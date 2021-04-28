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Шоубиз
https://ria.ru/20210428/proklova-1730322797.html
Кумирам все позволено? Исповедь Прокловой спровоцировала споры в Сети
Кумирам все позволено? Исповедь Прокловой спровоцировала споры в Сети
Новый выпуск программы НТВ "Секрет на миллион" уже несколько дней бурно обсуждают в соцсетях. Гостья передачи Елена Проклова откровенно рассказала о... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T17:37
2021-04-28T22:17
харви вайнштейн
нтв (телеканал)
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шоу-бизнес
марина зудина
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Новый выпуск программы НТВ "Секрет на миллион" уже несколько дней бурно обсуждают в соцсетях. Гостья передачи Елена Проклова откровенно рассказала о домогательствах со стороны мужчин.По ее словам, еще в 12 лет к ней приставал один из режиссеров картины, в которой она тогда снималась. Но самое страшное в жизни Елены началось в 15 лет. Актриса вспоминает, как один известный актер, имя которого Проклова так и не раскрыла, в течение двух лет домогался ее, развращал, а она не могла об этом никому рассказать и терпела.Елена вспоминает, что этот страшный опыт негативно сказался на всей ее дальнейшей "женской судьбе" и подорвал доверие к мужчинам.В те годы, отмечает Проклова, "девочки мало что знали о взрослой жизни", и говорить на такие темы было не принято. Тем более что семья ее была "нравственной, правильной", и она даже представить себе не могла, как рассказать обо всем маме.Однажды Елена попыталась признаться в том, что с ней происходит, упала перед матерью на колени и разрыдалась, но та подумала, что "это просто актерские штучки".67-летняя актриса объяснила свое решение сейчас, спустя годы, рассказать об этом публично, стремлением призвать родителей молодых девушек внимательней относиться к тому, что происходит с их детьми, и, возможно, уберечь кого-то от психотравм.На вопрос ведущей Леры Кудрявцевой, готова ли актриса назвать имя этого человека, Елена ответила отказом. Она объяснила это тем, что у известного актера, который уже ушел из жизни, есть дети, внуки, ученики, поклонники.Однако после этого признания журналисты и коллеги актрисы предположили, о ком могла идти речь, и многие ее резко осудили.Проклова и сама предполагала, что этот секрет юности будет воспринят неоднозначно, но вряд ли ожидала столь жесткой реакции. В том числе и со стороны женщин, которые не услышали в этой исповеди душевную боль и стремление предостеречь от подобного замалчивания проблемы молодых девушек. Актрису осудили за то, что она якобы очерняет память известного и любимого актера и за то, что в принципе выносит такие темы в публичное пространство.Много негативных комментариев оставляют пользователи, например, под публикацией с анонсом этой программы в Instagram Леры Кудрявцевой. Есть аналогичные комментарии и в Instagram Марины Зудиной. Она тоже высказалась о выпуске "Секрета на миллион", но в ином ключе. Актриса призвала пересмотреть интервью Прокловой и "не додумывать за нее", а также добавила, что рассорить их желтой прессе не удастся.А Татьяна Васильева в интервью изданию "Телепрограмма" призналась, что не видит в откровениях Прокловой ничего особенного.Резко осудила Елену Проклову за откровения на федеральном канале Яна Поплавская. В своем Instagram она разместила пост, в котором написала, что "о подобных вещах говорят либо духовнику, либо врачу".Однако нашлись и те, кто уверен, что проблему, которую подняла Проклова этим откровением, обсуждать нужно. Например, тележурналист Евгений Додолев считает, что "надо определиться с цензом"."Каков уровень гениальности, что позволяет деятелю культуры практиковать педо-экзерсисы безнаказанно (в глазах социума)?" — написал он в своем Facebook.Недоумевает по поводу реакции на исповедь Елены Прокловой и Лариса Гузеева.Ника Белоцерковская в своем Instagram написала, что всегда обходит стороной остросоциальные темы, "особенно из телевизора", но в этом случае не смогла молчать. Издатель призналась, что больше всего ее поразила реакция некоторых женщин на всю эту историю.Она обращает внимание на то, что "подростки — существа с очень хрупкой психикой и оценить потом нанесенный ущерб невозможно"."Сломанная ли это жизнь или глубоко спрятанная травма, которая будет пожирать тебя тихо и незаметно, но обязательно будет", — поясняет свою точку зрения Белоцерковская и в достаточно жесткой форме обращается к женщинам, которые осудили Проклову за эту исповедь.С момента выхода программы прошло уже несколько дней, а дискуссия в соцсетях и СМИ не утихает. Некоторые актрисы тоже стали рассказывать о том, что пережили в юности сексуальное насилие.В целом же (если не брать в расчет сомнения некоторых комментаторов в том, что Проклова рассказала правду) основной вывод многих пользователей заключается в том, что развращение детей ничем нельзя оправдать.
https://ria.ru/20210424/uchitel-1729777640.html
https://ria.ru/20210223/obvinenie-1598688433.html
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харви вайнштейн, нтв (телеканал), секс, дети, лера кудрявцева, лариса гузеева, шоу-бизнес, марина зудина, яна поплавская, елена проклова, татьяна васильева (актриса)

Кумирам все позволено? Исповедь Прокловой спровоцировала споры в Сети

17:37 28.04.2021 (обновлено: 22:17 28.04.2021)
 
© Фото : НТВЕлена Проклова в передаче "Секрет на миллион"
Елена Проклова в передаче Секрет на миллион - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : НТВ
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Новый выпуск программы НТВ "Секрет на миллион" уже несколько дней бурно обсуждают в соцсетях. Гостья передачи Елена Проклова откровенно рассказала о домогательствах со стороны мужчин.
По ее словам, еще в 12 лет к ней приставал один из режиссеров картины, в которой она тогда снималась. Но самое страшное в жизни Елены началось в 15 лет. Актриса вспоминает, как один известный актер, имя которого Проклова так и не раскрыла, в течение двух лет домогался ее, развращал, а она не могла об этом никому рассказать и терпела.

