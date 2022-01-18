https://ria.ru/20220118/proklova-1768420888.html

"Умею совершать ошибки": Проклова вспомнила свои слова о домогательствах

"Умею совершать ошибки": Проклова вспомнила свои слова о домогательствах - РИА Новости, 18.01.2022

"Умею совершать ошибки": Проклова вспомнила свои слова о домогательствах

Елена Проклова вспомнила свое резонансное высказывание о домогательствах в кино. Ее откровения о приставаниях режиссера на съемочной площадке в то время, когда... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:41

2022-01-18T17:41

2022-01-18T17:41

шоубиз

знаменитости

елена проклова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Елена Проклова вспомнила свое резонансное высказывание о домогательствах в кино. Ее откровения о приставаниях режиссера на съемочной площадке в то время, когда она была ребенком, возмутили многих знаменитостей. Артистка призналась, что никого не осуждает.Она опровергла слухи о возможных новых романах.Артистка проходит восстановление после инсульта. По ее словам, она мечтает о скором возвращении к работе.Артистка в студии "Пусть говорят" привела слова врачей о причинах инсульта: она отметила, что виной ухудшения самочувствия стала ее густая кровь и сильное переутомление. К этому добавились "природные катаклизмы". Проклова заявила, что у нее не было коронавируса, она привилась одной из первых.Актриса отметила, что ее "интеллектуальная платформа" не пострадала – она уже повторила все выученные ранее стихи и монологи. Но у нее произошли повреждения мозжечка – места, которое "отвечает за вестибулярный аппарат". Елена призналась, что ее "все время шатает и тошнит".Ранее актриса Ольга Хохлова одобрила домогательства в киносфере, отметив, что мужчинам "нормально" ухаживать за женщинами.

https://ria.ru/20220110/proklova-1767205267.html

https://ria.ru/20210428/proklova-1730322797.html

https://ria.ru/20210922/guzeeva-1751338283.html

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знаменитости, елена проклова, шоу-бизнес