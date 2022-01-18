"Это прекрасно": Хохлова одобрительно высказалась о домогательствах
Хохлова одобрительно высказалась о домогательствах и ухаживаниях мужчин
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Ольга Хохлова одобрительно высказалась о домогательствах режиссеров и продюсеров. Звезда "Папиных дочек" и "Каменской" отметила, что женщины сами могут отказываться от предложений.
"Это прекрасно, пускай домогаются. Мы их отшиваем и все. Спокойно. Никаких нет у меня претензий по этому поводу. Я вообще считаю, что история с Вайнштейном… Вот эти все американские актрисы, которые подают иски на своих продюсеров и режиссеров – у меня возникает вопрос "Почему именно сейчас?" – рассказала Хохлова.
В марте 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил американского продюсера, признанного виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу, к 23 годам тюрьмы.
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В интервью на YouTube-канале "О жизни" Хохлова добавила, что "это правильно", когда мужчинам нравятся женщины.
"Если тебе не нравится это домогательство, ты его просто отшиваешь. Если ты согласился на домогательство, то какое же это домогательство? Я всем мужчинам говорю: "Ребята, вы мужчины. Это правильно, что вам нравятся женщины, правильно, что вы ухаживаете за ними", – отметила Ольга.
Актриса добавила, что "умеет отшивать спокойно совершенно".
В России одной из первых тему домогательств в киноиндустрии подняла Елена Проклова. По ее словам, еще в 12 лет к ней приставал один из режиссеров картины, в которой она снималась. Резонансное высказывание спровоцировало множество споров в медийной среде.
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