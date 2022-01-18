https://ria.ru/20220118/proklova-1768420888.html
"Умею совершать ошибки": Проклова вспомнила свои слова о домогательствах
"Умею совершать ошибки": Проклова вспомнила свои слова о домогательствах - РИА Новости, 18.01.2022
"Умею совершать ошибки": Проклова вспомнила свои слова о домогательствах
Елена Проклова вспомнила свое резонансное высказывание о домогательствах в кино. Ее откровения о приставаниях режиссера на съемочной площадке в то время, когда... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:41
2022-01-18T17:41
2022-01-18T17:41
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Елена Проклова вспомнила свое резонансное высказывание о домогательствах в кино. Ее откровения о приставаниях режиссера на съемочной площадке в то время, когда она была ребенком, возмутили многих знаменитостей. Артистка призналась, что никого не осуждает.Она опровергла слухи о возможных новых романах.Артистка проходит восстановление после инсульта. По ее словам, она мечтает о скором возвращении к работе.Артистка в студии "Пусть говорят" привела слова врачей о причинах инсульта: она отметила, что виной ухудшения самочувствия стала ее густая кровь и сильное переутомление. К этому добавились "природные катаклизмы". Проклова заявила, что у нее не было коронавируса, она привилась одной из первых.Актриса отметила, что ее "интеллектуальная платформа" не пострадала – она уже повторила все выученные ранее стихи и монологи. Но у нее произошли повреждения мозжечка – места, которое "отвечает за вестибулярный аппарат". Елена призналась, что ее "все время шатает и тошнит".Ранее актриса Ольга Хохлова одобрила домогательства в киносфере, отметив, что мужчинам "нормально" ухаживать за женщинами.
https://ria.ru/20220110/proklova-1767205267.html
https://ria.ru/20210428/proklova-1730322797.html
https://ria.ru/20210922/guzeeva-1751338283.html
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знаменитости, елена проклова, шоу-бизнес
"Умею совершать ошибки": Проклова вспомнила свои слова о домогательствах
Проклова после инсульта вспомнила свои слова о домогательствах режиссера
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Елена Проклова вспомнила свое резонансное высказывание о домогательствах в кино. Ее откровения о приставаниях режиссера на съемочной площадке в то время, когда она была ребенком, возмутили многих знаменитостей. Артистка призналась, что никого не осуждает.
"Я никого не осуждаю за то, что так ко мне отнеслись. Люди имели на это полное право. Я такой же живой человек, умею совершать ошибки. Но я умею их осознать и не повторять. Я научилась себя прощать", – сказала Проклова.
Она опровергла слухи о возможных новых романах.
"На каждый роток не накинешь платок. Я очень спокойный человек на сегодняшний день. Меня совершенно не тянет ни на какие подвиги или на новые отношения", – призналась Елена.
Артистка проходит восстановление после инсульта. По ее словам, она мечтает о скором возвращении к работе.
"Есть изменения в лучшую сторону. Я думаю, что еще месяц-полтора, и я смогу выйти на сцену, о чем я мечтаю. Мы здоровье не бережем, думая, что так и положено, потом за секунду его теряем, и потом это огромны труд, чтобы восстановить все", – сказала Елена.
Артистка в студии "Пусть говорят" привела
слова врачей о причинах инсульта: она отметила, что виной ухудшения самочувствия стала ее густая кровь и сильное переутомление. К этому добавились "природные катаклизмы". Проклова заявила, что у нее не было коронавируса, она привилась одной из первых.
Актриса отметила, что ее "интеллектуальная платформа" не пострадала – она уже повторила все выученные ранее стихи и монологи. Но у нее произошли повреждения мозжечка – места, которое "отвечает за вестибулярный аппарат". Елена призналась, что ее "все время шатает и тошнит".
Ранее актриса Ольга Хохлова одобрила
домогательства в киносфере, отметив, что мужчинам "нормально" ухаживать за женщинами.