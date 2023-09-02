https://ria.ru/20230902/proklova-1893422773.html

Биография Елены Прокловой

Биография Елены Прокловой - РИА Новости, 02.09.2023

Биография Елены Прокловой

Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Елена Игоревна Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. Дед, Виктор Проклов,... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T00:43

2023-09-02T00:43

2023-09-02T00:43

справки

москва

елена проклова

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Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Елена Игоревна Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. Дед, Виктор Проклов, был актером, работал вторым помощником режиссера. https://biographe.ru/znamenitosti/elena-proklova/Елена Проклова с четырех лет занималась спортивной гимнастикой, в 11 лет получила разряд мастера спорта. В 1973 году окончила Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова) и была принята в труппу МХАТ СССР имени Максима Горького. Среди ее ролей: Первый поваренок ("Три толстяка" Юрия Олеши и Михаила Горюнова), Митиль ("Синяя птица" Мориса Метерлинка), Маша Забелина ("Кремлевские куранты" Николая Погодина), дочь Земляники ("Ревизор" Николая Гоголя), Лариса ("Эшелон" Михаила Рощина), Валентина ("Валентин и Валентина" Михаила Рощина), Ирина ("Утиная охота" Александра Вампилова), Констанция Вебер ("Амадей" Питера Шеффера), Манекенщица ("Призраки среди нас" Кобо Абэ), Наташа ("Три сестры" Антона Чехова), Тина ("Юристы" Рольфа Хоххута), Галина ("Тамада" Александра Галина). После разделения МХАТ СССР на две самостоятельные труппы Елена Проклова играла в спектаклях МХАТ (ныне МХТ) имени Антона Чехова: Эльмира ("Тартюф" Жана-Батиста Мольера), Октавия ("Портрет" Славомира Мрожека), Пат ("Перламутровая Зинаида" Михаила Рощина), Эстер ("Эквус" Питера Шеффера), Варя ("Вишневый сад" Антона Чехова), Веселкина ("Варвары" Максима Горького). В начале 1990-х актриса ушла из театра. Позже Проклова работала в театрах по договорам. Играла в постановке "Все сначала" театрального агентства "Арт-Партнер XXI", в спектаклях "Все проходит" и "Семейная идиллия" в "Антрепризе Александра Абдулова". В театре "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной принимала участие в спектаклях "День палтуса", "Невеста напрокат" и "Пигмалион". В настоящее время Проклова сотрудничает с различными театрами. В московском театре "Школа современной пьесы" ее можно увидеть в спектакле "Семейный шкаф и его обитатели", в театре "Русская песня" – в спектакле "Яма". Кроме того, артистка сотрудничает с компанией "Роял Лайф" – играет в спектакле "Раскольникоff". Кинодебют актрисы состоялся в 1965 году в картине Александра Митты "Звонят, откройте дверь". Фильм стал лауреатом Международного кинофестиваля детских фильмов в Венеции. Позднее режиссер Геннадий Казанский предложил ей роль Герды в экранизации пьесы Евгения Шварца "Снежная королева". Сказка вышла на большие экраны в 1967 году и была тепло встречена юными зрителями. На фестивале "Алая гвоздика" и на фестивале в Боготе (Колумбия) детский фильм был удостоен главных призов.В последующие два года Проклова снялась у Ричарда Викторова в "Переходном возрасте" (1968) и у Александра Митты в "Гори, гори, моя звезда" (1969). В 1975 году сыграла Таню Фешеву в картине Иосифа Хейфица "Единственная". Эта роль принесла актрисе премию IX Всесоюзного кинофестиваля в 1976 году и премию XV Международного кинофестиваля в Панаме в 1977 году. Партнерами по съемочной площадке стали известные актеры Валерий Золотухин и Владимир Высоцкий.В 1976 году актрисе предложили роль в картине "Ключ без права передачи" режиссера Динары Асановой. Проклова сыграла главную героиню – учительницу Марину Максимовну, ее партнером по фильму стал актер Алексей Петренко.В 1977 году Елена Проклова снялась в фильмах "Мимино" Георгия Данелии, где ей досталась роль стюардессы Ларисы Ивановны, и "Собака на сене" Яна Фрида, где сыграла служанку Марселу. Также Проклова снималась в таких картинах, как "Смятение чувств" Павла Арсенова (1977), "Собственное мнение" Юлия Карасика (1977), "Голубка" Владимира Назарова (1978), "Верой и правдой" Андрея Смирнова (1979), "Инспектор Гулл" Александра Прошкина (1979).В 1981 году Проклова сыграл роль Наташи Костиковой в комедии Аллы Суриковой "Будьте моим мужем", где ее партнером стал Андрей Миронов.В 1980-х годах актриса исполнила главные роли в картинах "Вот опять окно…" Льва Цуцульковского (1982), "Будь счастлива, Юлия!" Якоба Бургиу (1983), "Из жизни начальника уголовного розыска" Степана Пучиняна (1983), "Грядущему веку" Искандера Хамраева (1985), "Запомните меня такой" Павла Чухрая (1987) "Идеальное преступление" Игоря Вознесенского (1989), в сериале "Женщины, которым повезло" Владимира Храмова и Марка Орлова (1989).В 1990-2010-х годах актриса снималась в фильме Ивана Соловова "А спать с чужой женой хорошо?!" (1992), мини-сериале по новеллам Антона Чехова "Чехов и Ко" (1998), сериале Александра Муратова "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского" (1999), комедийной мелодраме Дмитрия Астрахана "Желтый карлик" (2001), драме Дмитрия Брусникина "Счастье по рецепту" (2006), комедии Максима Воронкова "А мама лучше!" (2010), сериалах "Призраки Замоскворечья" Александра Олейникова и Игоря Багатурии (2019) и "Андреевский флаг" Виталия Воробьева (2020).В 1983 году Проклова озвучила персонажа актрисы Галины Беляевой в фильме Эмиля Лотяну "Анна Павлова".Актриса участвовала в телепроекте Первого канала "Последний герой" (2002). Также была ведущей двух передач на Первом канале: "Малахов+" в 2006-2010 годах и "ЖКХ" в 2010-2012 годах. В 1999 году актриса выпустила книгу "Елена Проклова в роли себя самой". Елена Проклова является членом Гильдии актеров Союза кинематографистов Российской Федерации, членом Российской академии кинематографических искусств "Ника". Входит в состав Попечительского совета Фонда помощи российским конникам "Ваня". Елена Проклова – заслуженная артистка РСФСР (1984), лауреат премии Ленинского комсомола (1977), лауреат 2-й премии IX Всесоюзного кинофестиваля в номинации "Призы за актерскую работу" (1976), лауреат премии XV Международного кинофестиваля в Панаме (1977).Елена Проклова была трижды замужем. У нее две дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, елена проклова