https://ria.ru/20220118/khokhlova-1768359494.html

"Это прекрасно": Хохлова одобрительно высказалась о домогательствах

"Это прекрасно": Хохлова одобрительно высказалась о домогательствах - РИА Новости, 18.01.2022

"Это прекрасно": Хохлова одобрительно высказалась о домогательствах

Ольга Хохлова одобрительно высказалась о домогательствах режиссеров и продюсеров. Звезда "Папиных дочек" и "Каменской" отметила, что женщины сами могут... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:44

2022-01-18T13:44

2022-01-18T13:44

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Ольга Хохлова одобрительно высказалась о домогательствах режиссеров и продюсеров. Звезда "Папиных дочек" и "Каменской" отметила, что женщины сами могут отказываться от предложений.В марте 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил американского продюсера, признанного виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу, к 23 годам тюрьмы.В интервью на YouTube-канале "О жизни" Хохлова добавила, что "это правильно", когда мужчинам нравятся женщины.Актриса добавила, что "умеет отшивать спокойно совершенно".В России одной из первых тему домогательств в киноиндустрии подняла Елена Проклова. По ее словам, еще в 12 лет к ней приставал один из режиссеров картины, в которой она снималась. Резонансное высказывание спровоцировало множество споров в медийной среде.

https://ria.ru/20210721/vaynshteyn-1742295598.html

https://ria.ru/20210922/guzeeva-1751338283.html

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знаменитости, шоу-бизнес