https://ria.ru/20220126/proklova-1769607900.html

"Копеечные деньги": Проклова назвала стоимость своей земли в Сочи

"Копеечные деньги": Проклова назвала стоимость своей земли в Сочи - РИА Новости, 26.01.2022

"Копеечные деньги": Проклова назвала стоимость своей земли в Сочи

Елена Проклова назвала стоимость своей земли в Сочи. По словам актрисы, пять лет назад ее участок стоил "копеечные деньги". РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T15:12

2022-01-26T15:12

2022-01-26T15:12

шоубиз

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елена проклова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Елена Проклова назвала стоимость своей земли в Сочи. По словам актрисы, пять лет назад ее участок стоил "копеечные деньги".В интервью порталу Sobesednik она призналась, что также у нее в Сочи есть квартира, но она на 11 этаже, а артистке надо "стоять на земле". Проклова отметила, что регулярно приезжает на море для лечения. Строить дом, по ее словам, ей помогает бывший муж Андрей Тришин.Недавно актриса перенесла инсульт. Она отметила, что виной ухудшения самочувствия стала ее густая кровь и сильное переутомление.После инсульта Елена вспомнила свое резонансное высказывание о домогательствах режиссера в детстве. Она призналась, что "никого не осуждает".

https://ria.ru/20220118/monetochka-1768335007.html

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знаменитости, елена проклова, шоу-бизнес