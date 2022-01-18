Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220118/proklova-1768420888.html
"Умею совершать ошибки": Проклова вспомнила свои слова о домогательствах
"Умею совершать ошибки": Проклова вспомнила свои слова о домогательствах - РИА Новости, 18.01.2022
"Умею совершать ошибки": Проклова вспомнила свои слова о домогательствах
Елена Проклова вспомнила свое резонансное высказывание о домогательствах в кино. Ее откровения о приставаниях режиссера на съемочной площадке в то время, когда... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:41
2022-01-18T17:41
шоубиз
знаменитости
елена проклова
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95975/21/959752189_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_30f1d738d6d53d3e6c6a289c1b178e43.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Елена Проклова вспомнила свое резонансное высказывание о домогательствах в кино. Ее откровения о приставаниях режиссера на съемочной площадке в то время, когда она была ребенком, возмутили многих знаменитостей. Артистка призналась, что никого не осуждает.Она опровергла слухи о возможных новых романах.Артистка проходит восстановление после инсульта. По ее словам, она мечтает о скором возвращении к работе.Артистка в студии "Пусть говорят" привела слова врачей о причинах инсульта: она отметила, что виной ухудшения самочувствия стала ее густая кровь и сильное переутомление. К этому добавились "природные катаклизмы". Проклова заявила, что у нее не было коронавируса, она привилась одной из первых.Актриса отметила, что ее "интеллектуальная платформа" не пострадала – она уже повторила все выученные ранее стихи и монологи. Но у нее произошли повреждения мозжечка – места, которое "отвечает за вестибулярный аппарат". Елена призналась, что ее "все время шатает и тошнит".Ранее актриса Ольга Хохлова одобрила домогательства в киносфере, отметив, что мужчинам "нормально" ухаживать за женщинами.
https://ria.ru/20220110/proklova-1767205267.html
https://ria.ru/20210428/proklova-1730322797.html
https://ria.ru/20210922/guzeeva-1751338283.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95975/21/959752189_0:0:1889:1417_1920x0_80_0_0_90d1c1b45ed7592a4c8d63b95c92595d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, елена проклова, шоу-бизнес
17:41 18.01.2022
 
"Умею совершать ошибки": Проклова вспомнила свои слова о домогательствах

Проклова после инсульта вспомнила свои слова о домогательствах режиссера

© Фото : Руслан Рощупкин/предоставлено пресс-службой Первого каналаТелеведущая Елена Проклова
Телеведущая Елена Проклова - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Фото : Руслан Рощупкин/предоставлено пресс-службой Первого канала
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Елена Проклова вспомнила свое резонансное высказывание о домогательствах в кино. Ее откровения о приставаниях режиссера на съемочной площадке в то время, когда она была ребенком, возмутили многих знаменитостей. Артистка призналась, что никого не осуждает.

"Я никого не осуждаю за то, что так ко мне отнеслись. Люди имели на это полное право. Я такой же живой человек, умею совершать ошибки. Но я умею их осознать и не повторять. Я научилась себя прощать", – сказала Проклова.

Она опровергла слухи о возможных новых романах.

"На каждый роток не накинешь платок. Я очень спокойный человек на сегодняшний день. Меня совершенно не тянет ни на какие подвиги или на новые отношения", – призналась Елена.

Артистка проходит восстановление после инсульта. По ее словам, она мечтает о скором возвращении к работе.
Заслуженная артистка России Елена Проклова - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 17:47Культура
Елена Проклова попала в реанимацию

"Есть изменения в лучшую сторону. Я думаю, что еще месяц-полтора, и я смогу выйти на сцену, о чем я мечтаю. Мы здоровье не бережем, думая, что так и положено, потом за секунду его теряем, и потом это огромны труд, чтобы восстановить все", – сказала Елена.

Артистка в студии "Пусть говорят" привела слова врачей о причинах инсульта: она отметила, что виной ухудшения самочувствия стала ее густая кровь и сильное переутомление. К этому добавились "природные катаклизмы". Проклова заявила, что у нее не было коронавируса, она привилась одной из первых.
Елена Проклова в передаче Секрет на миллион - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля 2021, 17:37Шоубиз
Кумирам все позволено? Исповедь Прокловой спровоцировала споры в Сети
Актриса отметила, что ее "интеллектуальная платформа" не пострадала – она уже повторила все выученные ранее стихи и монологи. Но у нее произошли повреждения мозжечка – места, которое "отвечает за вестибулярный аппарат". Елена призналась, что ее "все время шатает и тошнит".
Ранее актриса Ольга Хохлова одобрила домогательства в киносфере, отметив, что мужчинам "нормально" ухаживать за женщинами.
Актриса Лариса Гузеева - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября 2021, 17:14Шоубиз
"Я в таком аду жила": Гузеева впервые рассказала о домогательствах
 
ШоубизЗнаменитостиЕлена ПрокловаШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубляРоссияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках