается в специалистах инженерного и IT-профилей, поэтому мы ориентируем старшеклассников на этот выбор, а фундаментом выступает сильная подготовка по физике и математике. Сотрудничество с МФТИ приносит нам серьезные результаты: видим, как вырос уровень знаний школьников по точным предметам, и эту работу нужно расширять. Отдельная благодарность вузу – за подготовку нашей сборной к финалу Всероссийской олимпиады по физике", - приводятся в сообщении слова Дмитрия Артюхова.

По данным правительства Ямала, МФТИ является давним партнером ямальской системы образования, сотрудничество охватывает три направления: олимпиадная подготовка, методическое сопровождение школ и развитие дополнительного образования. В прошлом учебном году более 150 ямальских школьников прошли интенсивные курсы по физике, химии, биологии и информатике.

В рамках встречи Артюхов и Ливанов обсудили сотрудничество региона и вуза в сфере образования. Губернатор выразил благодарность за активную работу с ямальскими школьниками, отметив проведение двух циклов подготовительных занятий для сборной Ямала к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по физике.