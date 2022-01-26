"Копеечные деньги": Проклова назвала стоимость своей земли в Сочи
Проклова назвала стоимость своей земли в Сочи "копеечными деньгами"
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Елена Проклова назвала стоимость своей земли в Сочи. По словам актрисы, пять лет назад ее участок стоил "копеечные деньги".
"Пять лет тому назад эти шесть соток стоили копеечные деньги — полтора миллиона всего. А я же еще и везучая — в итоге купила еще три соседних участка. И в полном понимании того, что обязана очистить этот божий кусок земли и превратить его в цветущий сад, я вывезла оттуда 40 грузовиков мусора — поваленных деревьев, битого стекла, мятых канистр, ведер, старых кастрюль", – рассказала звезда.
В интервью порталу Sobesednik она призналась, что также у нее в Сочи есть квартира, но она на 11 этаже, а артистке надо "стоять на земле". Проклова отметила, что регулярно приезжает на море для лечения. Строить дом, по ее словам, ей помогает бывший муж Андрей Тришин.
"Мы остались друзьями и до сих пор живем в нашем доме. Хотя скажу вам, что Андрюша мне сейчас строит дом в Сочи. Я вкладываю деньги, которые заработала и зарабатываю, а он мне его строит. Для меня эта стройка очень важна", – заключила Елена.
Недавно актриса перенесла инсульт. Она отметила, что виной ухудшения самочувствия стала ее густая кровь и сильное переутомление.
После инсульта Елена вспомнила свое резонансное высказывание о домогательствах режиссера в детстве. Она призналась, что "никого не осуждает".