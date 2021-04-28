https://ria.ru/20210428/proklova-1730322797.html

Кумирам все позволено? Исповедь Прокловой спровоцировала споры в Сети

Кумирам все позволено? Исповедь Прокловой спровоцировала споры в Сети

Новый выпуск программы НТВ "Секрет на миллион" уже несколько дней бурно обсуждают в соцсетях. Гостья передачи Елена Проклова откровенно рассказала о... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T17:37

2021-04-28T17:37

2021-04-28T22:17

харви вайнштейн

нтв (телеканал)

секс

дети

шоубиз

лера кудрявцева

лариса гузеева

шоу-бизнес

марина зудина

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Новый выпуск программы НТВ "Секрет на миллион" уже несколько дней бурно обсуждают в соцсетях. Гостья передачи Елена Проклова откровенно рассказала о домогательствах со стороны мужчин.По ее словам, еще в 12 лет к ней приставал один из режиссеров картины, в которой она тогда снималась. Но самое страшное в жизни Елены началось в 15 лет. Актриса вспоминает, как один известный актер, имя которого Проклова так и не раскрыла, в течение двух лет домогался ее, развращал, а она не могла об этом никому рассказать и терпела.Елена вспоминает, что этот страшный опыт негативно сказался на всей ее дальнейшей "женской судьбе" и подорвал доверие к мужчинам.В те годы, отмечает Проклова, "девочки мало что знали о взрослой жизни", и говорить на такие темы было не принято. Тем более что семья ее была "нравственной, правильной", и она даже представить себе не могла, как рассказать обо всем маме.Однажды Елена попыталась признаться в том, что с ней происходит, упала перед матерью на колени и разрыдалась, но та подумала, что "это просто актерские штучки".67-летняя актриса объяснила свое решение сейчас, спустя годы, рассказать об этом публично, стремлением призвать родителей молодых девушек внимательней относиться к тому, что происходит с их детьми, и, возможно, уберечь кого-то от психотравм.На вопрос ведущей Леры Кудрявцевой, готова ли актриса назвать имя этого человека, Елена ответила отказом. Она объяснила это тем, что у известного актера, который уже ушел из жизни, есть дети, внуки, ученики, поклонники.Однако после этого признания журналисты и коллеги актрисы предположили, о ком могла идти речь, и многие ее резко осудили.Проклова и сама предполагала, что этот секрет юности будет воспринят неоднозначно, но вряд ли ожидала столь жесткой реакции. В том числе и со стороны женщин, которые не услышали в этой исповеди душевную боль и стремление предостеречь от подобного замалчивания проблемы молодых девушек. Актрису осудили за то, что она якобы очерняет память известного и любимого актера и за то, что в принципе выносит такие темы в публичное пространство.Много негативных комментариев оставляют пользователи, например, под публикацией с анонсом этой программы в Instagram Леры Кудрявцевой. Есть аналогичные комментарии и в Instagram Марины Зудиной. Она тоже высказалась о выпуске "Секрета на миллион", но в ином ключе. Актриса призвала пересмотреть интервью Прокловой и "не додумывать за нее", а также добавила, что рассорить их желтой прессе не удастся.А Татьяна Васильева в интервью изданию "Телепрограмма" призналась, что не видит в откровениях Прокловой ничего особенного.Резко осудила Елену Проклову за откровения на федеральном канале Яна Поплавская. В своем Instagram она разместила пост, в котором написала, что "о подобных вещах говорят либо духовнику, либо врачу".Однако нашлись и те, кто уверен, что проблему, которую подняла Проклова этим откровением, обсуждать нужно. Например, тележурналист Евгений Додолев считает, что "надо определиться с цензом"."Каков уровень гениальности, что позволяет деятелю культуры практиковать педо-экзерсисы безнаказанно (в глазах социума)?" — написал он в своем Facebook.Недоумевает по поводу реакции на исповедь Елены Прокловой и Лариса Гузеева.Ника Белоцерковская в своем Instagram написала, что всегда обходит стороной остросоциальные темы, "особенно из телевизора", но в этом случае не смогла молчать. Издатель призналась, что больше всего ее поразила реакция некоторых женщин на всю эту историю.Она обращает внимание на то, что "подростки — существа с очень хрупкой психикой и оценить потом нанесенный ущерб невозможно"."Сломанная ли это жизнь или глубоко спрятанная травма, которая будет пожирать тебя тихо и незаметно, но обязательно будет", — поясняет свою точку зрения Белоцерковская и в достаточно жесткой форме обращается к женщинам, которые осудили Проклову за эту исповедь.С момента выхода программы прошло уже несколько дней, а дискуссия в соцсетях и СМИ не утихает. Некоторые актрисы тоже стали рассказывать о том, что пережили в юности сексуальное насилие.В целом же (если не брать в расчет сомнения некоторых комментаторов в том, что Проклова рассказала правду) основной вывод многих пользователей заключается в том, что развращение детей ничем нельзя оправдать.

https://ria.ru/20210424/uchitel-1729777640.html

https://ria.ru/20210223/obvinenie-1598688433.html

https://ria.ru/20210314/nasilie-1601116394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харви вайнштейн, нтв (телеканал), секс, дети, лера кудрявцева, лариса гузеева, шоу-бизнес, марина зудина, яна поплавская, елена проклова, татьяна васильева (актриса)