"Это были отношения удава и кролика", — призналась она.

Елена вспоминает, что этот страшный опыт негативно сказался на всей ее дальнейшей "женской судьбе" и подорвал доверие к мужчинам.
В те годы, отмечает Проклова, "девочки мало что знали о взрослой жизни", и говорить на такие темы было не принято. Тем более что семья ее была "нравственной, правильной", и она даже представить себе не могла, как рассказать обо всем маме.
Однажды Елена попыталась признаться в том, что с ней происходит, упала перед матерью на колени и разрыдалась, но та подумала, что "это просто актерские штучки".
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67-летняя актриса объяснила свое решение сейчас, спустя годы, рассказать об этом публично, стремлением призвать родителей молодых девушек внимательней относиться к тому, что происходит с их детьми, и, возможно, уберечь кого-то от психотравм.

"Это извращение. Это не их (девушек) вина, что они могут привлечь такую похоть. Об этом надо рассказывать, а этим мужчинам — не давать себя так вести. Они не имеют права калечить чужую жизнь", — уверена Проклова.

На вопрос ведущей Леры Кудрявцевой, готова ли актриса назвать имя этого человека, Елена ответила отказом. Она объяснила это тем, что у известного актера, который уже ушел из жизни, есть дети, внуки, ученики, поклонники.
Однако после этого признания журналисты и коллеги актрисы предположили, о ком могла идти речь, и многие ее резко осудили.
Проклова и сама предполагала, что этот секрет юности будет воспринят неоднозначно, но вряд ли ожидала столь жесткой реакции. В том числе и со стороны женщин, которые не услышали в этой исповеди душевную боль и стремление предостеречь от подобного замалчивания проблемы молодых девушек. Актрису осудили за то, что она якобы очерняет память известного и любимого актера и за то, что в принципе выносит такие темы в публичное пространство.
Много негативных комментариев оставляют пользователи, например, под публикацией с анонсом этой программы в Instagram Леры Кудрявцевой. Есть аналогичные комментарии и в Instagram Марины Зудиной. Она тоже высказалась о выпуске "Секрета на миллион", но в ином ключе. Актриса призвала пересмотреть интервью Прокловой и "не додумывать за нее", а также добавила, что рассорить их желтой прессе не удастся.

"Скандала не будет. Стравить нас не получится", — заверила Марина Зудина.

А Татьяна Васильева в интервью изданию "Телепрограмма" призналась, что не видит в откровениях Прокловой ничего особенного.
"Каждая женщина хотя бы раз через это прошла. Поэтому ничего страшного не случилось. И не надо раздувать из мухи слона", — считает актриса.
Резко осудила Елену Проклову за откровения на федеральном канале Яна Поплавская. В своем Instagram она разместила пост, в котором написала, что "о подобных вещах говорят либо духовнику, либо врачу".
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Однако нашлись и те, кто уверен, что проблему, которую подняла Проклова этим откровением, обсуждать нужно. Например, тележурналист Евгений Додолев считает, что "надо определиться с цензом".
"Каков уровень гениальности, что позволяет деятелю культуры практиковать педо-экзерсисы безнаказанно (в глазах социума)?" — написал он в своем Facebook.
"Мы переделываем нормативы или где?" — задал вопрос телеведущий.
Недоумевает по поводу реакции на исповедь Елены Прокловой и Лариса Гузеева.

"Один вопрос: почему женщ... бабы всегда на стороне насильников, а не жертв?" спросила она подписчиков.

Ника Белоцерковская в своем Instagram написала, что всегда обходит стороной остросоциальные темы, "особенно из телевизора", но в этом случае не смогла молчать. Издатель призналась, что больше всего ее поразила реакция некоторых женщин на всю эту историю.
"Именно она привела меня в дикую ярость", — пишет Ника.
Она обращает внимание на то, что "подростки — существа с очень хрупкой психикой и оценить потом нанесенный ущерб невозможно".
"Сломанная ли это жизнь или глубоко спрятанная травма, которая будет пожирать тебя тихо и незаметно, но обязательно будет", — поясняет свою точку зрения Белоцерковская и в достаточно жесткой форме обращается к женщинам, которые осудили Проклову за эту исповедь.

"Любой педофил должен сидеть в тюрьме (…), вне зависимости от того, сколько боженька ему отсыпал талантов, и насколько он ловко изображал милейшего человека. И только найдите мне хоть одну причину, по которой можно оправдать насилие над ребенком", — пишет Ника Белоцерковская.

С момента выхода программы прошло уже несколько дней, а дискуссия в соцсетях и СМИ не утихает. Некоторые актрисы тоже стали рассказывать о том, что пережили в юности сексуальное насилие.
В целом же (если не брать в расчет сомнения некоторых комментаторов в том, что Проклова рассказала правду) основной вывод многих пользователей заключается в том, что развращение детей ничем нельзя оправдать.
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ШоубизХарви ВайнштейнНТВ (телеканал)сексДетиЛера КудрявцеваЛариса ГузееваШоу-бизнесМарина ЗудинаЯна ПоплавскаяЕлена ПрокловаТатьяна Васильева (актриса)
 
 
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